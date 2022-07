Gli ascolti tv di sabato 2 luglio 2022 – che pubblicheremo intorno alle 10, come ogni mattina – spaziano tra repliche di vario tipo ed eventi sportivi live nel daytime. La prima serata delle Ammiraglie segue uno schema che vede Rai 1 riproporre serate-evento e Canale 5 riprogrammare gli show di successo: è così in questo primo sabato di luglio Rai 1 ripropone al suo pubblico il tributo a Ennio Morricone da parte de Il Volo contro Tu sì que vales. Il resto dell’offerta è fatta per lo più di film.

Nel daytime la particolarità di questo sabato è data dal Palio di Siena, tornato in Piazza del Campo dopo due anni e trasmesso per la prima volta da La7 (con qualche problema tecnico che ha ‘movimentato’ il debutto). Rai 2, invece, continua a essere la rete del ciclismo, con le tappe del Giro d’Italia femminile e con la copertura del Tour de France.

Vediamo però come sono andati gli ascolti tv della giornata, con i dati Auditel appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha registrato un netto di 2.799.000 telespettatori, share 23.21%, mentre su Canale 5 Tu sì que vales, sempre in replica, ha ottenuto 1.497.000 telespettatori, share 15.87%. Veniamo a Italia 1 che con il film Transformers 3 ha raccolto un netto di 663.000 telespettatori, share 5.91%, mentre per restare in tema cinematografico la commedia Matrimonio alle Bahamas su Rete 4 ha registrato un netto di 369.000 telespettatori, share 2.99% e il thriller Inganno letale su Rai 2 921.000 telespettatori, share 7.34%. Cambiando genere, su Rai 3 il prof. Barbero che racconta Alighieri Durante detto Dante si accontenta di 663.000 telespettatori, share 5.26%. Ancora film su La7, che propone Quel che resta del giorno e ottiene 290.000 telespettatori, share 2.5%. In chiusura abbiamo Tv8 con il film Limitless giunto a 210.000 telespettatori, share 1.7% e Nove con Chico Forti – Colpevole d’innocenza ha registrato 137.000 telespettatori, share 1.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.702.000 telespettatori, share 21.26%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 1.934.000 telespettatori, share 15.23%. Su Rai 2 l’approfondimento di Tg2 Post arriva a 931.000 telespettatori, share 7.41%, mentre su Rai 3 la puntata di Blob dedicata a Raffaella Carrà ha registrato 500.000, 4.03% e a seguire Sapiens Doc 502.000, 3.96%. NCIS su Italia 1 registra 943.000 telespettatori, share 7.42% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 567.000 telespettatori, share 4.45% e nella seconda 647.000, 5.15%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.916.000 telespettatori, share 21.05% e nel game un netto di 2.930.000, 26.89%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.099.000 telespettatori, share 12.33% e nel game un netto di 1.471.000, 13.80%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 375.000, 3.11%, mentre Italia 1 con CSI:Miami 403.000 telespettatori, share 3.42%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 521.000 telespettatori, share 4.23%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 674.000 telespettatori, share 17.14%, mentre Buongiorno Benessere Estate 790.000, 15.46%; quindi Linea verde Sentieri 1.206.000, 15.97% mentre Linea Verde Discovery 2.061.000, 19.23%. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore ha registrato 254.000 telespettatori, share 2.90%, mentre su Rai 3 Storie della scienza ha ottenuto 135.000, 2.67% e dopo il Tg3 Un eroe dei nostri tempi 391.000, 3.44%. Su Canale 5 Forum ha registrato 994.000, 14.20% mentre su Italia 1 la terza delle puntate proposte di Una mamma per amica ha registrato 222.000 telespettatori, share 3.49%. Su Rete 4 il film Quando dico che ti amo ha dato la linea al Tg4 con 95.000 telespettatori, share 2.16% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 170.000, 1.74% e Slow Tour Padano 275.000, 2.27%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 160.000 telespettatori, share 4.34%, nel segmento News 82.000, 2.97% e nel Dibattito 182.000, 4.59%; quindi Coffee Break 173.000, 4.32%, L’aria che tira – Diario Estate 213.000, 3.14% e Like – Tutto ciò che piace 199.000, 1.75%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.703.000, 15.41% e Morgane – Detective geniale ha ottenuto 801.000 telespettatori, share 10% nel primo episodio e 960.000, 11.93% nel secondo. Su Rai 2 la terza tappa del Giro d’Italia femminile ha registrato 605.000 telespettatori, share 5.06% e 861.000, 9.14%. A seguire la seconda tappa del Tour de France ha ottenuto nella diretta 695.000, 7.09%, all’arrivo 1.137.000, 12.96% con Tour Replay a 515.000, 6.63%. Su Rai 3 il film Divorzio all’italiana ha ottenuto 543.000, 5.97% e Report 456.000, 5.68%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.820.000 telespettatori, share 14.81%, mentre Una Vita 1.687.000, 14.97%; a seguire Come sorelle ha ottenuto un netto di 1.296.000, 13.95% e Il ritorno di un amore un netto di 897.000, 11.07%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 425.000 telespettatori, 3.47%, mentre la prima delle puntate di DC’S Legends of tomorrow un 211.000, 1.97% segue Powerless 142.000, 1.81%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 671.000 telespettatori, 6.28% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 356.000, 4% e la serie Anni ‘50 un netto di 277.000, 3.42%. Su La7 Atlantide ha registrato 219.000 telespettatori, share 2.09% + 228.000, 2.59% e dalle 17.30 il Palio di Siena – per la prima volta fuori dalla Rai – ha registrato 615.000, 7.38% e nella parte centrale Siena: Palio delle contrade 1.230.000, share 10.49%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 I Nostri Angeli ha registrato un netto di 477.000 telespettatori, share 7.58%. Su Rai 2 Tg2 Dossier 281.000, 2.94%. Su Rai 3 Un giorno in Pretura ha registrato 498.000 telespettatori, share 5.71%. Su Italia 1 Cose di questo mondo ha registrato 236.000 telespettatori, share 4.57%, mentre su Rete 4 il film Ravanello pallido un netto di 203.000, 3.11%. Su La7 il film I miserabili 110.000, 2.48%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.339.000, 26.78%; ore 20:00 2.964.000, 24.08%.

3.339.000, 26.78%; 2.964.000, 24.08%. Tg2 ore 13:00 1.585.000, 13.58%; ore 20:30 1.041.000, 8.15%.

1.585.000, 13.58%; 1.041.000, 8.15%. Tg3 ore 14:30 1.398.000, 12.68%; ore 19:00 1.029.000, 10.30%.

1.398.000, 12.68%; 1.029.000, 10.30%. Tg5 ore 13:00 2.393.000, 20.31%; ore 20:00 1.980.000, 15.94%.

2.393.000, 20.31%; 1.980.000, 15.94%. Studio Aperto ore 12:25 1.121.000, 11.49%; ore 18:30 360.000, 4.30%.

1.121.000, 11.49%; 360.000, 4.30%. Tg4 ore 12.00 294.000, 4.07%; ore 18:55 299.000, 2.92%.

294.000, 4.07%; 299.000, 2.92%. Tg La7 ore 13:30 . 484.000, 3.92%; ore 20:00 682.000, 5.35%.

Dati AUDITEL™