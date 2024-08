Gli ascolti tv del sabato, con La Notte della Taranta live su Rai 3, il sequel di Sister Act su Rai 1, Lo show dei record in replica su Canale 5 e gli ultimi due capitoli della trilogia di Ritorno al futuro su Italia 1.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Sister Act 2 – Più svitata che mai ha ottenuto un netto di 1.539.000, 13.47%. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record ha ottenuto un netto di 1.170.000 telespettatori, share 12.48%. Su Rai 2 il film Inganni e bugie 721.000, 5.89%. Su Rai 3 La notte della Taranta ha registrato 942.000 telespettatori, share 9.11%. Su Italia 1 il film Ritorno al futuro II ha raccolto un netto di 496.000 telespettatori, share 8%. Su Rete 4 il film Con tutto il cuore ha registrato un netto di 426.000 telespettatori, share 3.77%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 307.000 telespettatori, share 2.87%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 360.000, 2.96%. Su Nove il doc Crimini Italiani ha registrato 230.000 telespettatori, share 2.35%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.011.000, 15.80%; su Canale 5 Paperissima sprint estate ha registrato 1.970.000 telespettatori, share 15.48%. Su Rai 3 Blob ha registrato 463.000, 3.85% e a seguire Sapiens Files 379.000, 3%. NCIS su Italia 1 registra 884.000 telespettatori, share 7.01% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 641.000 telespettatori, share 5.11% e nella seconda 811.000, 6.35%. Su La7 In onda 810.000, 6.36%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 410.000, 3.24%. Su Nove Only fun Comico Show ha raccolto 322.000 telespettatori, share 2.60%.

