Gli ascolti tv del sabato, con l’ultima puntata de I Migliori Anni e un nuovo appuntamento con Amici 23. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il Serale di Amici 23 (live) ha ottenuto 3.697.000 telespettatori, share 25,40%. Su Rai 1 I Migliori Anni (live) ha ottenuto 2.894.000, 18,01% nel segmento Noi che… 1.655.000, 16,30%. Su Rete 4 il film Il compagno Don Camillo ha registrato un netto di 950.000 telespettatori, share 5,65%. Su La7 In altre parole è stato visto da 885.000 telespettatori, share 5,05%, e nel segmento Buonanotte 523.000, 3,86%. Su Rai 2 la serie FBI 862.000, 4,68%, FBI International 743.000, 4,36%. Su Italia 1 il film d’animazione Madagascar 3: Ricercati in Europa ha raccolto un netto di 683.000 telespettatori, share 3,80%. Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato 658.000 telespettatori, share 4,09%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 483.000 telespettatori, share 2,80%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 345.000, 1,89%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 5.147.000, 28,85%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.047.000 telespettatori, share 17,72%. Su Rai 2 Tg2 Post 532.000, 2,91%. Su Rai 3 Blob ha registrato 859.000, 5,64% e a seguire Che sarà… 667.000, 3,81%. NCIS su Italia 1 registra 1.011.000 telespettatori, share 5.91% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 566.000 telespettatori, share 3,36% e nella seconda 593.000, 3,26%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 322.000, 2,16%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 468.000 telespettatori, share 2,67%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.269.000 telespettatori, share 20,90%, e nel game un netto di 3.369.000, 25,96%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.768.000 telespettatori, share 17,07% e nel game un netto di 2.441.000, 19,61%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto 301.000, 1,98%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 421.000 telespettatori, share 2,94%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 585.000 telespettatori, share 3,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.174.000, 23,57% e nella seconda 1.115.000, 23,28%. Buongiorno Benessere 966.000, 19,38%, Linea Verde Discovery 964.000, 16,10%, Linea verde Tipico 1.367.000, 17,27%; Linea verde Life 2.180.000, 18,55%. Su Rai 2 Cerchiamo te – Missione lavoro 228.000, 3,91%; Cook 40 298.000, 3,16%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto nella presentazione 192.000, 4,17%, e nel programma 188.000, 3,75%; Mi manda Raitre 250.000, 5,20%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 520.000, 4,96%, Tg3 Petrarca 358.000, 2,77%; Tg3 Mezzogiorno Italia 432.000, 3,03%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.223.000, 16,11% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 232.000 telespettatori, share 3,01%. Su Rete 4 Poirot – La parola alla difesa ha dato la linea al Tg4 con un netto di 127.000 telespettatori, share 2,50% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 604.000, 4,80%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 177.000 telespettatori, share 4%, nel segmento News 141.000, 4,45% e nel Dibattito 169.000, 3,44%; quindi Coffee Break 135.000, 2,82%, Belli dentro belli fuori 61.000, 1,13%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 67.000, 0,90%; L’Aria Che Tira – Diario 130.000, 1,23%; Like – Tutto ciò che piace 141.000, 1,08%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Verde Sentieri ha ottenuto 1.496.000, 11,37%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.011.000, 8,85%, quindi A Sua immagine nella prima parte 718.000, 6,85%, e nella seconda 603.000, 6,16%; Italia Sì 1.066.000, 11,38%. Su Rai 2 Giro d’Italia un netto di 1.415.000, 12,38%: nel dettaglio Giro in Diretta 1.331.000, 10,87%, Giro all’Arrivo 1.722.000, 17,48%; Processo alla Tappa 752.000, 8,44%. Ginnastica Artistica Femminile – Campionato europeo 371.000, 3,39%; Full Contact .000, %. Su Rai 3 Tv Talk 936.000, 8,23%, e nel segmento Extra 796.000, 7,87%; Petrolio 335.000, 3,46%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 365.000, 4,08% e nel programma 524.000, 5,40%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.597.000 telespettatori, share 18,95%; Endless Love 2.259.000, 20,07%; Verissimo 1.734.000, 18,50% e nei Giri di Valzer 1.669.000, 17,48%. Su Italia 1 Drive up 462.000, 3,27%; il film The Time Machine un netto di 322.000, 2,73%; Due uomini e mezzo 172.000, 1,81%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, 5,16% di share; Colombo 430.000, 4,54%. Su La7 100 minuti 219.000, 1,82%; Eden – Un pianeta da salvare 146.000, 1,40%. Su Tv8 GP Miami – Prove 349.000, 3,42%; F1 GP Miami Sprint 653.000, 6,73%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao Maschio 594.000, 10,32%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 255.000 telespettatori, share 1,81%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 285.000, 2,75%. Su Rete 4 il film Firewall – Accesso negato un netto di 329.000, 4,34%. Su Italia 1 il film I pinguini di Madagascar un netto di 357.000, 2,88%. Su La7 Uozzap .000, %. Su Tv8 F1 – GP Miami prove 368.000, 3,43%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.482.000, 24,34%; ore 20:00 3.905.000, 25,08%.

3.482.000, 24,34%; 3.905.000, 25,08%. Tg2 ore 13:00 1.270.000, 9,74%; ore 20:30 818.000, 4,80%.

1.270.000, 9,74%; 818.000, 4,80%. Tg3 ore 14:30 1.548.000, 11,92%; ore 19:00 1.264.000, 10,77%.

1.548.000, 11,92%; 1.264.000, 10,77%. Tg5 ore 13:00 2.902.000, 21,89%; ore 20:00 3.306.000, 20,94%.

2.902.000, 21,89%; 3.306.000, 20,94%. Studio Aperto ore 12:25 1.154.000, 11%; ore 18:30 370.000, 3,69%.

1.154.000, 11%; 370.000, 3,69%. Tg4 ore 12.00 293.000, 2,82%; ore 18:55 441.000, 3,74%.

293.000, 2,82%; 441.000, 3,74%. Tg La7 ore 13:30 567.000, 3,97%; ore 20:00 971.000, 6,15%.

Dati AUDITEL™