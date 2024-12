Ascolti tv mercoledì 4 dicembre 2024: This is me chiude con 3mln (21.76%), Non sposate le mie figlie 3 1.6mln (9.3%)

Gli ascolti tv del mercoledì, con This is Me su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3, la Coppa Italia su Italia 1, La Corrida sul Nove…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film tv Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3! ha registrato un netto di 1.648.000 telespettatori, share 9.30%. Su Canale 5 This is me ha registrato 3.034.000 telespettatori, share 21.76%. Su Rai 2 la serie Stucky ha ottenuto 1.466.000 telespettatori, share 7.59%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.102.000 telespettatori, share 5.30%, e nel programma 1.634.000, 9.86%. Su Italia 1 il match Fiorentina – Empoli, per la Coppa Italia, ha registrato un netto di 1.827.000 telespettatori, share 9.47%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 685.000 telespettatori, share 4.80%. Su La7 Una giornata particolare – 2 giugno 1946: Monarchia contro Repubblica ha ottenuto 1.183.000 telespettatori, share 7.07%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato un netto di 387.000 telespettatori, share 2.02%. Su Nove La Corrida è stata vista da 996.000 telespettatori, share 5.43%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.480.000, 22.59%; Affari Tuoi 5.665.000, 27.23%; Striscia la notizia su Canale 5 3.045.000 telespettatori, share 14.65%. Su Rai 2 Tg2 Post 660.000, 3.16%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.002.000, 5.17% e a seguire Nuovi eroi 896.000, 4.50%; Il cavallo e la torre 1.220.000, 6.10%; Un posto al sole 1.549.000, 7.42%. NCIS su Italia 1 registra 926.000 telespettatori, share 4.70% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 998.000 telespettatori, share 4.96% e 966.000, 4.61%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.696.000 telespettatori, share 8.19%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 464.000 telespettatori, share 2.25% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 403.000 telespettatori, share 2%, e nel programma 547.000, 2.62%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™