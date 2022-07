Gli ascolti tv di sabato 16 luglio 2022 si riferiscono a una giornata di sostanziale tranquillità dopo l’eccitazione del 14 luglio, con le dirette per la crisi di governo. In attesa degli sviluppi, previsti per i primi giorni della prossima settimana, la televisione continua a proporre repliche di varia natura. Non solo talent, come The Voice Senior su Rai 1, ma anche intrattenimento ‘classico’, come Lo Show dei Record. Italia 1, invece, inuagura una nuova serie (almeno per la generalista in chiaro), Superman & Lois. Per il resto film di varia visione.

Ma andiamo con ordine e vediamo gli ascolti tv completi di sabato 16 luglio.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior,in replica, ha registrato 1.790.000 telespettatori, share 16,37%, mentre su Canale 5 Lo show dei record, sempre in replica, ha ottenuto 1.184.000 telespettatori, share 12,36%. Su Rai 2 il thriller La follia viene dal passato ha ottenuto 870.000, 7,10% seguito da Italia 1 che con la serie in prima tv Superman & Lois ha raccolto un netto di 648.000 telespettatori, share 5,96%. Su La7 il film L’uomo della pioggia ottiene 624.000 telespettatori, share 5,44%, mentre Rete 4, che continua a proporre il ciclo Celentano, ha registrato con il film Serafino un netto di 537.000 telespettatori, share 4,58%. Su Rai 3 La fabbrica del mondo, con Marco Paolini che racconta virus e pipistrelli – in replica – ha registrato 466.000 telespettatori, share 3,87%. Su Nove I misteri di Arce: Chi ha ucciso Serena? ha registrato 244.000 telespettatori, share 2% e su Tv8 la serie Grantchester ha registrato 138.000, 1,1%.

Ascolti Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Mina e Milva ha registrato su Rai 1 2.383.000 telespettatori, share 19,24%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 1.692.000 telespettatori, share 13,66%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 658.000, 5,29%. Su Rai 3 la puntata di Blob dedicata ad Angelo Guglielmi ha registrato 597.000, 5,05% e a seguire Sapiens Files – Un solo pianeta 509.000, 4,14%. NCIS su Italia 1 registra 845.000 telespettatori, share 6,86% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 755.000 telespettatori, share 6,20% e nella seconda 821.000, 6,61%. Su La7 In onda ha ottenuto 813.000, 6,56%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 289.000 telespettatori, share 2,4% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 166.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2067.000 telespettatori, share 23,13% e nel game un netto di 2939.000, 27,73%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 994.000 telespettatori, share 11,98% e nel game un netto di 1.395.000, 13,61%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 525.000, 4,52%, mentre Italia 1 con CSI Miami un netto di 419.000 telespettatori, share 3,68%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 629.000 telespettatori, share 5,33%. Su La7 Padre Brown 179.000, 2,22% e 182.000, 1,85%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.397.000, 13,28%, Passaggio a Nord-Ovest 969.000, 10,52% e Morgane – Detective geniale ha ottenuto 811.000, 10,04% e 1003.000, 12,50%. Su Rai 2 il Tour de France ha ottenuto nella diretta 1.127.000, 12,12%, all’arrivo 1.614.000, 18,44% con Tour Replay a 894.000, 11,29%. Su Rai 3 il film Il medico della Mutua ha ottenuto 686.000, 7,57% e Report nella presentazione 453.000, 3,59% e nel programma 612.000, 7,66%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.015.000 telespettatori, share 17,30%, mentre Una Vita 1.650.000, 15,40%; a seguire Come sorelle ha ottenuto un netto di 1.260.000, 13,67% e il film Marie is on fire un netto di 869.000, 10,68%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 474.000 telespettatori, 4,06%, mentre DC’S Legends of tomorrow 139.000, 1,71% e Powerless 119.000, 1,49%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 736.000 telespettatori, 7,14% di share; a seguire il Tg4 – Speciale 417.000, 4,67% e la miniserie Anni ’50 359.000, 4,48%. Su La7 Atlantide Files ha registrato un netto di 246.000 telespettatori, share 2,92% e il doc JFK revisited ha registrato 159.000, 1,72%.