Gli ascolti tv di un sabato segnato dalle notizie sui missili iraniani lanciati contro Israele, arrivate durante la prima serata. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici 23 (live) ha ottenuto un netto di 3.639.000 telespettatori, share 25.17%. Su Rai 1 I migliori anni (live) ha ottenuto un netto di 2.532.000, 16.77%; l’Edizione Straordinaria del Tg1 (22:45) 2.773.000, 16.95%. Su Italia 1 il film d’animazione Troppo cattivi ha raccolto un netto di 542.000 telespettatori, share 3.15%. Su Rai 2 la serie FBI 936.000, 5.05%, FBI International 730.000, 4.32%. Su Rai 3 Le ragazze, prima puntata, ha registrato 545.000 telespettatori, share 3.42%. Su Rete 4 il film Il ritorno di Don Camillo ha registrato un netto di 908.000 telespettatori, share 5.79%, il TgCom in edizione straordinaria (22:30) ha raccolto 909.000 telespettatori, share 5.38%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.010.000 telespettatori, share 5.70%, l’edizione straordinaria del Tg La7 (22:07) 1.045.000, 5.70%. Su Tv8 Moto Gp Paddock Live Sprint ha registrato 273.000, 1.53%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 145.000 telespettatori, share 1.54%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 5.097.000, 28.92%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.969.000 telespettatori, share 16.82%. Su Rai 2 Tg2 Post 515.000, 2.87%. Su Rai 3 Blob ha registrato 632.000, 4.51% e a seguire Che sarà… 582.000, 3.39%. NCIS su Italia 1 registra 1.074.000 telespettatori, share 6.26% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 659.000 telespettatori, share 3.97% e nella seconda 480.000, 2.68%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 430.000 telespettatori, share 2.52%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.180.000 telespettatori, share 22.03%, e nel game 3.136.000, 25.93%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.531.000 telespettatori, share 16.85% e nel game un netto di 2.163.000, 18.94%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto un netto di 239.000, 1.71%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 472.000 telespettatori, share 3.49%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto i suoi 461.000 telespettatori, share 3.27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.139.000, 23.62% e nella seconda 1.015.000, 22.04%. Buongiorno Benessere 950.000, 20.43%, Origini 879.000, 16.18%, Linea verde Tipico 1.316.000, 17.98%; Linea verde Life 2.296.000, 20.65%. Su Rai 2 Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile ha registrato 162.000 telespettatori, share 3.59%, Dreams Road 192.000, 3.64%; Cook 40 318.000, 3.77%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 179.000, 3.67%, Mi manda Raitre 246.000, 5.28%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 643.000, 6.63%, Tg3 Petrarca 404.000, 3.25%; Tg3 Mezzogiorno Italia 480.000, 3.48%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.098.000, 15.89% mentre su Italia 1 il terzo e ultimo episodio di Due uomini e mezzo ha registrato 176.000 telespettatori, share 3.08%. Su Rete 4 Poirot: Carte in tavola ha dato la linea al Tg4 con un netto di 99.000 telespettatori, share 2% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 573.000, 4.82%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 79.000 telespettatori, share 2.29%, nel segmento News 109.000, 3.42% e nel Dibattito 173.000, 3.57%; quindi Coffee Break 130.000, 2.85%, Belli dentro belli fuori 81.000, 1.65%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 83.000, 1.27%; L’Aria Che Tira – Diario 144.000, 1.56%; Like – Tutto ciò che piace 154.000, 1.24%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Verde Sentieri ha ottenuto 1.833.000, 14.45%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.124.000, 10.42%, quindi A Sua immagine nella prima parte 734.000, 7.49%, e nella seconda 667.000, 7.73%; Italia Sì nella prima parte 1.018.000, 12.36%, e nella seconda 1.269.000, 14.56%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 402.000, 3.16%; Mi presento ai tuoi 242.000, 2.22%; Top – Tutto quanto fa tendenza 265.000, 2.80%; Bellissima Italia – Generazione Green 251.000, 3.09%; Full Contact 153.000, 1.80%. Su Rai 3 Tv Talk 922.000, 8.74%, e nel segmento finale 666.000, 7.52%; 100 anni di notizie 360.000, 4.38%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 313.000, 3.90% e nel programma 407.000, 4.74%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.673.000 telespettatori, share 20.32%; Endless Love 2.231.000, 20.95%; Verissimo 1.718.000, 20.9% e nei Giri di Valzer 1.636.000, 19.16%. Su Italia 1 Drive up 483.000, 3.56%; Campionato formula E – GP Misano un netto di 379.000, 3.46%; Walker 175.000, 2.02% e 207.000, 2.54%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, 5.59% di share; il film Colombo – Il canto del cigno un netto di 295.000, 3.51%. Su La7 100 minuti 191.000, 1.73%; Eden – Un pianeta da salvare 150.000, 1.61%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao Maschio (sino all’1.59) 559.000, 11.68%. Su Rai 2 Tg2 Edizione Speciale ha ottenuto un netto di 439.000 telespettatori, share 3.33%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 436.000, 4.87%. Su Italia 1 il film Spie sotto copertura un netto di 282.000, 3.14%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 179.000, 1.98%. Su La7 Tg La7 Edizione Straordinaria 420.000, 3.38%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.615.000, 26.08%; ore 20:00 3.842.000, 25.84%.

3.615.000, 26.08%; 3.842.000, 25.84%. Tg2 ore 13:00 1.388.000, 11.06%; ore 20:30 839.000, 5.01%.

1.388.000, 11.06%; 839.000, 5.01%. Tg3 ore 14:30 1.543.000, 12.28%; ore 19:00 1.108.000, 10.26%.

1.543.000, 12.28%; 1.108.000, 10.26%. Tg5 ore 13:00 2.721.000, 21.30%; ore 20:00 3.092.000, 20.32%.

2.721.000, 21.30%; 3.092.000, 20.32%. Studio Aperto ore 12:25 990.000, 10.35%; ore 18:30 383.000, 4.29%.

990.000, 10.35%; 383.000, 4.29%. Tg4 ore 12.00 268.000, 3.83%; ore 18:55 342.000, 3.14%.

268.000, 3.83%; 342.000, 3.14%. Tg La7 ore 13:30 564.000, 4.08%; ore 20:00 1.092.000, 7.26%.

Dati AUDITEL™