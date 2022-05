Gli ascolti tv della serata di sabato 14 maggio 2022, con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, vinto dall’Ucraina con un plebiscito popolare, e senza controprogrammazione. La Grand Final di ESC 2022 ha superato ogni aspettativa, registrando un ascolto di circa 6,6 milioni di telespettatori dalle 20.57 all’1.13 (la serata è durata una mezz’ora in più del previsto, dal momento che si indicava una chiusura alle 00.50). Il resto sono ‘briciole’: il film su Canale 5 “Amici come prima” (interessante la scelta nel giorno in cui ‘Amici’ talent non c’è) ha ottenuto poco più di 1,8 milioni e la terza piazza è per gli immarcescibili Peppone e Don Camillo.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La finale di Eurovision Song Contest 2022 (vincitori, live e il giallo della Pausini) ha registrato 6.590.000 telespettatori, share 41,93%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Anteprima #ESC ha registrato 4674.000 telespettatori, share 26,91%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2036.000 telespettatori, share 19,59% e nel game un netto di 3148.000, 24,04%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 957.000 19,43%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.002.000 telespettatori, share 20,81% e nella seconda 912.000, 20,29%. Buongiorno Benessere 763.000, 17,23%. Linea verde Link 1.152.000, 15,20%. Linea verde Life 2.130.000, 18,96%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.584.000 telespettatori, share 12,79%. Linea Blu 1.001.000, 9,36%. ItaliaSì! nella prima parte 1.113.000, 12,29% e nella seconda 1.334.000, 14,26%.

Seconda serata

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 337.000 telespettatori, share 2,19%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.501.000, 25,93%; ore 20:00 4.186.000, 26,73%.

Dati AUDITEL™