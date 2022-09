Gli ascolti tv di mercoledì 28 settembre 2022 hanno visto il ritorno di Montalbano con una dei film tv più belli in assoluto nei suoi circa 25 anni di carriera fictional, mentre su Canale 5 ha debuttato la nuova edizione di Emigratis, con Pio e Amedeo. Ma diamo un’occhiata agli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano – La forma dell’acqua ha registrato un netto di 3.130.000 telespettatori, share 18,28%, mentre su Canale 5 la prima puntata di Emigratis ha registrato un netto di 2.547.000 telespettatori, share 16,94%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? nella presentazione 1.345.000, 6,54% e nel programma ha ottenuto 1.724.000 telespettatori, share 10,42%, mentre su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto 1.109.000 telespettatori, share 5,55%. Su Italia 1 il film Trespass ha registrato un netto di 988.000 telespettatori, share 5,09%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 823.000 telespettatori, share 5,76%, mentre su La7 Una giornata particolare ha ottenuto 780.000 telespettatori, share 4,26%.Su Tv8 X Factor, seconda puntata, ha registrato 558.000 telespettatori, share 3,25%. Su Nove il film Armageddon – Giudizio finale è stato visto da un netto di 317.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.185.000 telespettatori, share 19,92%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3966.000 telespettatori, share 18,89%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 911.000 telespettatori, share 4,30% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 896.000, 4,75% e a seguire Via dei Matti n.0 809.000, 4,05%, Il cavallo e la torre 1.330.000, 6,44%, quindi Un posto al sole che registra 1.613.000, 7,63%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1332.000 telespettatori, share 5,42% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1179.000 telespettatori, share 5,73% e nella seconda 1058.000, 4,99%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare1880 .000 telespettatori, share 8,91%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 461.000 telespettatori, share 2,2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 435.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.785.000 telespettatori, share 23,56% e nel game un netto di 4.158.000, 26,60%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.801.000 telespettatori, share 16,45% e nel game un netto di 2.645.000, 17,68%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 724.000, 4%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 638.000 telespettatori, share 3,59%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 764.000 telespettatori, share 3,94%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 120.000, 0,82%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.568.000, 15,38% e a seguire Il Paradiso delle Signore ha registrato 1.734.000, 21,43%; La vita in diretta nella presentazione 1.668.000, 21,77% e nel programma 2.005.000, 22,51%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 489.000 telespettatori, share 4,38%; Bella ma’ 287.000, 3,43% e nei Saluti 236.000, 3,08%. Su Rai 3 #Maestri 229.000, 2,71%, Aspettando Geo ha ottenuto 534.000, 6,77%, Geo 893.000, 9,95%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.384.000 telespettatori, share 19%, Una vita 2.165.000, 18,87% Uomini e Donne 2.524.000, 25,90%; Amici di Maria De Filippi 1.670.000, 20,64%; GF Vip 1.517.000, 18,92%; Un altro domani 1260.000, 16,39%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.349.000, 16,57%, nella seconda 1.464.000, 16,06%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 617.000 telespettatori, 5,24%, mentre The Mentalist 240.000, 2,84%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 780.000 telespettatori, 7,08% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 347.000, 4,11% e il film Per soldi o per amore un netto di 316.000, 3,65%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 339.000 telespettatori, share 2,97% e nel programma 438.000, 4,78%; Tagadà Focus 422.000, 5,27%. Padre Brown 145.000, 1,84% e 167.000, 1,77%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

