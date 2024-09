Ascolti tv sabato 7 settembre 2024

Gli ascolti tv del primo sabato che si affaccia sull’Autunno televisivo, con i primi appuntamenti della nuova stagione.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Evviva! ha ottenuto un netto di .000, %. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 un netto di .000, %. Su Rai 3 il film Giù la testa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film Minions ha raccolto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 il film Deep Impact è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000, %. Su Nove il doc Amore malato – Gli angeli della morte ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi.000, %; su Canale 5 Paperissima sprint estate ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Blob ha registrato .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte.000 telespettatori, share % e nella seconda.000, %. Su La7 In onda .000, %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000, %. Su Nove Little Big Italy ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente .000 telespettatori, share %, e nel game .000, %. Su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 .000, %. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Weekly ha totalizzato .000, %; Incontro del Presidente Zelensky con la stampa italiana .000, %, Linea verde Tipico .000, %; Azzurro Storie di mare .000, %; Linea Verde Sentieri Estate .000, %. Su Rai 2 O anche no – Stravinco per la vita .000, %; Paralimpiadi Parigi 2024 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Agorà Weekend .000, %; Pillole di Mi Manda RaiTre .000, %; Il cacciatore di sogni .000, %; Storia delle nostre città ha ottenuto .000, %; dopo il Tg3 Verso l’alto – Pier Giorgio Frassati .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha registrato un netto di .000, %; il film Poirot e i quattro un netto di .000, %; dopo il Tg La signora in giallo un netto di .000, %. Su La7 Omnibus ha ottenuto 000 telespettatori, share %; quindi Miss Marple .000, %, Coffee Break .000, %; Like – Tutto ciò che piace .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto .000, %, quindi Passaggio a Nord-Ovest .000, %, quindi A Sua immagine nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; il film Le linee dell’amore .000, %. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 .000, %. Su Rai 3 il film Audace colpo dei soliti ignoti .000, %; Geo .000, %; Presa Diretta nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %; Endless Love .000, %; Verissimo .000, %, e nei Giri di valzer .000, %. Su Italia 1 America’s Cup Round Robin un netto di .000, %; Drive Up .000, %,; Magnum P.I. .000, %; America’s Cup Round Robin un netto di .000, %; Person of Interest .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; il film La battaglia dei giganti un netto di .000, %. Su La7 il film Master and Commander – Sfida ai confini del mare .000, %; Eden – Un pianeta da salvare .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cernobbio 2024 .000, %. Su Rai 2 SportAbilia Speciale .000, %; 90°…del Sabato ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Agenda del mondo .000, %; il corto La ragazza ha volato .000, %. Su Italia 1 il film Beethoven un netto di .000, %. Su Rete 4 il film King Arthur un netto di .000, %. Su La7 il film K19 – The widowmaker un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™i