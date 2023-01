Gli ascolti tv del primo sabato di ‘fine Feste’, che vede il ritorno della sfida del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5, con i Tali e Quali di Carlo Conti e C’è Posta per Te di Maria De Filippi. E vediamo di dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie, recensione) ha ottenuto un netto di 4.898.000 telespettatori, share 30,2%. Su Rai 1 Tali e Quali Show (live, recensione) un netto di 3.252.000, 18,9%. Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo Me 2 ha raccolto un netto di 824.000 telespettatori, share 4,3%. Su Rai 2 il docufilm La grande stagione ha ottenuto 737.000, 4%. Su Rai 3 Città Segrete – New York ha registrato 1.184.000 telespettatori, share 6,9%. Su Rete 4 il film Gran Torino ha registrato un netto di 525.000 telespettatori, share 2,9%. Su La7 il film Giochi di potere è stato visto da 386.000 telespettatori, share 2,1%. Su Tv8 il film Un incontro regale ha registrato 365.000, 1,9%. Su Nove il film Il monaco ha registrato 241.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.237.000, 21,7%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post .000, % mentre su Rai 3 Blob ha registrato .000, % e a seguire Le Parole nella presentazione .000, % e nel programma 1.400.000, 7,2%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte.000 telespettatori, share % e nella seconda.000, %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 302.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share %, e nel programma un game .000, %. Su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha ottenuto un netto di .000, %, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida .000, % e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di .000, %, mentre la Buongiorno Benessere .000, %, Il provinciale .000, %, quindi Linea verde Start .000, % e Linea verde Life .000, %. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato .000 telespettatori, share %, e Un ciclone in convento .000, %; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto .000, %; Mi manda Raitre .000, %; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale .000, % e TgR Mezzogiorno Italia .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Farfallon ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora del West .000, %. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, %, L’Aria Che Tira – Diario .000, %; Like – Tutto ciò che piace .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto .000, %, quindi Passaggio a Nord-Ovest .000, %, quindi ItaliaSì! nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %. Su Rai 2 Top – Tutto quanto fa tendenza .000, %; Ti sembra mondiale? .000, %. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione .000, % e nel programma .000, %; Frontiere .000, %; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %; Terra Amara .000, %; Verissimo nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nei Giri di Valzer .000, %. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Forever .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, % e il film 7 spose per 7 fratelli un netto di .000, %. Su La7 il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa? ha registrato .000, %; il film Amore mio aiutami .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Speciale Tg1 .000, %. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %. Su Italia 1 il film Gremlins un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Il fuggitivo un netto di .000, %. Su La7 Sherlock .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™