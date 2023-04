Quarto appuntamento con Il Cantante Mascherato 4, questa sera, 8 aprile 2023, alle ore 21:30 su Rai 1. Il programma della maschere di Rai1 trasferito per questa nuova edizione nella collocazione del sabato sera contro Amici, dopo che le prime tre edizioni erano andate in onda di venerdì sera.

A guidare lo show sarà come sempre Milly Carlucci, mentre a tentare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere sarà il team di investigatori dietro il bancone formato da Serena Bortone, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Iva Zanicchi.

A supportare loro nelle indagini ci saranno anche Sara Di Vaira, capo investigatore, e Rossella Erra, che la affiancherà in questo lavoro.

Il cantante mascherato 4, quarta puntata 8 aprile 2023: anticipazioni

La quarta puntata si arricchirà della presenza di alcuni ospiti, come Nathalie Guetta, Francesco Paolantoni, Nino Frassica e Tullio Solenghi. Guetta e Paolantoni saranno protagonisti di un confronto, in quanto maggiori indiziati come identità sotto la maschera del Criceto, mentre Frassica e Solenghi si confronteranno sulla loro eventuale presenza sotto la maschera del Ciuchino.

Tornerà anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte” che, dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli nella prima puntata, Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, e i Ricchi e Poveri nella terza, questa settimana celerà un artista tra: Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nek, Umberto Tozzi e Renato Zero.

QUI LE ANTICIPAZIONI DATE DA TVBLOG

Inoltre, verrà utilizzato nuovamente il meccanismo della “Maschera d’oro” che permetterà ad alcuni investigatori in giuria di provare a smascherare immediatamente quella che ritengono di aver indovinato. Se il nome sarà quello corretto, la maschera sarà obbligata a svelare la propria identità.

Nel corso della serata, potrebbero quindi esserci più smascheramenti, che si andrebbero ad aggiungere a quello previsto al termine della puntata dopo lo spareggio finale che, in questa puntata, sarà preceduto dalla manche de “La voce nuda”, nella quale le due maschere in sfida canteranno a cappella.

Il cantante mascherato 4, quarta puntata 8 aprile 2023: maschere

Sono otto le maschere rimaste in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto e Scoiattolo nero. Durante la terza puntata, è stato svelato il vip che si nascondeva sotto l’Ippopotamo. che si aggiunge agli svelamenti del Cigno, che nascondeva Sandra Milo e Antonio Mezzancella, dei Colombi e della Rosa che nascondevano, rispettivamente, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e Valeria Fabrizi.

Il cantante mascherato 4: quarta puntata 8 aprile 2023: dove seguirlo in tv e streaming

La quarta puntata dell’edizione 2023 del Cantante Mascherato andrà in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 21:35 circa e si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.

TvBlog seguirà la puntata con il liveblogging per il commento di tutta la serata dalle 21:25