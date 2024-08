Gli ascolti tv del sabato, con film, show in replica e il grande show delle Olimpiadi di Parigi in diretta.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film C’era una volta… a Montecarlo ha ottenuto un netto di 1.333.000, 10.27%. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record ha ottenuto un netto di 1.097.000 telespettatori, share 11.15%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Nuoto 3.041.000, 22.12%. Su Rai 3 il film Per un pugno di dollari ha registrato 613.000 telespettatori, share 4.63%. Su Italia 1 il film Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo ha raccolto un netto di 676.000 telespettatori, share 5.73%. Su Rete 4 il film Finalmente la felicità ha registrato un netto di 581.000 telespettatori, share 4.59%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 234.000 telespettatori, share 2.13%. Su Tv8 il match amichevole Juventus – Brest ha registrato 392.000, 2.87%. Su Nove il doc Crimini Italiani – Il caso carretta ha registrato 311.000 telespettatori, share 2.38%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè Extra 1.791.000, 12.50%; su Canale 5 Paperissima sprint ha registrato 1.681.000 telespettatori, share 11.74%. Su Rai 3 Blob ha registrato 304.000, 2.21% e a seguire Le ragazze 416.000, 2.92%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 574.000 telespettatori, share 4.01% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 541.000 telespettatori, share 3.84% e nella seconda 703.000, 4.88%. Su La7 In onda 729.000, 5.07%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 222.000, 1.65%. Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun ha raccolto 145.000 telespettatori, share 1.02%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente .000 telespettatori, share %, e nel game .000, %. Su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Tennis M – Finale Bronzo: Musetti – Auger Aliassime .000, %; Atletica .000, %; Scherma: Sciabola donne – finale .000, % . Su Italia 1 con FBI: Most Wanted ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Weekly ha totalizzato nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Buongiorno Benessere Estate .000, %, Linea verde Strade d’Italia .000, %; Azzurro Storie di mare .000, %; Linea Verde Sentieri .000, %. Su Rai 2 Qui Parigi ha registrato .000 telespettatori, share %, Olimpiadi Parigi 2024 – Judo Misto: Italia – Ungheria .000, %, Judo Misto: Italia – Georgia .000, %. Su Rai 3 il film Filumena Marturano .000, %; Storia delle nostre città ha ottenuto .000, %; dopo il Tg3 il film Pane, amore e gelosia .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Rivoglio mia figlia ha dato la linea al Tg4 con un netto di .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Detective in corsia un netto di .000, %. Su La7 In onda ha ottenuto 000 telespettatori, share %; Miss Marple .000, %; La7 Doc .000, %; Like – Tutto ciò che piace .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto .000, %, quindi Passaggio a Nord-Ovest .000, %, quindi A Sua immagine nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; il film Una settimana sorprendente un netto di .000, %. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 un netto di .000, %: nel dettaglio Ciclismo su strada .000, %; Ginnastica artistica F – Finali di specialità .000, %; Judo – Squadre Miste finale .000, %; Tennis M – Finale Bronzo: Musetti – Auger Aliassime .000, %. Su Rai 3 Hudson & Rex .000, %; Geo .000, %; La Confessione .000, %; Presadiretta .000, %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %; My Home My Destiny .000, %; La promessa .000, %; il film tv Identical Love un netto di .000, %. Su Italia 1 il film L’A.S.S.O. nella manica un netto di .000, %; The Flash .000, %, .000, %; Due uomini e mezzo .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; il film La capanna dello zio Tom un netto di .000, %. Su La7 La Torre di Babele – Serve ancora la democrazia? .000, %; il film Heat – La sfida .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Le vie dell’amicizia .000, %. Su Rai 2 Notti Olimpiche ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il silenzio grande .000, %. Su Italia 1 il film Guardians of the Tomb un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Tutta colpa di Freud un netto di .000, %. Su La7 il film Rigenerazione .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™i