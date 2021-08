Ascolti tv sabato 21 agosto 2021 con La musica che gira intorno

Gli ascolti tv del sabato, tra le repliche dello show di Rai 1 con Fiorella Mannoia e la prima di Campionato. La Musica che gira intorno ottiene quasi 1,7 mln di telespettatori contro il 1,4 registrato dal film estivo di Canale 5, ma la terza piazza va a un immarcescibile e sempreverde titolo come Ritorno al Futuro, che in prima serata su Italia 1 sfiora il milione di telespettatori. Alle sue spalle il film di Rai 2 e Una vita su Rete 4. Ma le soddisfazioni di Ritorno al futuro valgono una vittoria. In access prime time, Techetechetè dedicato al varietà, con l’omaggio iniziale a Nicoletta Orsomando nel giorno della sua scomparsa, supera i 3 mln di telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 La musica che gira intorno ha registrato 1.648.000 telespettatori, share 13,10%.

ha registrato 1.648.000 telespettatori, share 13,10%. Su Rai 2 Il film Il prezzo della vendetta ha registrato 876.000 telespettatori, share 6,40%.

ha registrato 876.000 telespettatori, share 6,40%. Su Rai 3 Il film Lo scandalo Kennedy ha registrato 509.000 telespettatori, share 3,60%.

ha registrato 509.000 telespettatori, share 3,60%. Su Canale 5 Il film Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile ha registrato un netto di 1.370.000 telespettatori, share 9,83%.

ha registrato un netto di 1.370.000 telespettatori, share 9,83%. Su Italia 1 Il film Ritorno al futuro ha registrato un netto di 978.000 telespettatori, share 7,22%.

ha registrato un netto di 978.000 telespettatori, share 7,22%. Su Rete 4 Una Vita ha registrato 778.000 telespettatori, share 5,73%.

ha registrato 778.000 telespettatori, share 5,73%. Su La7 I n onda Prima serata 594.000, 4,02%. La serie Downton Abbey ha registrato 254.000 telespettatori, share 2,52%.

594.000, 4,02%. La serie ha registrato 254.000 telespettatori, share 2,52%. Su Tv8 Il film Anaconda è stato visto da 222.000 telespettatori, share 1,6%.

è stato visto da 222.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Tutta la verità ha registrato 318.000 telespettatori, share 2,9%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.149.000 telespettatori, share 21,41%.

ha registrato 3.149.000 telespettatori, share 21,41%. Su Rai 3 Blob ha registrato 512.000, 3,87%. Che ci faccio qui 417.000, 2,88%.

ha registrato 512.000, 3,87%. 417.000, 2,88%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.761.000 telespettatori, share 12%.

ha registrato 1.761.000 telespettatori, share 12%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 716.000 telespettatori, share 4,95%.

ha registrato 716.000 telespettatori, share 4,95%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 780.000 telespettatori, share 5,50% e 994.000, 6,68%.

ha registrato 780.000 telespettatori, share 5,50% e 994.000, 6,68%. Su La7 In onda ha registrato 600.000 telespettatori, share 4,11%.

ha registrato 600.000 telespettatori, share 4,11%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 431.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato 431.000 telespettatori, share 3%. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 124.000 telespettatori, share 0,9%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.939.000 telespettatori, share 20,56% e nel game un netto di 3.047.000, 26,94%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.939.000 telespettatori, share 20,56% e nel game un netto di 3.047.000, 26,94%. Su Rai 2 FBI ha registrato un netto di 693.000 telespettatori, share 5,43%.

ha registrato un netto di 693.000 telespettatori, share 5,43%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia Weekend ha registrato nella presentazione 759.000 telespettatori, share 8,18% e nel game un netto di 1.138.000, 10,41%.

ha registrato nella presentazione 759.000 telespettatori, share 8,18% e nel game un netto di 1.138.000, 10,41%. Su Italia 1 CSI ha registrato 297.000 telespettatori, share 2,43%.

ha registrato 297.000 telespettatori, share 2,43%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 625.000 telespettatori, share 4,82%.

ha registrato 625.000 telespettatori, share 4,82%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ha registrato 90.000 telespettatori, share 0,86%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato un netto di 867.000 telespettatori, share 18,19%. Il meglio di Buongiorno Benessere 723.000, 14,48%. Linea verde Tour 1.115.000, 14,02%. Linea verde Radici 1.934.000, 17,05%.

ha totalizzato un netto di 867.000 telespettatori, share 18,19%. 723.000, 14,48%. 1.115.000, 14,02%. 1.934.000, 17,05%. Su Rai 2 Felicità – La stagione della rinascita ha registrato 396.000 telespettatori, share 4,25%.

ha registrato 396.000 telespettatori, share 4,25%. Su Rai 3 Presadiretta ha registrato 227.000, 4,87%. Dopo il TG Linda e il Brigadiere 425.000, 3,61%.

ha registrato 227.000, 4,87%. Dopo il TG 425.000, 3,61%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.016.000 telespettatori, share 13,37%.

ha registrato 1.016.000 telespettatori, share 13,37%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 205.000 telespettatori, share 2,93%.

ha registrato 205.000 telespettatori, share 2,93%. Su Rete 4 Il film I barbieri di Sicilia ha ottenuto un netto di 133.000 telespettatori, share 2,49%. Dopo il Tg Il Segreto 178.000, 1,71%. Poirot 232.000, 1,77%.

ha ottenuto un netto di 133.000 telespettatori, share 2,49%. Dopo il Tg 178.000, 1,71%. 232.000, 1,77%. Su La7 In onda ha registrato 108.000 telespettatori, share 2,41%. The Royals revealed 111.000, 2,32%. Inseparabili – Storie a 4 zampe 61.000, 0,97%. La7 Doc 93.000, 0,84%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.610.000 telespettatori, share 13,33%. Il film Gli equilibri del cuore .000, %. Amore in Quarantena 776.000, 8,99%.

ha registrato 1.610.000 telespettatori, share 13,33%. Il film .000, %. 776.000, 8,99%. Su Rai 2 Re di cuori ha registrato 286.000 telespettatori, share 2,33%. Bellissima Italia 457.000, 5,43%.

ha registrato 286.000 telespettatori, share 2,33%. 457.000, 5,43%. Su Rai 3 Il palio dell’Assunta 340.000, 3,93%. Report ha registrato 463.000 telespettatori, share 5,40%.

340.000, 3,93%. ha registrato 463.000 telespettatori, share 5,40%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.248.000 telespettatori, share 16,83%. Una Vita 2.014.000, 16,25%. Elisa di Rivombrosa Parte Seconda 1.013.000, 10,33%. Il film La vita facile un netto di 760.000, 8,92%.

ha registrato 2.248.000 telespettatori, share 16,83%. 2.014.000, 16,25%. 1.013.000, 10,33%. Il film un netto di 760.000, 8,92%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 514.000 telespettatori, 3,91%. Il film Scuola di polizia un netto di 522.000, 5,05%. Il film Scuola di polizia 2 un netto di 440.000, 5,15%. Camera cafè 293.000, 3,37%.

ha registrato 514.000 telespettatori, 3,91%. Il film un netto di 522.000, 5,05%. Il film un netto di 440.000, 5,15%. 293.000, 3,37%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 614.000 telespettatori, 5,20% di share. Il film Relazione segreta un netto di 329.000, 3,83%.

ha registrato un netto di 614.000 telespettatori, 5,20% di share. Il film un netto di 329.000, 3,83%. Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 171.000 telespettatori, share 1,62%. Il film Quella sporca ultima meta ha registrato 165.000 telespettatori, share 1,92%.

Seconda serata

Su Rai 1 Overland 22 ha registrato 524.000 telespettatori, share 9,01%.

ha registrato 524.000 telespettatori, share 9,01%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 230.000 telespettatori, share 2,88%.

ha registrato 230.000 telespettatori, share 2,88%. Su Rai 3 Amore criminale ha registrato nella presentazione 211.000 telespettatori, share 2,51% e nel programma 297.000, 5,68%.

ha registrato nella presentazione 211.000 telespettatori, share 2,51% e nel programma 297.000, 5,68%. Su Canale 5 Onda su onda ha registrato un netto di 503.000 telespettatori, share 7,38%

ha registrato un netto di 503.000 telespettatori, share 7,38% Su Italia 1 Il film Tremors ha registrato un netto di 490.000 telespettatori, share 7,85%.

ha registrato un netto di 490.000 telespettatori, share 7,85%. Su Rete 4 Il film Moglie a sorpresa ha registrato un netto di 235.000 telespettatori, share 3,65%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.332.000, 24,59%; ore 20:00 3.398.000, 25,81%.

3.332.000, 24,59%; 3.398.000, 25,81%. Tg2 ore 13:00 1.593.000, 12,76%; ore 20:30 1.193.000, 8,34%.

1.593.000, 12,76%; 1.193.000, 8,34%. Tg3 ore 14:30 1.513.000, 12,55%; ore 19:00 1.154.000, 11,12%.

1.513.000, 12,55%; 1.154.000, 11,12%. Tg5 ore 13:00 2.546.000, 19,97%; ore 20:00 2.136.000, 15,99%.

2.546.000, 19,97%; 2.136.000, 15,99%. Studio Aperto ore 12:25 1.400.000, 13,72%; ore 18:30 519.000, 5,82%.

1.400.000, 13,72%; 519.000, 5,82%. Tg4 ore 12.00 383.000, 4,73%; ore 18:55 395.000, 3,76%.

383.000, 4,73%; 395.000, 3,76%. Tg La7 ore 13:30 408.000, 3,02%; ore 20:00 445.000, 3,35%.

Dati AUDITEL™