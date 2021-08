Un weekend di inizio agosto caratterizzato ancora dalla sbornia olimpica che porta a Rai 2 risultati soddisfacenti. Non solo nella prima serata con un testa a testa fra Il circolo degli anelli, The Voice Senior su Rai 1 e persino il film (non prima tv) su Canale 5 Femmine contro maschi (tutti si aggirano attorno ad uno share del 10-11%), ma anche nell’arco del day-time. Basti pensare che il daytime pomeridiano dei giochi di Tokyo 2020 tocca il 28% e quello mattutino un netto che si avvicina al 31% di share. Il bronzo di Abraham Conyedo Ruano nella Lotta stile libero ha totalizzato 3.552.000 ed il 30.06% facendo da traino al Tg2 che sfiora persino i 4 milioni di spettatori ed il 29.86%.

Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.371.000 telespettatori, share 11.11%.

ha registrato 1.371.000 telespettatori, share 11.11%. Su Rai 2 Il Circolo degli Anelli ha registrato 1.329.000 telespettatori, share 10.46%.

ha registrato 1.329.000 telespettatori, share 10.46%. Su Rai 3 Il film Book Club – Tutto può succedere ha registrato 789.000 telespettatori, share 5.39%.

ha registrato 789.000 telespettatori, share 5.39%. Su Canale 5 Il film Femmine contro maschi ha registrato 1.495.000 telespettatori, share 10.60%.

ha registrato 1.495.000 telespettatori, share 10.60%. Su Italia 1 Il film Il mondo perduto: Jurassic Park ha registrato un netto di 681.000 telespettatori, share 5.12%.

ha registrato un netto di 681.000 telespettatori, share 5.12%. Su Rete 4 Una Vita ha registrato un netto di 839.000 telespettatori, share 6.05%.

ha registrato un netto di 839.000 telespettatori, share 6.05%. Su La7 La serie Downton Abbey ha registrato 283.000 telespettatori, share 2.20%.

ha registrato 283.000 telespettatori, share 2.20%. Su Tv8 Il film Attacco glaciale è stato visto da 205.000 telespettatori, share 1.9%.

è stato visto da 205.000 telespettatori, share 1.9%. Su Nove Via Poma – Un caso irrisolto ha registrato 233.000 telespettatori, share 1.6%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.747.000 telespettatori, share 18.31%.

ha registrato 2.747.000 telespettatori, share 18.31%. Su Rai 3 Blob ha registrato 552.000, 4%. Che ci faccio qui 443.000, 3%.

ha registrato 552.000, 4%. 443.000, 3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.036.000 telespettatori, share 13.64%.

ha registrato 2.036.000 telespettatori, share 13.64%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 774.000 telespettatori, share 5.27%.

ha registrato 774.000 telespettatori, share 5.27%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 764.000 telespettatori, share 5.25% e 924.000, 6.12%.

ha registrato 764.000 telespettatori, share 5.25% e 924.000, 6.12%. Su La7 In onda ha registrato 732.000 telespettatori, share 4.93%.

ha registrato 732.000 telespettatori, share 4.93%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 379.000 telespettatori, share 2.6%.

ha registrato 379.000 telespettatori, share 2.6%. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 150.000 telespettatori, share 1%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.828.000 telespettatori, share 18.18% e nel game un netto di 2.944.000, 24.25%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.828.000 telespettatori, share 18.18% e nel game un netto di 2.944.000, 24.25%. Su Rai 2 Tokyo Best Of ha registrato un netto di 1.302.000 telespettatori, share 12.03%.

ha registrato un netto di 1.302.000 telespettatori, share 12.03%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia Weekend ha registrato nella presentazione 731.000 telespettatori, share 7.49% e nel game un netto di 1.245.000, 10.62%.

ha registrato nella presentazione 731.000 telespettatori, share 7.49% e nel game un netto di 1.245.000, 10.62%. Su Italia 1 CSI ha registrato 373.000 telespettatori, share 2.89%.

ha registrato 373.000 telespettatori, share 2.89%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 594.000 telespettatori, share 4.39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato un netto di 758.000 telespettatori, share 13.76% e 661.000, 11.82%. Buongiorno Benessere 570.000, 9.57%. Linea verde Tour 898.000, 10.02%. Linea verde Radici 1.411.000, 11.37%.

ha totalizzato un netto di 758.000 telespettatori, share 13.76% e 661.000, 11.82%. 570.000, 9.57%. 898.000, 10.02%. 1.411.000, 11.37%. Su Rai 2 Olimpiadi Tokyo 2020 ha registrato 2.859.000 telespettatori, share 30.91%.

ha registrato 2.859.000 telespettatori, share 30.91%. Su Rai 3 Piedone lo sbirro ha registrato 141.000, 2.46%. Dopo il TG Linda e il Brigadiere 279.000, 2.21%.

ha registrato 141.000, 2.46%. Dopo il TG 279.000, 2.21%. Su Canale 5 Questo è Giffoni 324.000, 5.86%. Forum ha registrato 997.000 telespettatori, share 11.75%.

324.000, 5.86%. ha registrato 997.000 telespettatori, share 11.75%. Su Italia 1 Katy Keene ha registrato 77.000 telespettatori, share 1.37%; 68.000, 1.13% e 122.000, 1.56%.

ha registrato 77.000 telespettatori, share 1.37%; 68.000, 1.13% e 122.000, 1.56%. Su Rete 4 Il film Indovina chi viene a merenda? ha ottenuto un netto di 111.000 telespettatori, share 1.83%. Dopo il Tg Il Segreto 160.000, 1.40%. Poirot 209.000, 1.49%.

ha ottenuto un netto di 111.000 telespettatori, share 1.83%. Dopo il Tg 160.000, 1.40%. 209.000, 1.49%. Su La7 In onda ha registrato 99.000 telespettatori, share 1.81%. Inseparabili – Storie a 4 zampe 55.000, 0.87%. Meraviglie senza tempo 74.000, 0.66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.051.000 telespettatori, share 7.88%. Un amore stellato 689.000, 7.61%. Amore in Quarantena 2 – Il meglio 665.000, 7.15%.

ha registrato 1.051.000 telespettatori, share 7.88%. Un amore stellato 689.000, 7.61%. 665.000, 7.15%. Su Rai 2 Olimpiadi Tokyo 2020 ha registrato 3.473.000 telespettatori, share 27.99%. Record 1.752.000, 18.81%. Tokyo Best Of 1.302.000, 12.03%.

ha registrato 3.473.000 telespettatori, share 27.99%. 1.752.000, 18.81%. 1.302.000, 12.03%. Su Rai 3 Report ha registrato 511.000 telespettatori, share 5.59%.

ha registrato 511.000 telespettatori, share 5.59%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.140.000 telespettatori, share 14.80%. Una Vita 1.910.000, 13.94%. Elisa di Rivombrosa Parte Seconda 1.016.000, 9.04%. Il film Amore a mille… miglia un netto di 635.000, 6.94%.

ha registrato 2.140.000 telespettatori, share 14.80%. 1.910.000, 13.94%. 1.016.000, 9.04%. Il film un netto di 635.000, 6.94%. Su Italia 1 Il film Johnny English ha registrato 329.000 telespettatori, 2.76%. Derby in famiglia un netto di 234.000, 2.50%.

ha registrato 329.000 telespettatori, 2.76%. un netto di 234.000, 2.50%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 627.000 telespettatori, 4.85% di share. Il film Attrazione mortale 382.000, 4.16%.

ha registrato un netto di 627.000 telespettatori, 4.85% di share. Il film 382.000, 4.16%. Su La7 Caccia a Hitler ha registrato 126.000 telespettatori, share 1.05%. Il film Quien Sabe? ha registrato 151.000 telespettatori, share 1.65%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Toglimi un dubbio ha registrato un netto di 216.000 telespettatori, share 4.67%.

ha registrato un netto di 216.000 telespettatori, share 4.67%. Su Rai 2 Go Tokyo 2020 ha registrato 762.000 telespettatori, share 16.81%.

ha registrato 762.000 telespettatori, share 16.81%. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato nella presentazione 264.000 telespettatori, share 2.62% e nel programma 327.000, 5.23%.

ha registrato nella presentazione 264.000 telespettatori, share 2.62% e nel programma 327.000, 5.23%. Su Canale 5 Il film Basilicata Coast to Coast ha registrato 446.000 telespettatori, share 7.19%

ha registrato 446.000 telespettatori, share 7.19% Su Italia 1 Il film Jurassic Park III ha registrato un netto di 411.000 telespettatori, share 7.22%.

ha registrato un netto di 411.000 telespettatori, share 7.22%. Su Rete 4 Il film Due padri di troppo ha registrato un netto di 184.000 telespettatori, share 2.98%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.778.000, 19.10%; ore 20:00 3.620.000, 26.37%.

2.778.000, 19.10%; 3.620.000, 26.37%. Tg2 ore 13:00 3.975.000, 29.86%; ore 20:30 1.808.000, 12.33%.

3.975.000, 29.86%; 1.808.000, 12.33%. Tg3 ore 14:30 1.194.000, 9.02%; ore 19:00 1.480.000, 13.31%.

1.194.000, 9.02%; 1.480.000, 13.31%. Tg5 ore 13:00 2.453.000, 17.96%; ore 20:00 2.276.000, 16.36%.

2.453.000, 17.96%; 2.276.000, 16.36%. Studio Aperto ore 12:25 1.184.000, 10.48%; ore 18:30 484.000, 5.09%.

1.184.000, 10.48%; 484.000, 5.09%. Tg4 ore 12.00 322.000, 3.61%; ore 18:55 465.000, 4.11%.

322.000, 3.61%; 465.000, 4.11%. Tg La7 ore 13:30 288.000, 1.98%; ore 20:00 518.000, 3.74%.

Dati AUDITEL™