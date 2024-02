C’è posta per te 2024, ospiti, storie e sorprese: ecco cos’è successo nella quarta puntata della nuova edizione. Il liveblogging di TvBlog

C’è posta per te 2024, la quarta puntata del 3 febbraio: diretta live dalle ore 21:30

Questa sera, 3 febbraio 2024, andrà in onda la quarta puntata della ventisettesima edizione di C’è posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

La regia del programma è a cura di Paolo Carcano.

C’è posta per te 2024, quarta puntata 3 febbraio: anticipazioni

Anche in questa puntata, assisteremo a nuove storie di persone comuni che hanno interrotto i rapporti per vari motivi, con Maria De Filippi che cercherà di farli ricongiungere.

Non mancheranno anche le sorprese, durante le quali, il destinatario della lettera riceve come regalo l’incontro con il suo vip preferito.

La formula del programma è rimasta immutata dalla prima edizione: Maria De Filippi apre la storia, raccontando al pubblico ciò che è accaduto nei dettagli e, successivamente, vanno in onda le immagini della consegna della lettera da parte di uno dei Postini di C’è posta per te (i Postini di quest’edizione sono Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo); una volta giunto in studio, il destinatario della lettera aprirà la busta enorme che lo divide dal mittente, scoprirà chi l’ha mandato a chiamare e, confrontandosi sia con lui che con la conduttrice, deciderà, alla fine, se accettare la richiesta di perdono o andarsene.

C’è posta per te 2024, ospiti: chi sono?

Gli ospiti della quarta puntata, che verranno coinvolti nelle storie dedicate alle sorprese, saranno Raoul Bova, recentemente protagonista della fiction di Canale 5, I Fantastici 5, e Michele Morrone, l’attore italiano che, negli ultimi anni, ha raggiunto il successo internazionale grazie al film 365 giorni.

C’è posta per te 2024, quarta puntata 3 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire C’è posta per te in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21:30. Il programma è visibile anche in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale sempre a partire dalle ore 21:30.