Gli ascolti tv del sabato con la seconda di Ne vedremo delle belle e di Amici di Maria. Ascolti ‘in ritardo’ in questo primo giorno di ora legale.

NB: Dati in vecchio standard [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi, per alcune fasce, non appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Amici [21:28 – 00:38] ha ottenuto 3.566.000 telespettatori, share 25,59%. Su Rai 1 Ne vedremo delle belle [21:34 – 00:10] ha ottenuto 2.161.000, 14,56%. Su Rete 4 il film Il ritorno di Don Camillo ha registrato un netto di 1.028.000 telespettatori, share 6,61%. Su La7 In altre parole è stato visto da 982.000 telespettatori, share 5,68%. Su Rai 2 FBI 863.000, 4,76%, e FBI International 780.000, 4,73%. Su Italia 1 il film Madagascar 2 ha raccolto un netto di 762.000 telespettatori, share 4,45%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena Cult ha registrato nella presentazione 501.000, 2,75% e nel programma 679.000 telespettatori, share 4,22%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 456.000 telespettatori, share 2,96%. Su Tv8 il doc Ago 198.000, 1,20%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi ha registrato 5.748.000, 30,78%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.700.000 telespettatori, share 14,44%. Su Rai 2 Tg2 Post 525.000, 2,80%. Su Rai 3 Blob ha registrato 752.000, 4,36%; Un alieno in patria 677.000, 3,67%, Gli alieni siamo noi 421.000, 2,25%. NCIS su Italia 1 registra 1.257.000 telespettatori, share 6,77%, e .00o, %, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 840.000 telespettatori, share 4,58% e nella seconda 730.000, 3,89%. Su Tv8 MotoGP Sprint: GP Americhe ha registrato 495.000, 2,66%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 524.000 telespettatori, share 2,87%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.599.000 telespettatori, share 20,86%, e nel game un netto di 3.890.000, 25,68%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.938.000 telespettatori, share 16,57% e nel game un netto di 2.716.000, 19,01%. Su Rai 2 FBI un netto di 560.000, 3,33%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 546.000 telespettatori, share 3,32%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 781.000 telespettatori, share 4,63%. Su La7 Famiglie d’Italia 295.000, 2,17%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima puntata un netto di 1.305.000, 23,66% e nella seconda 1.172.000, 22,28%. Buongiorno Benessere 1.139.000, 20,57%; Linea Bianca 1.321.000, 19,59%; Linea Verde Start 1.797.000, 20,44%; Linea Verde Italia 2.438.000, 19,57%. Su Rai 2 Urban Green 136.000, 2,58%; Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile 162.000, 2,40%; Cook 40 280.000, 2,74%. Su Rai 3 Agorà weekend 231.000, 4,21%; Mi manda Rai 3 359.000, 6,60%; TgR Gli Amici animali ha ottenuto 209.000, 3,86%; TGR Bell’Italia 308.000, 5,34%; TGR Officina Italia 357.000, 5,17%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 549.000, 4,86%; Tgr Petrarca 367.000, 2,73%; TgR Mezzogiorno Italia 405.000, 2,80%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.310.000, 15,69% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 192.000 telespettatori, share 2,27%. Su Rete 4 Endless Love ha registrato 197.000, 3,57%; il film-tv Poirot e la salma 206.000, 3,90%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 658.000, 5,05%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 215.000 telespettatori, share 4,44%, nel segmento News 171.000, 5,04%, e nel Dibattito 206.000, 3,78%; Coffee Break Sabato 204.000, 3,85%; Belli dentro belli fuori 144.000, 2,39%; L’ingrediente perfetto – A tu per tu 127.000, 1,54%; Like – Tutto ciò che piace 214.000, 1,61%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.391.000, 10,69%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 990.000, 8,72%, quindi A Sua immagine nella prima parte 872.000, 8,77%, e nella seconda 862.000, 8,94%; Sabato in diretta 1.003.000, 9,93% e 1.276.000, 11,90%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 357.000, 2,74% .000, %; Storie di donne al bivio Weekend nella presentazione 471.000, 4,01% e nel programma un netto di 543.000, 5%; Top – Tutto quanto fa tendenza 391.000, 4,01%; La mia metà 257.000, 2,54%; Dribbling 269.000, 2,36%. Su Rai 3 Tv Talk 973.000, 8,82% e nel segmento Extra 712.000, 7,24%; La Biblioteca dei Sentimenti 455.000, 4,65%; Presadiretta 606.000, 5,77%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.308.000 telespettatori, share 17,73%; Tradimento 2.289.000, 21,21%; Verissimo 2.019.000, 20,58%, nei Giri di Valzer 1.854.000, 17,88%. e nei saluti .000, % Su Italia 1 Drive-up 566.000, 4,05%; I Simpson 533.000, 4,16%; The Equalizer 411.000, 4,04%; Grande Fratello 270.000, 2,60%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 746.000 telespettatori, 5,91% di share; Hamburg Distretto 21 488.000, 4,59%; Planet Earth III 357.000, 3,71%; Colombo 471.000, 4,55%. Su La7 Barbero risponde 454.000, 3,44%; La Torre di Babele 346.000, 3,02%; Eden – Un pianeta da salvare 297.000, 2,95%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao 2025 – Rassegna Lucio Dalla 408.000, 7,27%. Su Rai 2 90° minuto del Sabato 484.000, 3,85%; Campionati del mondo Boston 2025 – Pattinaggio di figura 220.000, 3,82%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 424.000, 3,72%; O anche no – Speciale Giornata dell’autismo 195.000, 2,62%. Su Canale 5 Speciale Tg5 750.000, 16,23%. Su Italia 1 il film Adèle e l’enigma del faraone un netto di 365.000, 4,19%. Su Rete 4 il film La prossima vittima un netto di 201.000, 3,34%. Su La7 il film Revenant – Redivivo 138.000, 1,97%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.741.000, 25,87%; ore 20:00 4.489.000, 25,84%.

Tg2 ore 13:00 1.473.000, 10,83%; ore 20:30 923.000, 5,01%.

Tg3 ore 14:30 1.795.000, 14%; ore 19:00 1.438.000, 10,50%.

Tg5 ore 13:00 3.114.000, 22,55%; ore 20:00 3.565.000, 20,28%.

Studio Aperto ore 12:25 1.174.000, 10,41%; ore 18:30 553.000, 4,90%.

Tg4 ore 12.00 411.000, 4,84%; ore 18:55 542.000, 3,96%.

Tg La7 ore 13:30 798.000, 5,56%; ore 20:00 1.184.000, 6,73%.

