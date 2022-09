Gli ascolti tv di sabato 3 settembre 2022, con il prime time tra repliche e gli omaggi al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 40esimo anniversario della sua morte per mano della mafia il 3 settembre del 1982. La Rai invece ha deciso di spostare la messa in onda della sua miniserie inedita, Il nostro Generale, prevista nei giorni dell’anniversario a data da destinarsi per evitare sovrapposizioni con il periodo elettorale, dal momento che la figlia Rita è candidata alle Elezioni.

Per il resto il palinsesto del sabato propone molti film, qualche debutto – come la nuova stagione di Indovina chi viene a cena su Rai 3 – e un pizzico di sport, con gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile che hanno visto uno dei match di punta dell’evento, Italia – Cuba (vinto dagli azzurri).

Ma vediamo come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato 3 settembre 2022, appena disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato un netto di 1.914.000 telespettatori, share 15,33%, mentre su Canale 5 il film tv Il generale Dalla Chiesa ha ottenuto un netto di 1.430.000 telespettatori, share 11,79%; terza piazza per Rai 2 che con Italia – Cuba per i Mondiali di pallavolo ha ottenuto 1.234.000, 8,54%. Su Rai 3 la prima puntata della nuova stagione di Indovina chi viene a cena ha registrato 690.000 telespettatori, share 4,76%, mentre su Rete 4 il film Viaggi di nozze ha registrato un netto di 622.000 telespettatori, share 4,67%. Seguito da La7 con il film Fuga da Alcatraz a 610.000 telespettatori, share 4,39%. Su Tv8 il film La maschera di Zorro ha registrato 358.000, 2,8%, seguito da Italia 1 con il film Trolls World Tour che ha raccolto appena un netto di 344.000 telespettatori, share 2,38% e infine su Nove il doc Tutta la verità – Il delitto di Garlasco ha registrato 331.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3066.000 telespettatori, share 19,77%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2388.000 telespettatori, share 15,44%. Su Rai 2 Tg2 Post 976.000, 6,20% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 612.000, 4,17%, Qui Venezia Cinema 587.000, 3,88% e a seguire Sapiens Un solo pianeta 446.000, 2,85%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 903.000 telespettatori, share 5,87% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 834.000 telespettatori, share 5,49% e nella seconda 844.000, 5,45%. Su La7 In onda 691.000, 4,44%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.228.000 telespettatori, share 21,90% e nel game un netto di 3.233.000, 26,46%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.176.000 telespettatori, share 12,17% e nel game un netto di 1.776.000, 14,95%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 565.000, 4,04%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 409.000 telespettatori, share 3,05%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 643.000 telespettatori, share 4,40%. Su La7 Padre Brown 144.000, 1,70% e 143.000, 1,28%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 787.000 telespettatori, share 17,91%, mentre Il meglio di Buongiorno Benessere Estate 732.000, 13,97%; quindi Linea verde Start 1.289.000, 16,67% e Linea verde Tour 2.002.000, 17,58%. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore ha registrato 298.000 telespettatori, share 3,37%, mentre su Rai 3 Storie della scienza ha ottenuto 134.000, 2,61% e dopo il Tg3 il doc L’importanza di iniziare da uno 235.000, 1,81%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.241.000, 17,32% mentre su Italia 1 la terza delle puntate proposte di Una mamma per amica ha registrato 285.000 telespettatori, share 4,42%. Su Rete 4 il film Divorzio alla siciliana ha dato la linea al Tg4 con 118.000 telespettatori, share 2,65% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 161.000, 1,64% e La signora in giallo 441.000, 3,42%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 188.000 telespettatori, share 4,76%, nel segmento News 115.000, 4,28% e nel Dibattito 200.000, 4,56%, Coffee Break Estate 196.000, 4,76% e Herzog incontra Gorbaciov 160.000, 1,98%.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.456.000, 12,43%, Passaggio a Nord-Ovest 932.000, 9,94% e il film Mio figlio nerd ha ottenuto 951.000, 11,74%. Su Rai 2 Italiani Fantastici e dove trovarli 302.000, 2,52%, Made in Sabato ha ottenuto 356.000, 3,99%, Da Aosta ai 4Mila 359.000, 4,66% e Il provinciale 415.000, 5,22%. Su Rai 3 il doc Sono Gassman! Vittorio re della commedia ha ottenuto 420.000, 4,62% e Presa Diretta, in replica, nella presentazione 445.000, 5,77% e nel programma 521.000, 6,31%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.532.000 telespettatori, share 19,21%, Una Vita 2.004.000, 16,71%, la serie Come sorelle ha ottenuto 1.529.000, 16,47% e il film tv Cantina Wader – Passione e coraggio un netto di 1.004.000, 12,55%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 476.000 telespettatori, 3,61%, mentre Camera Cafè .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 747.000 telespettatori, 6,59% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 265.000, 2,98% e il film I due marescialli un netto di 331.000, 4,05%. Su La7 Atlantide Files – Lady Diana: La Sua Storia ha registrato 240.000, 2,59%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Meraviglioso Modugno Show ha registrato un netto di 506.000 telespettatori, share 9,99%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 478.000 telespettatori, share 4,75%. Su Rai 3 Un giorno in Pretura ha registrato 309.000 telespettatori, share 3,95%. Su Italia 1 la serie Batwoman ha registrato 259.000 telespettatori, share 2,34%, mentre su Rete 4 il film Delitto al ristorante cinese un netto di 164.000, 2,83%. Su La7 il film Hannibal ha ottenuto un netto di 93.000, 1,56%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.305.000, 24,91%; ore 20:00 3.949.000, 27,22%.

3.305.000, 24,91%; 3.949.000, 27,22%. Tg2 ore 13:00 1.645.000, 13,24%; ore 20:30 1.277.000, 8,37%.

1.645.000, 13,24%; 1.277.000, 8,37%. Tg3 ore 14:30 1.284.000, 10,95%; ore 19:00 1.251.000, 11,19%.

1.284.000, 10,95%; 1.251.000, 11,19%. Tg5 ore 13:00 2.552.000, 20,30%; ore 20:00 2.653.000, 18,04%.

2.552.000, 20,30%; 2.653.000, 18,04%. Studio Aperto ore 12:25 1.185.000, 12,07%; ore 18:30 404.000, 4,51%.

1.185.000, 12,07%; 404.000, 4,51%. Tg4 ore 12.00 331.000, 4,52%; ore 18:55 482.000, 4,18%.

331.000, 4,52%; 482.000, 4,18%. Tg La7 ore 13:30 501.000, 3,78%; ore 20:00 612.000, 4,17%.

