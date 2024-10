Gli ascolti tv del mercoledì, con Chi l’ha visto? sempre tra i programmi più visti della serata.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Io Canto Generation ha registrato 2.178.000 telespettatori, share 15,39%. Su Rai 1 il film Il diritto di contare ha registrato 1.941.000 telespettatori, share 12,26%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.172.000 telespettatori, share 5,57%, e nel programma 1.640.000, 10,46%. Su Rai 2 la serie tv Stucky ha ottenuto 1.525.000 telespettatori, share 8%. Su La7 Una giornata particolare – Pier Paolo Pasolini: l’ultima notte ha ottenuto 983.000 telespettatori, share 6,11%. Su Italia 1 il film Terminator – Destino oscuro ha registrato un netto di 710.000 telespettatori, share 5,07%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 667.000 telespettatori, share 4,96%. Su Real Time Matrimonio a prima vista 614.000, 3,3%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 353.000 telespettatori, share 1,91%. Su Nove il film Quattro matrimoni e un funerale è stato visto da 220.000 telespettatori, share 1,51%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.488.000, 22,49%; Affari Tuoi 5.385.000, 25,78%; Striscia la notizia su Canale 5 2.787.000 telespettatori, share 13,39%. Su Rai2 Tg2 Post 614.000, 2,93%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.018.000, 5,41% e a seguire Viaggio in Italia 960.000, 4,84%; Il cavallo e la torre 1.198.000, 5,94%; Un posto al sole 1.419.000, 6,79%. NCIS su Italia 1 registra 1.293.000 telespettatori, share 6,32%, e 1.430.000, 6,89%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 910.000 telespettatori, share 4,50% e 775.000, 3,70%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.704.000 telespettatori, share 8,19%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 451.000 telespettatori, share 2,18% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 384.000 telespettatori, share 1,89% e nel programma 580.000, 2,78%. Su Real Time Casa a prima vista 819.000, 4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena – La sfida dei campioni su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.454.000, 18,54%, e nel game un netto di 3.618.000, 21,69%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.454.000 telespettatori, share 20,18% e nel game un netto di 3.581.000, 22,58%. Su Rai 2 Gormiti – The New Era 181.000, 1,38%, e 100.000, 0,63%; Medici in corsia ha ottenuto un netto di 318.000, 1,72%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 524.000 telespettatori, share 2,95%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 876.000 telespettatori, share 4,71%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 280.000, 1,90%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 371.000, 2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 483.000 telespettatori, share 12%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 769.000, 18,64%; Storie Italiane nella prima parte 745.000, 20,41%, e nella seconda 821.000, 21,40%; Consegna onorificenze Cavaliere del Lavoro 544.000, 10,82%; È sempre Mezzogiorno menù 1.586.000, 16,18%. Su Rai 2 Binario 2 117.000, 2,50%; I Fatti Vostri ha registrato 476.000, 9,28%, e 871.000, 10,11%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 199.000, 4,16%, e nel programma 165.000, 3,81%; ReStart 126.000, 3,42%; Elisir nella presentazione 113.000, 3,10%, e nel programma 169.000, 4,44%, Mixer Storia 224.000, 4,59%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 506.000, 4,78%; Passato e Presente 387.000, 3,26%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 802.000 telespettatori, share 19,64% e 705.000, 19,32%, con Forum a 1.348.000, 21,02%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 234.000 telespettatori, share 4,04% e su Rete 4 Terra amara 288.000, 6,40%, Tempesta d’amore 232.000, 6,33%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 278.000 telespettatori, share 6,25% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 534.000, 5,01%. La7 ha ottenuto con Omnibus 190.000 telespettatori, share 4,26%, nel segmento News 160.000, 3,80% e nel Dibattito 186.000, 4,20%; quindi Coffee Break 168.000, 4,58% e L’aria che tira 268.000, 5,70% e L’aria che tira Oggi 450.000, 4,86%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.365.000, 12,11%, e nel programma 1.315.000, 14,21%; Il Paradiso delle Signore 1.540.000, 20,32%; La vita in diretta nella presentazione 1.632.000, 20,37%, e nel programma 2.076.000, 20,63%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 769.000, 7,32%; BellaMa’ 476.000, 6,10%, La porta magica 199.000, 2,31%. Su Rai 3 Question Time 284.000, 3,23%; Aspettando Geo 449.000, 5,94%, e Geo 1.171.000, 11,64%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.312.000 telespettatori, share 19,70%, Endless Love 2.326.000, 20,78%; Uomini e donne (live) 2.306.000, 25%, e nel finale 1.546.000, 19,73%; Amici di Maria De Filippi 1.324.000, 17,69%; My Home My Destiny 1.314.000, 17,68%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.281.000, 15,78%, nella seconda 1.345.000, 13,66% e nei saluti 1.370.000, 12,14%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 389.000 telespettatori, 3,40%, Person of Interest 365.000, 3,93%; Grande Fratello 211.000, 1,99%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 688.000 telespettatori, 6,53% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 460.000, 5,76%, e il film Tobruk un netto di 353.000, 3,79%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 428.000, 3,91%, nel programma 383.000, 4,57% e nel segmento Focus 213.000, 2,76%; La Torre di Babele Doc 151.000, 1,52%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 516.000 telespettatori, share 8,55%. Su Rai 2 The Bad Guy ha registrato 722.000 telespettatori, share 5,17%; Speciale 90° minuto 370.000, 5,28%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 504.000, 8,13%. Su Canale 5 Pressing ha registrato 435.000, 11,46%. Su Italia 1 il film Pacific Rim un netto di 245.000, 5,85%. Su La7 il doc Just a Shot – L’immagine dell’assassino 231.000, 3,46%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.999.000, 25,17%; ore 20:00 4.490.000, 23,44%.

2.999.000, 25,17%; 4.490.000, 23,44%. Tg2 ore 13:00 1.523.000, 13,60%; ore 20:30 898.000, 4,42%.

1.523.000, 13,60%; 898.000, 4,42%. Tg3 ore 14:30 1.354.000, 12,22%; ore 19:00 2.259.000, 15,11%.

1.354.000, 12,22%; 2.259.000, 15,11%. Tg5 ore 13:00 2.549.000, 22,55%; ore 20:00 3.960.000, 20,49%.

2.549.000, 22,55%; 3.960.000, 20,49%. Studio Aperto ore 12:25 997.000, 11,04%; ore 18:30 492.000, 4,17%.

997.000, 11,04%; 492.000, 4,17%. Tg4 ore 12.00 409.000, 6,12%; ore 18:55 680.000, 4,55%.

409.000, 6,12%; 680.000, 4,55%. Tg La7 ore 13:30 638.000, 5,40%; ore 20:00 1.475.000, 7,60%.

Dati AUDITEL™