Gli ascolti tv del primo sabato della Primavera di Garanzia, col ritorno di Ora o mai più su Rai 1 e una nuova stagione di C’è Posta per Te.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata di C’è posta per te (live) [21:28 – 00:45] ha ottenuto 4.833.000 telespettatori, share 31,30%%. Su Rai 1 la prima puntata di Ora o mai più (live) [21:31 – 21:00] ha ottenuto un netto di 2.693.000, 18,18%. Su Rai 2 SWAT 784.000, 4,05%, e 789.000, 4,30%. Su Rai 3 Quinta dimensione – Il futuro è già qui ha registrato 539.000 telespettatori, share 2,89%. Su Italia 1 il film d’animazione Kung Fu Panda ha raccolto un netto di 796.000 telespettatori, share 4,23%. Su Rete 4 il film In trappola – Don’t get out ha registrato un netto di 446.000 telespettatori, share 2,52%. Su La7 In altre parole è stato visto da 974.000 telespettatori, share 5,29%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 366.000, 1,93%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 341.000 telespettatori, share 1,94%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi (quanto hanno vinto?) 5.632.000, 29,33%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.223.000 telespettatori, share 16,75%. Su Rai 2 Tg2 Post 455.000, 2,35%. Su Rai 3 Blob ha registrato 892.000, 4,96%.; La Confessione 799.000, 4,21%. NCIS su Italia 1 registra 1.292.000 telespettatori, share 6,78%, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 913.000 telespettatori, share 4,83% e nella seconda 724.000, 3,75%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 618.000, 3,24%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 238.000 telespettatori, share 1,25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 un netto di 3.271.000 telespettatori, share 21,63%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.457.000 telespettatori, share 17,98% e nel game un netto di 3.188.000, 20,25%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles un netto di 474.000, 2,67%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 562.000 telespettatori, share 3,24%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 866.000 telespettatori, share 4,87%. Su La7 Famiglie d’Italia 262.000, 1,74%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte 472.000, 14,48%, nella seconda un netto di 1.243.000, 22,95%, e nella terza parte 1.159.000, 21,72%; Buongiorno Benessere 1.020.000, 18,27%; Linea Bianca 1.092.000, 16,26%; Linea Verde Tipico 1.628.000, 18,71%; Linea Verde Italia 2.413.000, 19,61%. Su Rai 2 Italian Green ha registrato 120.000 telespettatori, share 2,23%; Sci – Coppa del mondo 593.000, 7,11%. Su Rai 3 Agorà weekend nella presentazione 131.000, 2,98%, e nel programma 218.000, 4,07%; Mi manda Rai 3 nella presentazione 220.000, 4,12%, e nel programma 359.000, 6,72%; Tgr Gli amici animali ha ottenuto 200.000, 3,68%; TgR Bellitalia 200.000, 3,41%; TGR Officina Italia 289.000, 4,15%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 691.000, 6,14%; Tgr Petrarca 478.000, 3,57%; TgR Mezzogiorno Italia 522.000, 3,54%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.203.000, 14,20% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 228.000 telespettatori, share 2,63%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 265.000, 5,43%; il film-tv Poirot: Memorie di un delitto 123.000, 2,31%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 556.000, 4,26%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 222.000 telespettatori, share 4,97%, nel segmento News 121.000, 4,33%, e nel Dibattito 260.000, 4,98%; Coffee Break sabato 186.000, 3,44%; Uozzap 155.000, 2,45%; L’aria che tira 180.000, 1,83%; Like – Tutto ciò che piace 239.000, 1,78%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.506.000, 10,92, quindi Passaggio a Nord-Ovest 958.000, 8,19%, quindi A Sua immagine 746.000, 7,05%; Sabato in diretta 1.308.000, 11,28%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 448.000, 3,29%; Storie di donne al bivio Weekend un netto di 617.000, 5,46%; Top – Tutto quanto fa tendenza 423.000, 4,05%; Onorevoli confessioni 262.000, 2,27%; Dribbling 358.000, 2,73%. Su Rai 3 Tv Talk 861.000, 7,48%; La Biblioteca dei Sentimenti 520.000, 5,01%; Report nella presentazione 731.000, 6,74% e nel programma 983.000, 8,08%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.587.000 telespettatori, share 19,32%; Endless Love 2.397.000, 21,59%; Verissimo 2.247.000, 21,20%, e nei Giri di Valzer 2.165.000, 18,12%. Su Italia 1 Sfida Impossibile 424.000, 2,92%; I Simpson 395.000, 2,87%; The Equalizer 441.000, 3,79%; Grande Fratello 332.000, 2,76%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 708.000 telespettatori, 5,32% di share; il film La mia Africa un netto di 493.000, 4,33%. Su La7 La Torre di Babele 466.000, 3,58%; Eden – Un pianeta da salvare 261.000, 2,34%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 90° minuto del Sabato 571.000, 4,09%. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %; Rapsodia Manzoniana 153.000, 1,38%. Su Canale 5 Speciale Tg5 941.000, 18.57%. Su Italia 1 il film Aiuto, ho ristretto la prof! un netto di 399.000, 3,28%. Su Rete 4 il film Seven un netto di 245.000, 3,15%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.844.000, 25,98%; ore 20:00 4.527.000, 24,83%.

3.844.000, 25,98%; 4.527.000, 24,83%. Tg2 ore 13:00 1.428.000, 10,55%; ore 20:30 775.000, 4,08%.

1.428.000, 10,55%; 775.000, 4,08%. Tg3 ore 14:30 1.935.000, 14,12%; ore 19:00 1.688.000, 11,15%.

1.935.000, 14,12%; 1.688.000, 11,15%. Tg5 ore 13:00 2.889.000, 21,09%; ore 20:00 3.715.000, 20,22%.

2.889.000, 21,09%; 3.715.000, 20,22%. Studio Aperto ore 12:25 1.131.000, 10,11%; ore 18:30 713.000, 5,51%.

1.131.000, 10,11%; 713.000, 5,51%. Tg4 ore 12.00 419.000, 4,88%; ore 18:55 627.000, 4,13%.

419.000, 4,88%; 627.000, 4,13%. Tg La7 ore 13:30 773.000, 5,24%; ore 20:00 1.219.000, 6,68%.

