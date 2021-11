Ascolti tv mercoledì 3 novembre 2021: Storia di una famiglia perbene

Gli ascolti tv del mercoledì con una nuova serie di Canale 5, Il Cacciatore su Rai 2 e gli appuntamenti canonici, come il tradizionale Chi l’ha visto?.Ascolti tv Prime Time Su Rai 1 Il film Old Man & the Gun ha registrato 2.643.000 telespettatori, share 12.6%. Su Rai 2 La serie Il cacciatore ha registrato