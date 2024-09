Gli ascolti tv, con la musica di Gigi D’Alessio su Rai 1, con le repliche de Lo show dei record su Canale 5, le Paralimpiadi su Rai 2 e tanti film

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Gigi, uno come te – Ancora insieme ha ottenuto un netto di 1.471.000, 13.97%. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record ha ottenuto un netto di 1.187.000 telespettatori, share 12.11%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 – Atletica Leggera 725.000, 5.49%. Su Rai 3 il film C’era una volta il West ha registrato 598.000 telespettatori, share 4.91%. Su Italia 1 il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini ha raccolto un netto di 775.000 telespettatori, share 6.60%. Su Rete 4 il film Viaggi di nozze ha registrato un netto di 495.000 telespettatori, share 4.41%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 301.000 telespettatori, share 2.99%. Su Tv8 Gaga Chromatica Ball Tour ha registrato 148.000, 1.33%. Su Nove Unabomber ha registrato 244.000 telespettatori, share 2.25%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.199.000, 16.53%; su Canale 5 Paperissima sprint estate ha registrato 2.054.000 telespettatori, share 15.45%. Su Rai 3 Blob ha registrato 594.000, 4.59%. NCIS su Italia 1 registra 1.056.000 telespettatori, share 7.92% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 643.000 telespettatori, share 4.82% e nella seconda 684.000, 5.16%. Su La7 In onda 782.000, 5.85%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 367.000, 2.77%. Su Nove Only Fun Comico show ha raccolto 199.000 telespettatori, share 1.52%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.710.000 telespettatori, share 18.16%, e nel game 2.574.000, 22.79%. Su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.306.000 telespettatori, share 14.59% e nel game un netto di 1.819.000, 16.73%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024: Nuoto 606.000, 5.29% e Atletica Leggera 680.000, 5.17%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 568.000 telespettatori, share 4.67%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto i suoi 410.000 telespettatori, share 3.28%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Weekly ha totalizzato 731.000, 17.53%. Buongiorno Benessere Estate 749.000, 16.32%, Linea verde Discovery 845.000, 14.96%; Azzurro Storie di mare 1.231.000, 17.05%; Linea Verde Sentieri Speciale 1.851.000, 17.39%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 ha registrato 284.000 telespettatori, share 6.58%. Su Rai 3 il film Questi fantasmi 86.000, 2.06%; Il cacciatore di sogni 103.000, 2.49%; Storia delle nostre città – Bergamo ha ottenuto 183.000, 3.41%; dopo il Tg3 il film L’imperatore di Capri 283.000, 2.49%. Su Canale 5 Forum ha registrato 943.000, 13.30% mentre su Italia 1 il terzo degli episodi Due uomini e mezzo in onda prima del TG ha registrato 175.000 telespettatori, share 2.41%. Su Rete 4 Everywhere I go – Coincidenze d’amore ha registrato un netto di 109.000, 2.41%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 402.000, 3.56%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 116.000 telespettatori, share 4.05% nel segmento News 120.000, 4.92% e nel segmento Dibattito 174.000, 4.17%; In onda 158.000, 3.81%; quindi Miss Marple 90.000, 1.57%, Uozzap! Classic 84.000, 0.95%; Like – Tutto ciò che piace 123.000, 1.06%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.317.000, 11.70%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 999.000, 10.14%, quindi A Sua immagine nella prima parte 818.000, 8.83%, e nella seconda 846.000, 9.59%; il film Vuoi sposarmi? 876.000, 10.57%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 : Ciclismo su pista un netto di 632.000, 5.55%, il Tiro con l’arco 569.000, 6.06%. Su Rai 3 il film I soliti ignoti 383.000, 3.94%; Geo 310.000, 3.53%; Presa Diretta nella presentazione 352.000, 4.28% e nel programma 443.000, 5.28%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.023.000 telespettatori, share 17.14%; My Home My Destiny 1.761.000, 16.55%; La promessa 1.538.000, 16.09%; il film tv Inga Lindstrom – Il lato dolce della vita un netto di 1.102.000, 13.14%. Su Italia 1 America’s Cup un netto di 485.000, 4.17% (dalle 13.52 alle 14:50) e 225.000, 2.54% (dalle 16.27 alle 17.28); Due uomini e 1/2 153.000, 1.90%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 616.000 telespettatori, 5.52% di share; Vita segreta degli animali 2 296.000, 3.02%; il film I berretti verdi un netto di 332.000, 3.82%. Su La7 Diana – La storia segreta di Lady D 145.000, 1.37%; La7 Doc – The Diana Conspiracy: What happened in Paris? 159.000, 1.75; il film La poliziotta 106.000, 1.11%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Scialla! (Stai sereno) 278.000, 7.45%. Su Rai 2 SportAbilia 386.000, 3.35%; 90° minuto…del Sabato ha ottenuto un netto di 676.000 telespettatori, share 7.96%. Su Rai 3 il corto Ti guardo 153.000, 2.70%. Su Italia 1 il film Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo un netto di 216.000, 3.88%. Su Rete 4 il film The Jackal un netto di 193.000, 4.30%. Su La7 Roshn Saudi League – Al Ittihad vs Al Taawoon 26.000, 0.89%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.055.000, 24.11%; ore 20:00 2.830.000, 22.01%.

Tg2 ore 13:00 1.584.000, 13.39%; ore 20:30 859.000, 6.43%.

Tg3 ore 14:30 1.315.000, 11.56%; ore 19:00 1.230.000, 11.92%.

Tg5 ore 13:00 2.546.000, 21.21%; ore 20:00 2.340.000, 17.98%.

Studio Aperto ore 12:25 1.161.000, 12.19%; ore 18:30 523.000, 5.98%.

Tg4 ore 12.00 310.000, 4.32%; ore 18:55 367.000, 3.57%.

Tg La7 ore 13:30 520.000, 4.13%; ore 20:00 730.000, 5.62%.

