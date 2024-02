Gli ascolti tv del sabato, con C’è posta per te, Tali e Quali, Quinta dimensione, In altre parole, film e serie tv

Ascolti tv sabato 3 febbraio 2024: C’è Posta per Te a 4,6 mln (31%), Tali e Quali a 3 mln (18%)

Gli ascolti tv del sabato, con una nuova sfida tra C’è posta per te e Tali e Quali, che incorona la sua vincitrice. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto 4.649.000 telespettatori, share 30,97%. Su Rai 1 la finale di Tali e Quali (live) ha ottenuto 2.987.000, 18,48%. Su Italia 1 il film d’animazione Spirit – Il ribelle ha raccolto un netto di 587.000 telespettatori, share 3,17%. Su Rai 2 la serie FBI 814.000, 4,26%, FBI International 699.000, 3,97%. Su Rai 3 Quinta Dimensione ha registrato 430.000 telespettatori, share 2,66%. Su Rete 4 il film Bomber ha registrato un netto di 500.000 telespettatori, share 2,87%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.142.000 telespettatori, share 6,19%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 423.000, 2,2%. Su Nove il doc La vera storia della Uno bianca ha registrato 350.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 PrimaFestival 4.301.000, 22,95%; Affari tuoi 5.359.000, 27,93%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.361.000 telespettatori, share 17,59%. Su Rai 2 Tg2 Post 521.000, 2,71%. Su Rai 3 Blob ha registrato 947.000, 5,29% e a seguire Che sarà… 773.000, 4,07%. NCIS su Italia 1 registra 1.244.000 telespettatori, share 6,57% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 637.000 telespettatori, share 3,40% e nella seconda 665.000, 3,46%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 545.000, 3%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 296.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.979.000 telespettatori, share 20,89%, e nel game 4.075.000, 25,10%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.497.000 telespettatori, share 18,26% e nel game un netto di 3.229.000, 20,34%. Su Rai 2 Campionati del Mondo – Nuoto sincronizzato 445.000, 3,03%; Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto un netto di 360.000, 2,06%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 573.000 telespettatori, share 3,31%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i 513.000 telespettatori, share 2,88%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.186.000, 21,80% e nella seconda 1.057.000, 20,93%. Buongiorno Benessere 907.000, 17,94%, Origini 912.000, 14,58%, Linea verde Discovery 1.394.000, 17,21%; Linea verde Life 2.318.000, 19,55%. Su Rai 2 Pizza Doc ha registrato 250.000 telespettatori, share 4,19%, Cook 40 325.000, 3,46%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 227.000, 4,28%, Mi manda Raitre 253.000, 4,84%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 697.000, 6,56%, Tg3 Petrarca 466.000, 3,58%; Tg3 Mezzogiorno Italia 505.000, 3,51%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.257.000, 16,32% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 187.000 telespettatori, share 2,44%. Su Rete 4 il film La guerra di Troia ha dato la linea al Tg4 con un netto di 98.000 telespettatori, share 1,87% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 159.000, 1,52% e La signora in giallo 598.000, 4,36%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 202.000 telespettatori, share 4,40%, nel segmento News 132.000, 4,34% e nel Dibattito 208.000, 3,96%; quindi Coffee Break Sabato 159.000, 3,19%; L’Aria Che Tira – Diario 148.000, 2,27%; Inseparabili – Storie a 4 zampe 119.000, 1,12%; Like – Tutto ciò che piace 156.000, 1,19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.934.000, 14,60%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.145.000, 10,09%, quindi A Sua immagine nella prima parte 835.000, 7,93%, e nella seconda 860.000, 8,36%; Italia Sì nella prima parte 1.345.000, 12,35%, e nella seconda 1.848.000, 14,89%. Su Rai 2 Mi presento ai tuoi 262.000, 2,04%; Top – Tutto quanto fa tendenza 197.000, 1,79%; DreamsRoad 225.000, 2,16%; Campionati del Mondo – Tuffi 393.000, 3,58%. Su Rai 3 Tv Talk 947.000, 8,43%, e nel segmento Extra 872.000, 8,38%; Gocce di Petrolio 491.000,4,74 %; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 478.000, 4,55% e nel programma 924.000, 7,67%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.796.000 telespettatori, share 20,58%; Terra amara 2.877.000, 25,69%; Verissimo 2.387.000, 22,96% e nei Giri di Valzer 2.163.000, 18,23%. Su Italia 1 Freedom Short 455.000, 3,52%; Walker 270.000, 2,52%, 272.000, 2,62%, 278.000, 2,48%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 648.000 telespettatori, 5,08% di share; il film Il ritorno di Colombo 345.000, 3,03%. Su La7 il film La Torre di Babele 231.000, 1,80%; La7 Doc – Il naufragio dell’Andrea Doria 218.000, 2,04%; Eden – Un pianeta da salvare 315.000, 2,45%. Su Tv8 Rugby Sei Nazioni Italia – Inghilterra un netto di 363.000, 3,4%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 La vita è meravigliosa un netto di 782.000, 11,08%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 265.000 telespettatori, share 1,78%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 300.000, 2,93%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Vittorio Emanuele, l’ultimo erede 1.306.000, 24,09%.Su Italia 1 il film Tom & Jerry un netto di 321.000, 2,57%. Su Rete 4 il film Il rapporto Pelican un netto di 197.000, 2,50%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.801.000, 26,39%; ore 20:00 4.546.000, 25,13%.

Tg2 ore 13:00 1.422.000, 10,79%; ore 20:30 795.000, 4,22%.

Tg3 ore 14:30 1.662.000, 12,66%; ore 19:00 1.642.000, 10,70%.

Tg5 ore 13:00 2.954.000, 22,01%; ore 20:00 3.738.000, 20,49%.

Studio Aperto ore 12:25 1.186.000, 11,28%; ore 18:30 575.000, 4,45%.

Tg4 ore 12.00 265.000, 3,43%; ore 18:55 498.000, 3,20%.

Tg La7 ore 13:30 643.000, 4,48%; ore 20:00 1.307.000, 7,16%.

