Gli ascolti tv di sabato 15 ottobre, il secondo con la sfida diretta tra Ballando con le stelle 18 alla sua seconda puntata e Tù sì que vales 9 al suo quinto appuntamento. Secondo round tra Mughini e Mariotto e secondo ‘incontro’ tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi dopo il caso ‘[email protected]” della scorsa settimana. Nel mezzo il ritorno di Mario Tozzi con Sapiens su Rai 3, film e serie tv.

Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la quinta puntata di Tù sì que vales (live) ha ottenuto 4.012.000 telespettatori, share 27,9%, mentre su Rai 1 la seconda puntata di Ballando con le stelle 18 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista 3.699.000 telespettatori, share 20,23% e nel programma un netto di 3.622.000, 24,98%. Su La7 In Onda è stato visto da 826.000 telespettatori, share 4,38% e a seguire Il paziente inglese 165.000, 1,29%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato 774.000 telespettatori, share 4,84%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto una media di 704.000, 3,9% (nel dettaglio, la prima 657.000, 3,51% e la seconda 744.000, 4,29%). Su Italia 1 il film d’animazione L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha raccolto un netto di 704.000 telespettatori, share 3,96%, mentre su Rete 4 il film Ordinary Love – Un amore come tanti ha registrato un netto di 313.000 telespettatori, share 1,81%. Su Nove Mafia Connection ha registrato 222.000 telespettatori, share 1,2%. Su Tv8 il film La leggenda degli uomini straordinari ha registrato 208.000, 1,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 1.114.000 telespettatori, share 17,52%. Su Rai 2 Tg2 Post 627.000, 3,38% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 842.000, 4,93% e a seguire Le Parole nella presentazione 856.000, 4,88% e nel programma 1.114.000, 6,01%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.046.000 telespettatori, share 5,76% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 946.000 telespettatori, share 5,33% e nella seconda 842.000, 4,54%. Su La7 In onda 1.030.000, 5,61%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 514.000 telespettatori, share 2,84% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 338.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.550.000 telespettatori, share 21,05% e nel game un netto di 3.731.000, 25,39%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.976.000 telespettatori, share 17,57% e nel game un netto di 2.530.000, 17,76%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 471.000, 2,82%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 609.000 telespettatori, share 3,77%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 679.000 telespettatori, share 3,96%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.203.000 telespettatori, share 23,08%, mentre la Buongiorno Benessere 974.000, 22,07%, Il provinciale 992.000, 18,52%, quindi Linea verde Explora 1.420.000, 19,55% e Linea verde Life 2312.000, 21,06%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 203.000 telespettatori, share 3,80%, mentre su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 307.000, 5,86%; Mi manda Raitre 172.000, 3,70% e nel segmento Extra 150.000, 3,65%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 616.000, 6,35% e TgR Mezzogiorno Italia 499.000, 3,67%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.072.000, 15,55% mentre su Italia 1 Estate: Una mamma per amica, di nuovo insieme ha registrato 141.000 telespettatori, share 3,18%. Su Rete 4 il film Africa Express ha dato la linea al Tg4 con un netto di 98.000 telespettatori, share 2,14% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 146.000, 1,54% e La signora in giallo 610.000, 4,70%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 247.000 telespettatori, share 5,56%, nel segmento News 115.000, 4,25% e nel Dibattito 290.000, 5,66%; quindi Coffee Break 274.000, 6,27%, L’Aria Che Tira – Diario 212.000, 3,30%; Like – Tutto ciò che piace 145.000, 1,21%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.662.000, 13,85%, Passaggio a Nord-Ovest 922.000, 9,42%, ItaliaSì! nella prima parte 1.078.000, 12,6% e nella seconda 1.509.000, 15,40%. Su Rai 2 Ti sembra normale? ha ottenuto 266.000, 2,19%, Top – Tutto quanto fa tendenza 260.000, 2,65%; Italia – USA, Mondiali Pallavolo Femminile, 684.000, 7,80%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 880.000, 8,41%, nel programma 858.000, 9,19% e nel segmento Extra 806.000, 8,96%; Frontiere 477.000, 5,57%; PresaDiretta, in replica, ha ottenuto nella presentazione 491.000, 5,70% e nel programma 652.000, 6,60%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.518.000 telespettatori, share 19,98%, Una vita 1.995.000, 20,71%, Verissimo 1.765.000, 20,62%, e nei Giri di Valzer 1.751.000, 18,53%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 521.000 telespettatori, 3,94%, mentre Superman & Lois 213.000, 2,36%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 662.000 telespettatori, 5,74% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 342.000, 3,76% e Colombo 327.000, 3,55%. Su La7 Inter – Milan, Serie A femminile, ha registrato un netto di 129.000, 1,27%; Tg La7 Diario Politico 331.000, 3,04%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di 309.000 telespettatori, share 2,19%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 404.000, 4,24% e Un giorno in Pretura ha registrato 305.000 telespettatori, share 5,98%. Su Canale 5 la Buonanotte di Tù sì que vales 1.271.000, 23,65%. Su Rete 4 il film 12 anni schiavo un netto di 114.000, 1,52%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.913.000, 28,54%; ore 20:00 3.913.000, 24,45%.

3.913.000, 28,54%; 3.913.000, 24,45%. Tg2 ore 13:00 1.456.000, 11,85%; ore 20:30 1.055.000, 5,92%.

1.456.000, 11,85%; 1.055.000, 5,92%. Tg3 ore 14:30 1.699.000, 14,12%; ore 19:00 1.601.000, 11,87%.

1.699.000, 14,12%; 1.601.000, 11,87%. Tg5 ore 13:00 2.815.000, 22,37%; ore 20:00 3.544.000, 20,57%.

2.815.000, 22,37%; 3.544.000, 20,57%. Studio Aperto ore 12:25 1.089.000, 11,36%; ore 18:30 436.000, 4,13%.

1.089.000, 11,36%; 436.000, 4,13%. Tg4 ore 12.00 276.000, 3,95%; ore 18:55 635.000, 4,61%.

276.000, 3,95%; 635.000, 4,61%. Tg La7 ore 13:30 548.000, 3,99%; ore 20:00 1.062.000, 6,15%.

