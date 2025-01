Gli ascolti tv di un sabato particolare, con Rai 1 al Circo, Rai 2 che ricorda Pino Daniele a 10 anni dalla scomparsa, film, concerti e approndimenti scientifici

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il concerto Pooh, noi amici per sempre ha ottenuto 2.739.000 telespettatori, share 19,73%. Su Rai 1 il 46° Festival del Cinema di Monte-Carlo ha ottenuto 2.611.000, 17,19%. Su Rete 4 il film Non ci resta che piangere ha registrato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 6,69%. Su Rai 3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha registrato nella presentazione 369.000 telespettatori, share 1,97% e nel programma 853.000, 4,94%. Su Italia 1 il film di animazione Sing ha raccolto un netto di 827.000 telespettatori, share 5,05%. Su Rai 2 il docufilm Pino Daniele – Il tempo resterà 729.000, 4,13%. Su La7 il film Deep Impact è stato visto da 647.000 telespettatori, share 3,86%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 545.000, 3,11%. Su Nove il film Natale nel paese delle meraviglie ha registrato 424.000 telespettatori, share 2,52%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 5.604.000, 29,88%, Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.967.000 telespettatori, share 15,87%. Su Rai 2 Tg2 Post .000, %. Su Rai 3 Je so’ pazzo ha registrato 863.000, 4,76%; Caro marziano 794.000, 4,25% e 777.000, 4,11%. NCIS su Italia 1 registra 1.323.000 telespettatori, share 7,05%, e .00o, %, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 904.000 telespettatori, share 4,83% e nella seconda 901.000, 4,80%. Su La7 In onda 1.100.000, 5,83%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 558.000, 2,99%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 344.000 telespettatori, share 1,84%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato un netto di 3.327.000 telespettatori, share 22,34%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.101.000 telespettatori, share 16,19% e nel game un netto di 2.966.000, 19,01%. Su Rai 2 NCIS un netto di 501.000, 2,85%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto un netto di 609.000 telespettatori, share 3,53%. La promessa su Rete 4 ha raccolto i suoi 887.000 telespettatori, share 5,05%. Su La7 Famiglie d’Italia 235.000, 1,57%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte 372.000, 13,27%, nella seconda 1.180.000, 22,11%, nella terza 1.404.000, 25,07% e 1.283.000, 23,73%. Buongiorno Benessere 1.203.000, 21,80%; Linea bianca, storie di montagna 1.319.000, 19,72%; Linea Verde tipico 1.683.000, 19,80%; Linea Verde Italia 2.306.000, 19,02%. Su Rai 2 il film Glassboy 151.000, 2,80%; Italian Green ha registrato 203.000 telespettatori, share 3,07%; Cook 40 312.000, 3,23%. Su Rai 3 il film Il viaggio di Norm 113.000, 2,04%; TgR Gli amici animali 70.000, 1,33%; TgR – Bellitalia 111.000, 1,92%; TGR Officina Italia 188.000, 2,74%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 566.000, 5,31%; Tgr Petrarca 389.000, 2,81%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.257.000, 15,46% mentre su Italia 1 il film Dragon Trainer – Il mondo nascosto ha registrato un netto di 278.000 telespettatori, share 4,40%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 345.000, 6,24%; il film-tv Il mio amico Babbo Natale 2 un netto di 298.000, 5,15%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 639.000, 5,01%. Su La7 Omnibus ha ottenuto nel segmento News 101.000, 4,16%; Coffee Break 238.000, 4,45%; il film E’ arrivato mio fratello 164.000, 2,10%; Like – Tutto ciò che piace 141.000, 1,06%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.402.000, 10,77%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.119.000, 10,29%, quindi A Sua immagine nella prima parte 1.138.000, 11,57%, e nella seconda 1.134.000, 11,39%; Sabato in diretta 1.300.000, 11,37%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 517.000, 3,99%; Storie di donne al bivio Weekend un netto di 761.000, 7,29%; Top – Tutto quanto fa tendenza 529.000, 5,29%; La mia metà 347.000, 3,11%; Dribbling 235.000, 1,86%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; Las Leonas – La coppa del mondo 324.000, 3,12%; Report nella presentazione 248.000, 2,50% e nel programma 868.000, 7,55%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.001.000 telespettatori, share 14,61%; My home my destiny 1.552.000, 14,16%; Verissimo – Le storie nella prima parte 1.575.000, 15,38%, e nella seconda 1.673.000, 14,27%. Su Italia 1 I Simpson 668.000, 4,73%; il film Daddy’s Home un netto di 572.000, 4,97%; il film Daddy’s Home 2 un netto di 501.000, 4,72%; Grande Fratello 327.000, 2,74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 739.000 telespettatori, 5,90% di share; Le più grandi meraviglie naturali del mondo – I ghiacciai 446.000, 4,34%; il film Oliver Twist un netto di 484.000, 4,42%. Su La7 La Torre di Babele 393.000, 3,23%; il film Berlinguer ti voglio bene 243.000, 2,40%; Eden – Missione pianeta 292.000, 2,48%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Concerto per il Natale di Roma 456.000, 6,88%; su Rai 2 90° minuto del Sabato 441.000, 3,55%. Su Rai 3 Mare Aperto – Missioni in prima linea: Frontex Albania 363.000, 3,25%. Su Italia 1 il film Sing 2 – Sempre più forte un netto di 514.000, 7,73%. Su Rete 4 il film Pensavo fosse amore, invece era un calesse un netto di 328.000, 5,46%. Su La7 il film Il negoziatore ha registrato un netto di 250.000, 3,55%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.638.000, 24,49%; ore 20:00 4.491.000, 24,89%.

3.638.000, 24,49%; 4.491.000, 24,89%. Tg2 ore 13:00 1.368.000, 10,09%; ore 20:30 941.000, 5,01%.

1.368.000, 10,09%; 941.000, 5,01%. Tg3 ore 14:30 1.939.000, 15,14%; ore 19:00 1.695.000, 11,25%.

1.939.000, 15,14%; 1.695.000, 11,25%. Tg5 ore 13:00 2.982.000, 21,80%; ore 20:00 3.668.000, 20,16%.

2.982.000, 21,80%; 3.668.000, 20,16%. Studio Aperto ore 12:25 1.083.000, 10,15%; ore 18:30 642.000, 5,12%.

1.083.000, 10,15%; 642.000, 5,12%. Tg4 ore 12.00 417.000, 5,04%; ore 18:55 595.000, 3,97%.

417.000, 5,04%; 595.000, 3,97%. Tg La7 ore 13:30 692.000, 4,86%; ore 20:00 1.187.000, 6,52%.

