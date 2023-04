Gli ascolti tv del Sabato Santo, che non ha grandi effetti sulla programmazione, soprattutto del prime time: continua la sfida diretta tra Amici 22 (registrato ed ‘epurato’ dalla lite Todaro-De Filippi) e Il Cantante Mascherato, in diretta. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Amici 22 (live), in onda dalle 21,29 alle 00.39 ha ottenuto 3.847.000 telespettatori, share 27,10%. Su Rai 1 Il Cantante Mascherato (live) nella presentazione (dalle 21,33 alle 22.24) ha registrato 2.399.000, 13,61% e nel programma (dalle 22.24 all’1.11) un netto di 1.804.000, 15,52%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 862.000, 4,86%, ed FBI International 898.000, 5,20%. Su Rai 3 il film Le cose che non ti ho detto ha registrato 889.000 telespettatori, share 5,22%. Su Italia 1 il film Jurassic Park ha raccolto un netto di 686.000 telespettatori, share 4,25%. Su Rete 4 il film Il Re dei Re ha registrato un netto di 677.000 telespettatori, share 4,84%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 498.000 telespettatori, share 3,37%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 345.000, 2%. Su Nove il film La passione di Cristo ha registrato 78.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 3.727.000, 21,27%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.499.000 telespettatori, share 20%. Su Rai 2 Tg2 Post .000, % mentre su Rai 3 Blob ha registrato 895.000, 5,45% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 811.000, 4,67%. NCIS su Italia 1 registra 1.176.000 telespettatori, share 6,78% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 644.000 telespettatori, share 3,75% e nella seconda 518.000, 2,94%. Su La7 In onda 752.000, 4,30%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 435.000 telespettatori, share 2,50% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 245.000 telespettatori, share 1,45%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.368.000 telespettatori, share 20,02%, e nel programma un netto di 3.435.000, 24,08%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.886.000 telespettatori, share 16,66% e nel game un netto di 2.900.000, 20,92%. Su Rai 2 90° Minuto 380.000, 3,44% e nei Tempi Supplementari 386.000, 2,82%; Good Sam ha ottenuto un netto di 388.000, 2,43%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 632.000 telespettatori, share 4,07%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 617.000 telespettatori, share 3,80%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 231.000, 2% e nel game 289.000, 2,10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.144.000, 22,10%, mentre la Buongiorno Benessere 1.007.000, 19,98%, Il provinciale 1.036.000, 17,61%, quindi Linea verde Start 1.412.000, 18,25% e Linea verde Life 2.301.000, 20,09%. Su Rai 2 Pizza Doc ha registrato 228.000 telespettatori, share 3,93%, e Un ciclone in convento 295.000, 3,27%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 218.000, 4,28%; Mi manda Raitre 233.000, 4,59%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 631.000, 6,14% e TgR Mezzogiorno Italia 522.000, 3,86%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.332.000, 17,93% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 180.000 telespettatori, share 2,88%. Su Rete 4 il film Brutti di notte ha dato la linea al Tg4 con un netto di 157.000 telespettatori, share 3,03% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 171.000, 1,70% e La signora in giallo 506.000, 3,85%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 172.000 telespettatori, share 3,92%, nel segmento News 101.000, 3,75% e nel Dibattito 177.000, 3,49%; quindi Coffee Break sabato 190.000, 3,83%, L’Aria Che Tira – Diario 99.000, 1,18%; Like – Tutto ciò che piace 95.000, 0,76%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Sentieri – La strada giusta ha ottenuto 1.483.000, 11,81%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.129.000, 10,77%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.240.000, 13,11%, e nella seconda 1.564.000, 15,05%. Su Rai 2 Vorrei dirti che 320.000, 2,52%; Top, tutto quanto fa tendenza 344.000, 3,25%; Bellissima Italia 382.000, 3,96%; Parigi – Roubaix Donne 449.000, 4,86%. Su Rai 3 il film Un fidanzato per mia moglie 645.000, 6,42%; Frontiere 384.000, 4,17%; Report in replica, 636.000, 6,16%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.816.000 telespettatori, share 21,71%; Terra Amara 2.682.000, 25,92%; Verissimo 2.310.000, 25,10% e nei Giri di Valzer 2.007.000, 20,10%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 454.000 telespettatori, 3,92%, mentre Due uomini e mezzo 227.000, 2,29%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 594.000 telespettatori, 4,91% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 387.000, 3,91% e Colombo un netto di 399.000, 4,05%. Su La7 il film Come uccidere vostra moglie 150.000, 1,38%; il film Kate & Leopold 179.000, 1,86%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio 551.000, 14,97%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha ottenuto 474.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 422.000, 3,15%. Su Italia 1 Pressing Speciale negli Highlights 361.000, 3,23% e nel programma 227.000, 3,95%. Su Rete 4 il film Collateral Beauty un netto di 206.000, 4,59%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.681.000, 27,15%; ore 20:00 3.883.000, 23,82%.

3.681.000, 27,15%; 3.883.000, 23,82%. Tg2 ore 13:00 1.474.000, 11,57%; ore 20:30 1.039.000, 6,03%.

1.474.000, 11,57%; 1.039.000, 6,03%. Tg3 ore 14:30 2.005.000, 15,98%; ore 19:00 1.497.000, 11,41%.

2.005.000, 15,98%; 1.497.000, 11,41%. Tg5 ore 13:00 3.176.000, 24,57%; ore 20:00 3.499.000, 21,24%.

3.176.000, 24,57%; 3.499.000, 21,24%. Studio Aperto ore 12:25 1.240.000, 12,22%; ore 18:30 431.000, 3,96%.

1.240.000, 12,22%; 431.000, 3,96%. Tg4 ore 12.00 280.000, 3,73%; ore 18:55 479.000, 3,57%.

280.000, 3,73%; 479.000, 3,57%. Tg La7 ore 13:30 406.000, 3,02%; ore 20:00 739.000, 4,49%.

