Gli ascolti tv del sabato, con un ‘nuovo’ prime time che ha visto su Rai 1 il debutto de Il Cantante Mascherato e su Canale 5 il primo appuntamento con il Serale di Amici di Maria De Filippi. Ma vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Amici 22 – Il serale (live) ha ottenuto un netto di 4.007.000 telespettatori, share 27,90%. Su Rai 1 Il Cantante Mascherato (live) un netto di 2.281.000, 17,92%. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 878.000 telespettatori, share 5,52%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 828.000, 4,62%, e FBI International 696.000, 4,09%. Su Italia 1 il film Animali fantastici e dove trovarli ha raccolto un netto di 727.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rete 4 il film Potere assoluto ha registrato un netto di 561.000 telespettatori, share 3,53%. Su Tv8 le qualifiche F1 GP Arabia Saudita in differita hanno registrato 328.000, 1,9%. Su La7 il film Thelma & Louise è stato visto da 258.000 telespettatori, share 1,56%. Su Nove il film C’era una volta il West ha registrato 245.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.307.000, 23,51%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.555.000 telespettatori, share 19,37%. Su Rai 2 Tg2 Post 576.000, 3,14% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 950.000, 5,49% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.034.000, 5,72% e nel programma 1.419.000, 7,77%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 689.000 telespettatori, share 3,78% e nella seconda 533.000, 2,90%. Su La7 In onda 783.000, 4.26%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 356.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.792.000 telespettatori, share 20,84%, e nel programma un game 3.896.000, 24,94%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.988.000 telespettatori, share 15,89% e nel game un netto di 3.024.000, 19,87%. Su Rai 2 Good Sam ha ottenuto un netto di 442.000, 2,61%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 695.000 telespettatori, share 4,17%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 621.000 telespettatori, share 3,55%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 211.000, 1,57% e nel game 259.000, 1,68%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.213.000, 22,23%, mentre la Buongiorno Benessere 837.000, 17,55%, Il provinciale 931.000, 15,71%, quindi Linea verde Discovery 1.456.000, 17,98% e Linea verde Life 2.353.000, 20,28%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 214.000 telespettatori, share 3,68%, e Check-up 325.000, 3,52%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 236.000, 4,24%; Mi manda Raitre 235.000, 4,58%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 671.000, 6,48% e TgR Mezzogiorno Italia 554.000, 3,95%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.254.000, 16,85% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 282.000 telespettatori, share 3,67%. Su Rete 4 il film Continuavano a chiamarli… Er Più, Er Meno ha dato la linea al Tg4 con 87.000 telespettatori, share 1,75% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 157.000, 1,50% e La signora in giallo 456.000, 3,40%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 90.000 telespettatori, share 2,40%, nel segmento News 98.000, 2,84% e nel Dibattito 175.000, 3,22%; quindi Coffee Break 131.000, 2,78%, L’Aria Che Tira – Diario 105.000, 1,20%; Like – Tutto ciò che piace 98.000, 0,79%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.691.000, 13,27%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 945.000, 8,60%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.380.000, 14,39%, e nella seconda 1.848.000, 16,23%. Su Rai 2 Milano – Sanremo 969.000, 8,75%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 946.000, 8,06% e nel programma 885.000, 8,44%, e nel segmento Extra 674.000, 6,77%; Frontiere 456.000, 4,80%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto 590.000, 5,42%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.769.000 telespettatori, share 20,96%; Terra Amara 2.649.000, 24,34%; Verissimo 2.110.000, 22,26%, e nei Giri di Valzer 2.024.000, 18,82%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 450.000 telespettatori, 3,65%, mentre The Brave 283.000, 2,78%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 549.000 telespettatori, 4,42% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 291.000, 2,81% e Colombo 383.000, 3,69%. Su La7 Calcio Femminile – Juventus – Milan ha registrato un netto di 92.000, 0,87%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio 665.000, 16,61%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 269.000 telespettatori, share 1,89%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 466.000, 4,51%. Su Italia 1 il film Ruby Red III – Verde smeraldo un netto di 206.000, 3,25%. Su Rete 4 il film The Debt Collector un netto di 143.000, 2,15%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.742.000, 26,59%; ore 20:00 4.300.000, 24,67%.

Tg2 ore 13:00 1.366.000, 10,74%; ore 20:30 977.000, 5,35%.

Tg3 ore 14:30 1.545.000, 12,15%; ore 19:00 1.548.000, 10,58%.

Tg5 ore 13:00 2.911.000, 22,28%; ore 20:00 3.956.000, 22,48%.

Studio Aperto ore 12:25 1.082.000, 10,47%; ore 18:30 548.000, 4,55%.

Tg4 ore 12.00 262.000, 3,44%; ore 18:55 551.000, 3,68%.

Tg La7 ore 13:30 377.000, 2,71%; ore 20:00 824.000, 4,68%.

