Ascolti tv mercoledì 7 aprile 2021

Gli ascolti del mercoledì in tv, tra film, il gioco della Ventura, la fiction di Canale 5, il ritorno di Enrico Papi, il debutto di un programma tutto sulla pandemia e la conclusione, amara, della vicenda Olesya-Denise Pipitone a Chi l’ha visto?.

Su Real Time in access prime time Cortesie per gli ospiti ha registrato 427.000 telespettatori, share 1,6%; in prima serata nuovo record di stagione per Matrimonio a prima vista Italia con 721.000 telespettatori, share 2,7%.