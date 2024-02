Gli ascolti tv del sabato, con C’è Posta per te che torna dopo la pausa festivaliera e il primo dei due speciali di Tale e Quale per Sanremo. I dati Auditel di ieri. Ascolti tv Prime TimeSu Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto un netto di 4.122.000 telespettatori, share 28,47%. Su

Gli ascolti tv del sabato, con C’è Posta per te che torna dopo la pausa festivaliera e il primo dei due speciali di Tale e Quale per Sanremo. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto un netto di 4.122.000 telespettatori, share 28,47%. Su Rai 1 Tale e Quale Sanremo (live) [21:32 – 24:28] ha ottenuto 3.073.000, 19,91%. Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo me ha raccolto un netto di 729.000 telespettatori, share 4,05%. Su Rai 2 la serie FBI 988.000, 5,23%, FBI International 815.000, 4,69%. Su Rai 3 Il Provinciale – Il Racconto dei racconti ha registrato 505.000 telespettatori, share 2,90%. Su Rete 4 il film Non c’è due senza quattro ha registrato un netto di 728.000 telespettatori, share 4,29%. Su La7 In altre parole è stato visto da 982.000 telespettatori, share 5,35%, e nel segmento Buonanotte 487.000, 3,27%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 253.000,1,4%. Su Nove il doc Unabomber ha registra0to 247.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 5.146.000, 27,01%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.191.000 telespettatori, share 16,72%. Su Rai 2 Tg2 Post 679.000, 3,55%. Su Rai 3 Blob ha registrato 966.000, 5,36% e a seguire Che sarà… 781.000, 4,13%. NCIS su Italia 1 registra 1.323.000 telespettatori, share 6,98% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 557.000 telespettatori, share 2,98% e nella seconda 566.000, 2,95%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 529.000, 2,8%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 324.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.960.000 telespettatori, share 21,23%, e nel game un netto di 4.069.000, 24,99%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.272.000 telespettatori, share 16,53% e nel game un netto di 3.013.000, 18,51%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto un netto di 369.000, 2,10%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 699.000 telespettatori, share 4,03%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 418.000 telespettatori, share 2,33%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.269.000, 23,09% e nella seconda 1.208.000, 23,28%. Buongiorno Benessere 1.104.000, 20,74%, Origini 1.012.000, 16,63%, Linea verde Discovery 1.323.000, 16,13%; Linea verde Life 2.264.000, 19,09%. Su Rai 2 Sci Alpino Coppa del Mondo – Crans-Montana: Discesa Femminile ha registrato 393.000 telespettatori, share 7,34%, Sci Alpino Coppa del Mondo – Kvitfjell: Discesa Maschile un netto di 684.000, 7,30%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 222.000, 4,09%, Mi manda Raitre 250.000, 4,71%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 560.000, 5,21%, Tg3 Petrarca 423.000, 3,28%; Tg3 Mezzogiorno Italia 499.000, 3,59%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.287.000, 16,57% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 177.000 telespettatori, share 2,31%. Su Rete 4 il film Il sergente Rompicoglioni ha dato la linea al Tg4 con un netto di 128.000 telespettatori, share 2,36% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 143.000, 1,37% e La signora in giallo 474.000, 3,58%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 183.000 telespettatori, share 3,91%, nel segmento News 135.000, 4,21% e nel Dibattito 167.000, 3,10%; quindi Coffee Break Sabato 191.000, 3,68%, La7 135.000, 2,25%; L’Aria Che Tira – Diario 141.000, 1,45%; Like – Tutto ciò che piace 150.000, 1,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.732.000, 13,23%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.041.000, 9,30%, quindi A Sua immagine nella prima parte 805.000, 7,94%, e nella seconda 799.000, 8,51%; Italia Sì nella prima parte 1.211.000, 12,16%, e nella seconda 1.944.000, 16,12%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 487.000, 3,67%; Campionati del mondo – Pallanuoto – Italia – Croazia un netto di 492.000, 4,84%; Campionati mondiali – Nuoto 588.000, 5,30%. Su Rai 3 Tv Talk 975.000, 8,97%; La biblioteca dei sentimenti 530.000, 5,67%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 535.000, 5,60% e nel programma 769.000, 6,60%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.776.000 telespettatori, share 20,42%; Terra amara 2.778.000, 24,72%; Verissimo 1.990.000, 21,20% e nei Giri di Valzer 1.859.000, 16,70%. Su Italia 1 Forever 483.000, 3,55%, e 398.000, 3,33%; Walker 320.000, 3,10%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 639.000 telespettatori, 5,04% di share; il film Il ritorno di Colombo 406.000, 3,81%. Su La7 il film La Torre di Babele 245.000, 1,94%; La7 doc 189.000, 1,81%; Eden – Un pianeta da salvare nella presentazione 260.000, 2,76%, e nel programma 322.000, 2,62%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 I miei vinili 953.000, 14,23%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 281.000 telespettatori, share 2%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 311.000, 2,43%. Su Canale 5 Speciale Tg5 Magia Artica 1.023.000, 22,06%. Su Rete 4 il film Fuga da Alcatraz un netto di 287.000, 4,13%. Su Italia 1 il film The Lego Movie 2: Una nuova avventura un netto di 205.000, 2,22%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.735.000, 26,84%; ore 20:00 4.699.000, 25,97%.

Tg2 ore 13:00 1.362.000, 10,47%; ore 20:30 890.000, 4,73%.

Tg3 ore 14:30 1.644.000, 12,67%; ore 19:00 1.704.000, 11,27%.

Tg5 ore 13:00 2.956.000, 22,37%; ore 20:00 3.730.000, 20,39%.

Studio Aperto ore 12:25 1.186.000, 11,11%; ore 18:30 622.000, 4,91%.

Tg4 ore 12.00 268.000, 3,40%; ore 18:55 506.000, 3,28%.

Tg La7 ore 13:30 621.000, 4,48%; ore 20:00 1.120.000, 6,13%.

