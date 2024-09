Gli ascolti tv di un sabato ancora ‘estivo’ nonostante il secondo appuntamento con i TIM Music Awards su Rai 1 e il ritorno di Gramellini nella prima serata di La7.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 TIM Music Awards (live) ha ottenuto nella prima parte (21:33 – 23:55:) 3.074.000, 22,19%, e nella seconda (23:58 – 24:20), in seconda serata, 1.746.000, 22,15%. Su Canale 5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 ha ottenuto 1.467.000 telespettatori, share 13,12%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.025.000 telespettatori, share 6,65%. Su Italia 1 il film Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo ha raccolto un netto di 864.000 telespettatori, share 5,50%. Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine ha registrato 595.000 telespettatori, share 4,49%. Su Rai 2 FBI 796.000, 4,83%, e FBI International 691.000, 4,63%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 442.000, 2,74%. Su Nove il doc Raffaele Sollecito ha registrato 247.000 telespettatori, share 1,66%. Su Rai 3 il doc Di padre in figlio. Vita da tifosi ha registrato 242.000 telespettatori, share 1,55%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 4.259.000, 25,99%; su Canale 5 Paperissima sprint ha registrato 2.236.000 telespettatori, share 13,62%. Su Rai 2 Tg2 Post 462.000, 2,81%. Su Rai 3 Blob ha registrato 689.000, 4,55%.; Sapiens Files 488.000, 3,01%. NCIS su Italia 1 registra 1.086.000 telespettatori, share 6,72% mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 753.000 telespettatori, share 4,69% e nella seconda 761.000, 4,63%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 522.000, 3,29%. Su Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 232.000 telespettatori, share 1,49%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.895.000 telespettatori, share 17,64%, e nel game 2.731.000, 21,39%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 1.855.000 telespettatori, share 18,18% e nel game un netto di 2.244.000, 18,36%. Su Rai 2 SWAT un netto di 420.000, 2,91%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 492.000 telespettatori, share 3,53%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 489.000 telespettatori, share 3,36%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato un netto di 1.030.000, 20,80%. Buongiorno Benessere 797.000, 17,28%; Azzurro Storie di mare 857.000, 15,78%; Linea Verde Tipico 1.183.000, 16,51%; Linea Verde Italia 1.952.000, 18,27%. Su Rai 2 Italian Green ha registrato 173.000 telespettatori, share 3,13%; Felicità 2024 La stagione della famiglia 310.000, 3,56%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 143.000, 3,05%, e nel programma 158.000, 3,17%; Mi manda RaiTre 210.000, 4,58%; il film Una famiglia senza freni ha ottenuto 164.000, 3,34%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 454.000, 4,55%; Massimo – Il mio cinema secondo me 280.000, 2,16%. Su Canale 5 Forum ha registrato 925.000, 13,40% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,85%. Su Rete 4 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha registrato 85.000, 1,75%; il film-tv Poirot – Sono un’assassina 72.000, 1,63%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 527.000, 4,57%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 217.000 telespettatori, share 5,07%, nel segmento News 167.000, 5,66%, e nel Dibattito 233.000, 4,78%; Coffee Break Sabato 208.000, 4,66%; L’aria che tira – Diario 198.000, 3,05%; Like – Tutto ciò che piace 186.000, 1,59%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu Discovery ha ottenuto 1.764.000, 13,85%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.288.000, 12,38%, quindi A Sua immagine nella prima parte 841.000, 9,08%, e nella seconda 757.000, 8,48%; Sabato in diretta (recensione) nella presentazione 806.000, 9,05%, nella prima parte 974.000, 10,85%, e nella seconda 1.222.000, 12,94%. Su Rai 2 Urban Green 251.000, 1,94%; 70×70 Lo sapevate che… 223.000, 1,86% e 229.000, 1,92%; Jesolo Air Show 2024 un netto di 389.000, 4,11%. Su Rai 3 Opera Verde 423.000, 3,89%, e 303.000, 3,06%; Geo 328.000, 3,51%; Presa Diretta nella presentazione 369.000, 4,15% e nel programma 462.000, 4,97%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 925.000 telespettatori, share 13,40%; Endless Love 2.072.000, 19,88%; Verissimo 1.662.000, 18,68%, e nei Giri di Valzer 1.637.000, 17,82%. Su Italia 1 America’s Cup 2024: Semifinali 754.000, 6,86%; Drive Up 251.000, 2,84%; Person of interest 196.000, 2,16%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 561.000 telespettatori, 4,58% di share; il film Dove osano le aquile un netto di 309.000, 3,32%. Su La7 In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti 244.000, 2,15%; Eden – Un pianeta da salvare 147.000, 1,48%. Su Tv8 F1 Gp Azerbaijan Qualifiche Live 586.000, 6,54%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao Maschio 651.000, 14,73%. Su Rai 2 90° minuto del Sabato 505.000, 4,54%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 178.000, 1,49%; Un giorno in pretura 332.000, 4,09%. Su Italia 1 il film Beethoven 2 un netto di 324.000, 3,57%. Su Rete 4 il film Dunkirk un netto di 167.000, 3,66%. Su La7 Roshn Saudi League – Al Nassr vs Al Ahli un netto di 87.000, 1,75%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.375.000, 25,44%; ore 20:00 3.686.000, 24,48%.

