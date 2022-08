Giornata di ascolti tv nel penultimo sabato d’agosto. La prima serata vede il ritorno della serie A per la seconda giornata di campionato, come avrà inciso sugli ascolti della generalista? Ennesima replica di The Voice Senior su Rai 1 condotto da Antonella Clerici, su Rai 2 è ancora tempo di Atletica leggera con gli Europei in diretta da Monaco, mentre su Rai 3 è di scena il film C’era una volta il west. Canale 5 ripropone Lo show dei record con Gerry Scotti, Italia 1 ha trasmesso la serie TV Superman & Lois e Rete 4 la commedia SMS diretta ed interpretata da Vincenzo Salemme, nel cast anche Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. La7 ha mandato in onda il film Target, scuola omicidi, Tv8 Vento di passioni e, infine, su Nove Tutta la verità.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato un netto di 1.852.000 telespettatori, share 17.10%, mentre su Canale 5 Lo show dei record, in replica, ha ottenuto 1.182.000 telespettatori, share 10.06%. Su Rai 3 il film C’era una volta il West ha registrato 726.000 telespettatori, share 6.04%. Su Italia 1 la serie Superman & Lois ha raccolto un netto di 425.000 telespettatori, share 3.69%, mentre su Rete 4 il film Sms – Sotto mentite spoglie ha registrato un netto di 501.000 telespettatori, share 4.17%. Su Rai 2 Europei di Atletica a Monaco hanno ottenuto 1.247.000, 10.19%. Su La7 il film Target, scuola omicidi è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove il doc L’enigma del mostro di Firenze ha registrato 249.000 telespettatori, share 2.6% e su Tv8 il film Vento di passioni ha registrato 187.000, 1.6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.683.000 telespettatori, share %, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 1.612.000 telespettatori, share 12.85%. Su Rai 3 Blob ha registrato 411.000, 3.51%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 628.000 telespettatori, share 5.03% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 546.000 telespettatori, share 4.40% e nella seconda 561.000, 4.43%. Su Tv8 4 ristoranti ha ottenuto 396.000 telespettatori, share 3.2% e su Nove Sento la terra girare ha raccolto 187.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.753.000 telespettatori, share 20.39% e nel game un netto di 2.652.000, 26.16%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 880.000 telespettatori, share 10.60% e nel game un netto di 1.311.000, 13.32%. Su Rai 2 La canoa (Europei di Nuoto) ha ottenuto un netto di 626.000, 6.08%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 371.000 telespettatori, share 3.37%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 570.000 telespettatori, share 4.88%. Su La7 Miss Marple 137.000, 1.59%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di Weekly ha totalizzato un netto di 642.000 telespettatori, share 15.69%, mentre Il meglio di Buongiorno Benessere 743.000, 14.66%; quindi Linea verde Sentieri 1.114.000, 16.31% e Linea verde Speciale 1.969.000, 19.31%. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore ha registrato 244.000 telespettatori, share 3.02%, mentre su Rai 3 Storie della scienza ha ottenuto 112.000, 2.23% e dopo il Tg3 il film Pane amore e… 392.000, 3.81%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.265.000, 18.21% mentre su Italia 1 la terza delle puntate proposte di Una mamma per amica ha registrato 159.000 telespettatori, share 2.59%. Su Rete 4 il film Amore all’italiana ha dato la linea al Tg4 con 124.000 telespettatori, share 2.73% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 169.000, 1.83% e Hamburg Distretto 21 226.000, 2%. In chiusura La7 ha ottenuto con A te le chiavi 98.000 telespettatori, share 2.36%, il film Il buio oltre la siepe 96.000, 1.15%, Segreti reali 96.000, 1.15%, Uozzap! Comic 102.000, 0.93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.415.000, 14.01%, Passaggio a Nord-Ovest 867.000, 10.29% e il film I mille colori dell’amore ha ottenuto 758.000, 10.13%. Su Rai 2 Europei di Nuoto ha ottenuto nel nuoto 784.000, 8.24% e nei tuffi 1.082.000, 13.65%. Su Rai 3 il film Febbre da cavallo ha ottenuto 474.000, 5.64% e Report, in replica, 282.000, 3.78%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 1.914.000 telespettatori, share 16.98%, Come sorelle ha ottenuto un netto di 1.392.000, 15.68% e il film tv Cantina Wader – Segreto di famiglia un netto di 855.000, 11.41%. Su Italia 1 la prima delle puntate di Flash ha registrato 166.000 telespettatori, 1.68%, mentre Camera Cafè 130.000, 1.73%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 562.000 telespettatori, 5.67% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 311.000, 3.78% e il film Letto a tre piazze un netto di 277.000, 3.65%. Su La7 Atlantide Files ha registrato 121.000, 1.39% e Uozzap! Comic 84.000, 1.15%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Storia di noi due ha registrato un netto di 256.000 telespettatori, share 6.82%. Su Rai 2 Speciale Rai Sport ha ottenuto un netto di 372.000 telespettatori, share 6.40%. Su Rai 3 Il segreto ha registrato 191.000 telespettatori, share 3.71%. Su Canale 5 il film 40 giorni e 40 notti 278.000, 7.16%. Su Italia 1 Superman & Lois ha registrato 432.000 telespettatori, share 4.34%, mentre su Rete 4 il film Di che segno sei un netto di 206.000, 3.53%. Su La7 il film Diaz – Non pulire questo sangue 75.000, 1.61%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.220.000, 27.95%; ore 20:00 3.024.000, 25.76%.

3.220.000, 27.95%; 3.024.000, 25.76%. Tg2 ore 13:00 1.458.000, 13.35%; ore 20:30 1.003.000, 8.07%.

1.458.000, 13.35%; 1.003.000, 8.07%. Tg3 ore 14:30 1.253.000, 12.28%; ore 19:00 1.047.000, 11.17%.

1.253.000, 12.28%; 1.047.000, 11.17%. Tg5 ore 13:00 2.341.000, 21.20%; ore 20:00 2.063.000, 17.41%.

2.341.000, 21.20%; 2.063.000, 17.41%. Studio Aperto ore 12:25 1.041.000, 11.46%; ore 18:30 381.000, 4.81%.

1.041.000, 11.46%; 381.000, 4.81%. Tg4 ore 12.00 307.000, 4.61%; ore 18:55 343.000, 3.55%.

307.000, 4.61%; 343.000, 3.55%. Tg La7 ore 13:30 . 348.000, 3.03%; ore 20:00 563.000, 4.76%.

Dati AUDITEL™