Gli ascolti tv del mercoledì, con la Nazionale in campo nell’incontro decisivo per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. E torna in onda anche Chi l’ha visto?, con un ottimo inizio. Ma veniamo al match della Nazionale, che sfiora i 7,8 milioni di telespettatori, mentre il secondo posto è conquistato dal film Paradiso amaro su Canale 5. Terza piazza per la prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto?, seguita da Chicago Fire e da un altro ‘Paradiso’ fictional, ovvero il film di Rai 2. Per Zona Bianca appena 711mila telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Il match Italia – Lituania ha registrato 7.782.000 telespettatori, share 35,39%.

ha registrato 7.782.000 telespettatori, share 35,39%. Su Rai 2 Il film Scomparsa in Paradiso ha registrato 1.082.000 telespettatori, share 5,17%.

ha registrato 1.082.000 telespettatori, share 5,17%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? , prima puntata (recensione), ha registrato 1.861.000 telespettatori, share 10,39%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 1.861.000 telespettatori, share 10,39%. Su Canale 5 Il film Paradiso amaro ha registrato un netto di 2.027.000 telespettatori, share 10,25%.

ha registrato un netto di 2.027.000 telespettatori, share 10,25%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.132.000 telespettatori, share 5,35%.

ha registrato un netto di 1.132.000 telespettatori, share 5,35%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 711.000 telespettatori, share 4,43%.

ha registrato 711.000 telespettatori, share 4,43%. Su La7 La miniserie Il processo di Norimberga ha registrato 404.000 telespettatori, share 2,72%.

ha registrato 404.000 telespettatori, share 2,72%. Su Tv8 X Factor People – 10 anni di audizioni è stato visto da 258.000 telespettatori, share 1,4%.

è stato visto da 258.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Il film EX ha registrato 254.000 telespettatori, share 1,4%.

Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 822.000 telespettatori, share 3,66%.

ha registrato 822.000 telespettatori, share 3,66%. Su Rai 3 Blob 969.000, 5%. Qui Venezia Cinema 1.268.000, 6,07%. Un posto al sole 1.573.000, 7,07%.

969.000, 5%. 1.268.000, 6,07%. 1.573.000, 7,07%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.420.000 telespettatori, share 10,98%.

ha registrato 2.420.000 telespettatori, share 10,98%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.081.000 telespettatori, share 4,96%.

ha registrato 1.081.000 telespettatori, share 4,96%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 974.000 t1elespettatori, share 4,65% e 831.000, 3,70%.

ha registrato 974.000 t1elespettatori, share 4,65% e 831.000, 3,70%. Su La7 In onda ha registrato 830.000 telespettatori, share 3,73%.

ha registrato 830.000 telespettatori, share 3,73%. Su Tv8 Guess my Age ha registrato 346.000 telespettatori, share 1,6%.

ha registrato 346.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Deal With It ha registrato 338.000 telespettatori, share 1,6%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.565.000 telespettatori, share 22,22% e nel game un netto di 3953.000, 25,70%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.565.000 telespettatori, share 22,22% e nel game un netto di 3953.000, 25,70%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 296.000, 2,19%. NCIS ha registrato un netto di 722.000 telespettatori, share 3,94%.

296.000, 2,19%. ha registrato un netto di 722.000 telespettatori, share 3,94%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.334.000 telespettatori, share 12,09% e nel game un netto di 2.206.000, 14,96%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.334.000 telespettatori, share 12,09% e nel game un netto di 2.206.000, 14,96%. Su Italia 1 CSI ha registrato 613.000 telespettatori, share 3,48%.

ha registrato 613.000 telespettatori, share 3,48%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 787.000 telespettatori, share 4,18%.

ha registrato 787.000 telespettatori, share 4,18%. Su La7 The Good Wife ha registrato 112.000 telespettatori, share 1,12% e 132.000, 0,94%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 734.000 telespettatori, share 15,76%. Dedicato 631.000, 13,89%. Don Matteo 805.000, 12,26% e 1.556.000, 13,64%.

ha totalizzato un netto di 734.000 telespettatori, share 15,76%. 631.000, 13,89%. 805.000, 12,26% e 1.556.000, 13,64%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 445.000 telespettatori, share 5,59%.

ha registrato 445.000 telespettatori, share 5,59%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 289.000, 5,64%, nel programma 302.000, 6,12% e nel segmento Extra 291.000, 6,39%. Elisir nella presentazione 231.000, 5,17% e nel programma 308.000, 5,89%. Dopo il TG Quante Storie 665.000, 6,45%. Storie in movimento 570.000, 4,72%. Passato e presente 561.000, 4,11%.

ha registrato nella presentazione 289.000, 5,64%, nel programma 302.000, 6,12% e nel segmento Extra 291.000, 6,39%. nella presentazione 231.000, 5,17% e nel programma 308.000, 5,89%. Dopo il TG 665.000, 6,45%. 570.000, 4,72%. 561.000, 4,11%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 764.000, 15,46% e nella seconda 562.000, 12,32%. Forum ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 16,38%.

nella prima parte 764.000, 15,46% e nella seconda 562.000, 12,32%. ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 16,38%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 151.000 telespettatori, share 2,25%.

ha registrato 151.000 telespettatori, share 2,25%. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 111.000 telespettatori, share 2,45%. Un detective in corsia 142.000, 2,66%. Dopo il Tg Il Segreto 180.000, 1,69%. La signora in giallo 465.000, 3,47%.

ha ottenuto 111.000 telespettatori, share 2,45%. 142.000, 2,66%. Dopo il Tg 180.000, 1,69%. 465.000, 3,47%. Su La7 Omnibus ha registrato 128.000 telespettatori, share 2,74%, nel segmento News 103.000, 3,03% e nel Dibattito 101.000, 2,01%. Coffee Break 92.000, 2,02%. L’aria che tira 241.000, 4,51%; L’aria che tira – Oggi 372.000, 3,56%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.270.000, 10,14%. Il paradiso delle signore ha registrato 966.000, 9,17%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 1.018.000, 10,80% e nella seconda 1.417.000, 15,54%.

1.270.000, 10,14%. ha registrato 966.000, 9,17%. ha registrato nella prima parte 1.018.000, 10,80% e nella seconda 1.417.000, 15,54%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 582.000 telespettatori, share 4,58%. Campionato Europeo Pallavolo maschile 747.000, 8,03%.

ha registrato 582.000 telespettatori, share 4,58%. 747.000, 8,03%. Su Rai 3 Aspettando Geo 418.000, 4,58%. Geo ha registrato 703.000 telespettatori, share 7,54%.

418.000, 4,58%. ha registrato 703.000 telespettatori, share 7,54%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2431.000 telespettatori, share 17,75%. Una Vita 2.325.000, 18,41%. Brave and beautiful 1.951.000, 18,77%. Love is in the air 1.654.000, 18,41%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.413.000, 15,92% e nella seconda 1.401.000, 15,09%.

ha registrato 2431.000 telespettatori, share 17,75%. 2.325.000, 18,41%. 1.951.000, 18,77%. 1.654.000, 18,41%. nella prima parte 1.413.000, 15,92% e nella seconda 1.401.000, 15,09%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 642.000 telespettatori, 4,69%. Friends un netto di 172.000, 1,91%.

ha registrato 642.000 telespettatori, 4,69%. un netto di 172.000, 1,91%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 703.000 telespettatori, 5,77% di share. Il film Il letto racconta un netto di 374.000, 4,02%.

ha registrato un netto di 703.000 telespettatori, 5,77% di share. Il film un netto di 374.000, 4,02%. Su La7 Il film Mussolini ultimo atto ha registrato 191.000 telespettatori, share 1,80%. La7 Doc 86.000, 0,96%.

Seconda serata

Su Rai 1 Cose nostre ha registrato 877.000 telespettatori, share 8,59%.

ha registrato 877.000 telespettatori, share 8,59%. Su Rai 2 Vitalia – Alle origini della festa ha registrato 203.000 telespettatori, share 1,55%.

ha registrato 203.000 telespettatori, share 1,55%. Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 573.000 telespettatori, share 9,06%.

ha registrato un netto di 573.000 telespettatori, share 9,06%. Su Canale 5 Il film Cinquanta sfumature di grigio ha registrato un netto di 505.000 telespettatori, share 8,44%

ha registrato un netto di 505.000 telespettatori, share 8,44% Su Italia 1 Prodigal Son ha registrato 445.000 telespettatori, share 3,47%.

ha registrato 445.000 telespettatori, share 3,47%. Su Rete 4 Il film Se devo essere sincera ha registrato un netto di 136.000 telespettatori, share 3,39%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.086.000, 22,40%; ore 20:00 4.935.000, 25,94%.

3.086.000, 22,40%; 4.935.000, 25,94%. Tg2 ore 13:00 1.737.000, 13,54%; ore 20:30 1.326.000, 6,28%.

1.737.000, 13,54%; 1.326.000, 6,28%. Tg3 ore 14:30 1.713.000, 13,76%; ore 19:00 1.714.000, 12,75%.

1.713.000, 13,76%; 1.714.000, 12,75%. Tg5 ore 13:00 2.659.000, 20,43%; ore 20:00 3.681.000, 18,89%.

2.659.000, 20,43%; 3.681.000, 18,89%. Studio Aperto ore 12:25 1.241.000, 11,94%; ore 18:30 501.000, 4,84%.

1.241.000, 11,94%; 501.000, 4,84%. Tg4 ore 12.00 299.000, 3,77%; ore 18:55 600.000, 4,35%.

299.000, 3,77%; 600.000, 4,35%. Tg La7 ore 13:30 488.000, 3,56%; ore 20:00 919.000, 4,72%.

Ascolti Real Time

In prima serata D’amore e d’accordo VIP con Katia Follesa ha ottenuto 411.000 telespettatori, share 1,8%. In access prime time la nuova puntata di Cortesie per gli ospiti ha ottenuto un ascolto di 333.000 telespettatori, share 1,5.

Dati AUDITEL™