Gli ascolti tv della Seconda Serata del Festival di Sanremo 2023 e di quel poco che prova a resistere nella controprogrammazione di prime time, mentre il daytime, soprattutto Rai, si alimenta di tutto quello che arriva dal Festival. Ancora mancata rilevazione per Nove.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la Seconda Serata di Sanremo 2023 (live, classifica generale) ha ottenuto una media di 10.545.000 telespettatori, share 62,3%: nel dettaglio il segmento Sanremo Start (20:43 – 21.12) ha ottenuto 12.278.000, 48,97%, la prima parte (21.18 – 23.37) 14.087.000, 61,07%, la seconda (23.40 – 25.40) un netto di 6.281.000, 65,72%.

Su Canale 5 il film Compromessi sposi ha registrato un netto di 987.000 telespettatori, share 4,59%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Speciale ha ottenuto nella presentazione 1.138.000 telespettatori, share 4,34% e nel programma 1.209.000, 5,62%. Su Italia 1 il film Giustizia privata ha registrato un netto di 981.000 telespettatori, share 4,16%. Su Rai 2 il film American Assassin ha ottenuto 382.000 telespettatori, share 1,61%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 438.000 telespettatori, share 2,31%, mentre su La7 Atlantide Collection ha ottenuto 435.000 telespettatori, share 1,80% e 370.000, 2,80%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone Best Moments ha registrato 102.000 telespettatori, share 0,44%. Su Nove il film Frankenstein Junior è stato visto da .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access PrimaFestival su Rai 1 ha registrato 8.932.000 telespettatori, share 38,90%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 2.914.000 telespettatori, share 11,31%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 384.000 telespettatori, share 1,48% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.148.000, 5,39% e a seguire Caro Marziano 1.123.000, 5,03%, Il cavallo e la torre – Che sarà 1.153.000, 4,88%, quindi Un posto al sole che registra 1.535.000, 5,98%. NCIS su Italia 1 registra 1.229.000 telespettatori, share 4,97% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 832.000 telespettatori, share 3,52% e nella seconda 623.000, 2,42%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 947.000 telespettatori, share 3,81%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 254.000 telespettatori, share 1,02% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 5.197.000 telespettatori, share 27,67% e nel game un netto di 5.204.000, 27,68%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.600.000 telespettatori, share 17,76% e nel game un netto di 3.798.000, 21,08%. Su Rai 2 Muschio Selvaggio a Sanremo ha ottenuto 453.000, 3,07%, e The Rookie un netto di 672.000, 3,22%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 696.000 telespettatori, share 3,43%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 699.000 telespettatori, share 3,24%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 168.000, 1,11%, e nel game 254.000, 1,40%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 1.147.000 telespettatori, share 20,58%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.539.000, 28,31%; a seguire Storie Italiane 1.580.000, 29,07% e 1.898.000, 29,11%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 2.138.000, 19,82%. Su Rai 2 Viva Rai 2! Viva Sanremo 743.000, 14,70%; Sci Campionati del Mondo femminili Super G ha registrato 825.000 telespettatori, share 9,23%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 364.000, 6,53%, nel programma 326.000, 5,81%, e nel segmento Extra 284.000, 5,22%, mentre Elisir 326.000, 4,88%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 693.000, 5,64% e Passato e Presente 577.000, 4,20%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 946.000 telespettatori, share 17,10% e 995.000, 18,36%, con Forum a 1.673.000, 19,73%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 228.000 telespettatori, share 2,85% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 143.000 telespettatori, share 2,16% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 141.000, 1,32% e La signora in giallo 562.000, 4,20%. La7 ha ottenuto con Omnibus 109.000 telespettatori, share 2,50%, nel segmento News 108.000, 2,71% e nel Dibattito 178.000, 3,18%; quindi Coffee Break 169.000, 3,09% e L’aria che tira 278.000, 4,09% e L’aria che tira Oggi 353.000, 3,19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 2.441.000, 18,35%, e nel programma 2.417.000, 21,31%; Il paradiso delle signore ha registrato 2.064.000, 21%; La vita in diretta nella presentazione 2.240.000, 22,15% e nel programma 3.094.000, 25,24%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 675.000 telespettatori, share 5,42%; Bella ma’ un netto di 659.000, 6,59%; Nei tuoi panni 504.000, 4,67%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 872.000, 8,82%, Geo 1.516.000, 12,13%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.491.000 telespettatori, share 17,94%, Terra Amara 2.513.000, 19,20%, Uomini e donne 2.591.000, 22,93%; e nel Finale 2.100.000, 21%; Amici di Maria De Filippi 1.698.000, 17,23%; GF Vip 1.453.000, 14,90%; Un altro domani 1.202.000, 11,99%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.305.000, 12,18%, nella seconda 1.772.000, 14,43% e nel segmento I Saluti 1.876.000, 13,50%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 457.000 telespettatori, 3,33%, mentre The Mentalist 298.000, 2,50%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 837.000 telespettatori, 6,68% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 408.000, 4,05%, e il film Merletto di mezzanotte un netto di 329.000, 2,83%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 241.000 telespettatori, share 1,85%, e nel programma 272.000, 2,54% e Tagadà Focus 257.000, 2,63%. La7 Doc 107.000, 0,89%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Viva Rai 2! Viva Sanremo ha registrato (dall’1.40 all’1.59) 2.497.000 telespettatori, share 60,08%. Su Rai 2 Il meglio di “Stasera c’è Cattelan su Raidue” ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 405.000, 3,99%. Su Canale 5 il film Colpa delle Stelle un netto di 235.000, 2,65%. Su Italia 1 il film Sin City un netto di 312.000, 2,71%.

Si recupera il dato anche della seconda parte di Viva Rai 2 Viva Sanremo! post Prima serata: dalle 2.00 alle 2.30 ha registrato 1.447.000, 52,10%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.188.000, 30,22%; ore 20:00 6.984.000, 32,42%.

4.188.000, 30,22%; 6.984.000, 32,42%. Tg2 ore 13:00 2.031.000, 15,65%; ore 20:30 883.000, 3,70%.

2.031.000, 15,65%; 883.000, 3,70%. Tg3 ore 14:30 1.582.000, 12,29%; ore 19:00 2.404.000, 14,07%.

1.582.000, 12,29%; 2.404.000, 14,07%. Tg5 ore 13:00 3.021.000, 23,04%; ore 20:00 4.412.000, 20,26%.

3.021.000, 23,04%; 4.412.000, 20,26%. Studio Aperto ore 12:25 1.178.000, 11,03%; ore 18:30 604.000, 4,26%.

1.178.000, 11,03%; 604.000, 4,26%. Tg4 ore 12.00 286.000, 3,25%; ore 18:55 715.000, 4,07%.

286.000, 3,25%; 715.000, 4,07%. Tg La7 ore 13:30 448.000, 3,23%; ore 20:00 985.000, 4,51%.

