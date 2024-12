Gli ascolti tv del sabato pre-natalizio, con la finale di Ballando con le Stelle e tanta aria di Natale…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la finale di Ballando con le Stelle (live, chi ha vinto) ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista (20:47 – 21:20) 4.381.000, 24,39% e nel programma (21:25 – 01:47) un netto di 4.147.000, 34,11%. Su Canale 5 il film Improvvisamente Natale ha ottenuto un netto di 1.596.000 telespettatori, share 10,30%. Su Rai 2 il film La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera 780.000, 4,67%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato nella presentazione 718.000, 3,95% e nel programma 863.000 telespettatori, share 5,65%. Su Italia 1 il film Il Grinch ha raccolto un netto di 926.000 telespettatori, share 5,47%. Su Rete 4 il film Assassinio sull’Orient Express ha registrato un netto di 532.000 telespettatori, share 3,40%. Su La7 In altre parole … ancora – BEST è stato visto da 415.000 telespettatori, share 2,54%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 332.000, 1,94%. Su Nove il film Un principe per Natale ha registrato 352.000 telespettatori, share 2,12%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.057.000 telespettatori, share 16,95%. Su Rai 2 Tg2 Post 529.000, 2,93%. Su Rai 3 Blob ha registrato 1.017.000, 6,12%.; Antonia 428.000, 2,42%. NCIS su Italia 1 registra 1.257.000 telespettatori, share 7,06%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 935.000 telespettatori, share 5,33% e nella seconda 791.000, 4,38%. Su La7 In onda 1.092.000, 6,10%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 594.000, 3,34%. Su Nove Chissà chi è ha raccolto nella prima parte 360.000 telespettatori, share 2,04% e nel programma 533.000, 2,94%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.432.000 telespettatori, share 18,44%, e nel game un netto di 3.706.000, 24,29%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.307.000 telespettatori, share 18,46% e nel game 2.791.000, 19,70%. Su Rai 2 Telethon un netto di 191.000, 1,23%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 594.000 telespettatori, share 3,68%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 710.000 telespettatori, share 4,30%. Su La7 Famiglie d’Italia 240.000, 1,71%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.144.000, 21,15%, e nella seconda 1.110.000, 22,21%. Telethon 949.000, 15,83%; Linea Verde Italia 2.179.000, 19,09%. Su Rai 2 Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile: Super G ha registrato 622.000 telespettatori, share 9,10%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 195.000, 4,12%, e nel programma 243.000, 4,43%; Telethon 154.000, 2,97%; Parlamento Punto Europa ha ottenuto 134.000, 2,79%; TGR Gli amici animali 141.000, 2,78%; TgR Bellitalia 231.000, 4,36%; Tgr Officina Italia 322.000, 5,23%. Su Canale 5 Forum ha registrato 989.000, 13,09% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 238.000 telespettatori, share 3,11%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 286.000, 5,92%; il film-tv Il Natale di Poirot un netto di 129.000, 2.58%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 508.000, 4,22%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 228.000 telespettatori, share 5,01%, nel segmento News 134.000, 4,76%, e nel Dibattito 241.000, 4,55%; Coffee Break Sabato 182.000, 3,65%; Uozzap 148.000, 2,66%; L’aria che tira – Diario 218.000, 2,44%; Like – Tutto ciò che piace 228.000, 1,84%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Telethon ha ottenuto 1.077.000, 9,34%, quindi A Sua immagine nella prima parte 686.000, 7,14%, e nella seconda 796.000, 8,39%; Telethon 1.032.000, 9,64%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 370.000, 2,90%; Storie di donne al bivio Weekend un netto di 477.000, 4,61%; Top – Tutto quanto fa tendenza 383.000, 4,03%; La mia metà 371.000, 3,61%; Dribbling 386.000, 3,16%. Su Rai 3 Tv Talk 874.000, 8,43%; La Biblioteca dei Sentimenti 559.000, 5,90%; Report nella presentazione 604.000, 5,96% e nel programma 1.097.000, 9,44%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.355.000 telespettatori, share 18,12%; Endless Love 2.269.000, 21,86%; Verissimo 2.008.000, 20,85%, e nei Giri di Valzer 1.963.000, 17,67%. Su Italia 1 Drive Up 516.000, 3,77%; Sfida Impossibile 428.000, 3,35%; I Simpson 444.000, 3,89%; Forever 367.000, 3,43%; Grande Fratello 229.000, 2,02%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, 5,22% di share; Le più grandi meraviglie naturali del mondo 342.000, 3,37%; il film Passaggio a Nord-Ovest un netto di 388.000, 4,03%. Su La7 Barbero risponde 398.000, 3,05%; La Torre di Babele 288.000, 2,65%; Eden – Un pianeta da salvare 306.000, 3,01%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 90° minuto del Sabato 335.000, 2,89%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 450.000, 4,62%. Su Canale 5 il film Natale a Bramble House un netto di 562.000, 6,92%. Su Italia 1 il film Gremlins un netto di 423.000, 4,38%. Su Rete 4 il film Fire Down Below – L’inferno sepolto un netto di 235.000, 3,10%. Su La7 Gazzetta Sports Awards 2024 94.000, 1,07%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.803.000, 27,79%; ore 20:00 4.359.000, 25,94%.

