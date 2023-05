Gli ascolti tv del sabato, con la seconda puntata consecutiva de I Migliori Anni in due giorni, con uno Speciale Callas su Rai 3, Radio Italia Live su Tv8, film e serie tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 I migliori anni – Speciale Estate (live) un netto di 3.894.000, 24,4%. Su Canale 5 il film Come un gatto in tangenziale ha ottenuto un netto di 2.023.000 telespettatori, share 12,03%. Su Italia 1 il film d’animazione Shrek ha raccolto un netto di 1.189.000 telespettatori, share 6,64%. Su Rai 3 Callas segreta – Speciale Gioia della Musica ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,51%. Su Rai 2 Tg2 Post – Speciale 749.000, 4%. Su Rete 4 Speciale Controcorrente ha registrato 687.000 telespettatori, share 3,71%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il concerto (live) ha registrato 541.000, 3,15%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 456.000 telespettatori, share 2,97%. Su Nove Basket – Sassari – Venezia ha registrato un netto di 116.000 telespettatori, share 0,68%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 4.826.000, 25,73%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.974.000 telespettatori, share 15,81%. Su Rai 3 Blob ha registrato 858.000, 4,84% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.105.000, 6,11% e nel programma 1.435.000, 7,65%. NCIS su Italia 1 registra 1.061.000 telespettatori, share 5,71% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 750.000 telespettatori, share 4,05% e nella seconda 650.000, 3,44%. Su La7 In onda 847.000, 4,51%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 207.000 telespettatori, share 1,15%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.782.000 telespettatori, share 21,60%, e nel programma un game un netto di 3.702.000, 24,57%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.838.000 telespettatori, share 14,96% e nel game un netto di 2.587.000, 17,84%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto 428.000, 2.50%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 523.000 telespettatori, share 3,18%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 712.000 telespettatori, share 4,05%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 184.000, 1,49% e nel game 227.000, 1,58%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.312.000, 23,69%, mentre la Buongiorno Benessere 1.210.000, 20,57%, Linea Verde Discovery 1.253.000, 17,43%; Linea verde Start 1.765.000, 19,68% e Linea verde Life 2.495.000, 19,30%. Su Rai 2 Pizza Doc 255.000, 3,64%; Check Up ha registrato 375.000 telespettatori, share 3,64%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 349.000, 6,45%; Mi manda Raitre 338.000, 6,25%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 722.000, 6,24% e TgR Mezzogiorno Italia 491.000, 3,18%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.504.000, 17,46% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 185.000 telespettatori, share 2,16%. Su Rete 4 il film Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione ha dato la linea al Tg4 con un netto di 164.000 telespettatori, share 2,75% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 217.000, 1,91% e La signora in giallo 662.000, 4,45%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 203.000 telespettatori, share 4,32%, nel segmento News 134.000, 4,78% e nel Dibattito 195.000, 3,61%; quindi Coffee Break 156.000, 2,79%, L’ingrediente perfetto 151.000, 1,45%; Like – Tutto ciò che piace 154.000, 1,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Sentieri – la strada giusta ha ottenuto 1.648.000, 11,51%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.084.000, 8,69%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.630.000, 14,62%, e nella seconda 1.892.000, 15,90%. Su Rai 2 Giro d’Italia 1.743.000, 13,75%; nel dettaglio Giro in diretta 1.627.000, 12,36%, Giro all’Arrivo 2.130.000, 19,07%, Processo alla Tappa 1.278.000, 11,54%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 962.000, 7,26% e nel programma 905.000, 7,59%, e nel segmento Extra 796.000, 7,14%; Frontiere 442.000, 3,95%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 281.000, 2,57% e nel programma 739.000, 6,29%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.715.000 telespettatori, share 17,89%; Terra Amara 2.652.000, 19,62%; Verissimo Speciale Amici nella prima parte 2.161.000, 18,64%, nella seconda parte 2.254.000, 20,23%, e nella terza 2.154.000, 18,62%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 499.000 telespettatori, 3.49%, mentre Person of interest 246.000, 2,09%; Internazionali di Italia – Tennis 208.000, 1,85%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 881.000 telespettatori, 6,29% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 574.000, 4,96% e Colombo 544.000, 4,71%. Su La7 il match Roma – Inter, Serie A Calcio femminile, ha registrato un netto di 108.000, 0,86%; Meraviglie senza tempo 93.000, 0,84% e 141.000, 1,19%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Lilly Schonauer 688.000, 12,53%. Su Rai 2 Detectives Casi risolti e irrisolti 446.000, 2,73%, Tg2 Dossier ha ottenuto 321.000 telespettatori, share 2,70%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 446.000, 4,34%; Un giorno in Pretura – Il processo Heard – Depp 263.000, 5,09%. Su Canale 5 il film Non c’è due senza te un netto di 509.000, 10,26%. Su Italia 1 il film Trolls un netto di 355.000, 3,55%. Su Rete 4 il film Uno sceriffo extraterrestre… un netto di 374.000, 2,94%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.368.000, 28,25%; ore 20:00 4.444.000, 25,32%.

Tg2 ore 13:00 1.746.000, 12,15%; ore 20:30 1.068.000, 5,81%.

Tg3 ore 14:30 1.963.000, 13,82%; ore 19:00 2.223.000, 14,03%.

Tg5 ore 13:00 3.596.000, 24,59%; ore 20:00 3.785.000, 21,31%.

Studio Aperto ore 12:25 1.243.000, 10,81%; ore 18:30 546.000, 4,49%.

Tg4 ore 12.00 387.000, 4,51%; ore 18:55 730.000, 5,15%.

Tg La7 ore 13:30 530.000, 3,42%; ore 20:00 885.000, 4,99%.

