Gli ascolti tv del sabato pre-sanremese, tra i soliti programmi del prime time e gli speciali per l’Elezione del Presidente della Repubblica riletto, Sergio Mattarella. Rai 1 ha scombinato i piani della sua prima serata, saltata l’ultima puntata di Tali e Quali (rinviata a data da destinarsi) ha lasciato spazio all’attualità e quindi a Porta a Porta in collaborazione con il Tg1 che però resta in monocifra. Da segnalare, la prima di PrimaFestival che registra il 10,3%. C’è Posta per te ne ha approfittato per crescere, portandosi sopra il 31% di share. Per quanto riguarda le altre reti, anche Rete 4 e La7 hanno modificato il loro palinsesto, una con Quarta Repubblica e l’altra con lo speciale di In Onda.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 PrimaFestival , prima puntata, ha registrato 2.525.000, 10.3%. Porta a Porta – Tg1: Mattarella Presidente ha registrato nel programma 1.660.000, 8.77%.

1.173.000, 4.80%. ha registrato 1.314.000 telespettatori, share 5.59%. Su Rai 3 Il film La conferenza ha registrato 1.076.000 telespettatori, share 5.13%.

ha registrato 1.076.000 telespettatori, share 5.13%. Su Canale 5 C’è posta per te ha registrato 5.627.000 telespettatori, share 31.08%.

ha registrato 5.627.000 telespettatori, share 31.08%. Su Italia 1 Il film d’animazione Cattivissimo 3 ha registrato un netto di 1.136.000 telespettatori, share 4.87%.

ha registrato un netto di 1.136.000 telespettatori, share 4.87%. Su Rete 4 Quarta Repubblica Speciale Quirinale ha registrato un netto di 813.000 telespettatori, share 3.70%.

ha registrato un netto di 813.000 telespettatori, share 3.70%. Su La7 In Onda – Speciale Quirinale ha registrato 1.142.000 telespettatori, share 4.87%.

ha registrato 1.142.000 telespettatori, share 4.87%. Su Tv8 Il film Un marito per Natale è stato visto da 374.000 telespettatori, share 1.7%.

è stato visto da 374.000 telespettatori, share 1.7%. Su Nove Il cacciatore di anoressiche ha registrato 243.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 3 Blob ha registrato 1.230.000, 5.41%. Le parole nella presentazione 1.124.000, 4.80% e nel programma 1.505.000, 6.21%.

ha registrato 1.230.000, 5.41%. nella presentazione 1.124.000, 4.80% e nel programma 1.505.000, 6.21%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.501.000 telespettatori, share 18.63%.

ha registrato 4.501.000 telespettatori, share 18.63%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.224.000 telespettatori, share 5.14%.

ha registrato 1.224.000 telespettatori, share 5.14%. Su Rete 4 Speciale Controcorrente ha registrato 832.000 telespettatori, share 3.46%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 344.000 telespettatori, share 1.4%.

ha registrato 344.000 telespettatori, share 1.4%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 257.000 telespettatori, share 1.1%.

Ascolti tv Preserale



Su Rai 2 Dribbling 386.000, 2.06%. Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato un netto di 623.000 telespettatori, share 2.80%.

386.000, 2.06%. ha registrato un netto di 623.000 telespettatori, share 2.80%. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 3.138.000 telespettatori, share 17.35% e nel game un netto di 4.117.000, 20.14%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 3.138.000 telespettatori, share 17.35% e nel game un netto di 4.117.000, 20.14%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 649.000 telespettatori, share 2.98%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.578.000 telespettatori, share 22.66%. Buongiorno Benessere 1.113.000, 14.79%. Dedicato 1.155.000, 12.34%. Speciale Tg1 – Verso il Quirinale 2.131.000, 14.38%.

Su Rai 2 Speciale Tg2 – Verso il Quirinale ha registrato 256.000 telespettatori, share 3.52%. Onorevoli confessioni 155.000, 1.77%. Fatto da mamma e papà 390.000, 3.14%.

ha registrato 256.000 telespettatori, share 3.52%. 155.000, 1.77%. 390.000, 3.14%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 466.000, 7.30%. Mi manda Raitre 343.000, 4.80%. Timeline 204.000, 2.84%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 906.000, 6.74%. Tgr Mezzogiorno Italia 579.000, 3.29%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.351.000 telespettatori, share 12.97%.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico ha registrato 130.000 telespettatori, share 1.80%; 108.000, 1.40% e 148.000, 1.55%.

ha registrato 130.000 telespettatori, share 1.80%; 108.000, 1.40% e 148.000, 1.55%. Su Rete 4 Il film I due vigili ha ottenuto un netto di 206.000 telespettatori, share 2.66%. Dopo il Tg Il Segreto 154.000, 1.15%. La signora in giallo 608.000, 3.57%.

ha ottenuto un netto di 206.000 telespettatori, share 2.66%. Dopo il Tg 154.000, 1.15%. 608.000, 3.57%. Su La7 Omnibus ha registrato 254.000 telespettatori, share 4.75%, nel segmento News 95.000, 3.07% e nel Dibattito 312.000, 4.74%. Speciale Tg La7 – Maratona Mentana 941.000, 9.35%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Speciale Tg1 – Verso il Quirinale ha registrato 1.975.000 telespettatori, share 12.40%. Linea Bianca 1.193.000, 8.73%. A sua immagine 960.000, 7.06%. Speciale Tg1 – Verso il Quirinale nella seconda parte 3.378.000, 17.28%.

Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 686.000 telespettatori, share 4.21%. Stop & Go 315.000, 2.11%.

ha registrato 686.000 telespettatori, share 4.21%. 315.000, 2.11%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione ha registrato 903.000 telespettatori, share 6% e nel programma 989.000, 7.18%. Speciale Tg3 676.000, 4.71%. Geo 1.078.000, 6.41%.

nella presentazione ha registrato 903.000 telespettatori, share 6% e nel programma 989.000, 7.18%. 676.000, 4.71%. 1.078.000, 6.41%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.566.000 telespettatori, share 14.69%. Una vita 2.250.000, 15.47%. Verissimo 2.470.000, 17.68% e nei Giri di Valzer 2.858.000, 17.69%.

ha registrato 2.566.000 telespettatori, share 14.69%. 2.250.000, 15.47%. 2.470.000, 17.68% e nei Giri di Valzer 2.858.000, 17.69%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 586.000 telespettatori, 3.34%; 615.000, 3.68% e 453.000, 3.03%. Rush Hour un netto di 332.000, 2.40% e 360.000, 2.37%.

ha registrato 586.000 telespettatori, 3.34%; 615.000, 3.68% e 453.000, 3.03%. un netto di 332.000, 2.40% e 360.000, 2.37%. Su Rete 4 Quarta Repubblica Speciale Quirinale ha registrato un netto di 547.000 telespettatori, 3.62% di share.

ha registrato un netto di 547.000 telespettatori, 3.62% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – MaratonaMentana ha registrato 1.291.000 telespettatori, share 7.47%.

Seconda serata

Su Rai 2 Ultima traccia: Berlino ha registrato 975.000 telespettatori, share 4.85%. Tg2 Dossier Speciale Quirinale 329.000, 2.36%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 368.000 telespettatori, share 2.80%.

ha registrato 368.000 telespettatori, share 2.80%. Su Italia 1 I Griffin ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Al momento giusto ha registrato 417.000 telespettatori, share 2.30% nel primo episodio; 384.000, 2.47%; 336.000, 2.56%; 295.000, 2.92%; 263.000, 3.29%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.094.000, 23.26%; ore 20:00 .000, %.

Tg2 ore 13:00 1.784.000, 10.92%; ore 20:30 976.000, 4.09%.

Tg3 ore 14:30 1.769.000, 11%; ore 19:00 2.319.000, 11.73%.

Tg5 ore 13:00 3.160.000, 18.95%; ore 20:00 4.333.000, 18.74%.

Studio Aperto ore 12:25 1.218.000, 9.06%; ore 18:30 733.000, 4.19%.

Tg4 ore 12.00 432.000, 4.18%; ore 18:55 811.000, 4.09%.

432.000, 4.18%; 811.000, 4.09%. Tg La7 ore 13:30 1.263.000, 7.20%; ore 20:00 .000, %.

