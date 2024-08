Gli ascolti tv di un mercoledì di fine agosto che vede l’inizio delle Paralimpiadi.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film A un passo dalla verità ha registrato un netto di 2.226.000 telespettatori, share 15.64%. Su Canale 5 CircoMax – Una notte di Hit ha registrato 1.676.000 telespettatori, share 13.61%. Su Rai 2 Cerimonia di Apertura – Paralimpiadi Parigi 2024 ha ottenuto 1.084.000 telespettatori, share 7.57%. Su Rai 3 NewsRoom ha ottenuto 432.000 telespettatori, share 2.97%. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato un netto di 960.000 telespettatori, share 7.44%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, share 6.49%. Su La7 il doc L’incendio del Reichstag ha ottenuto 403.000 telespettatori, share 2.62% nella prima parte e 325.000, 2.52% nella seconda. Su Tv8 Cic To Cic ha registrato 306.000 telespettatori, share 2.15%. Su Nove Il contadino cerca moglie è stato visto da 244.000 telespettatori, share 2.08%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.744.000, 16.72%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.472.000 telespettatori, share 15.08%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 701.000, 4.51% Caro Marziano 884.000, 5.49%; Un posto al sole 1.224.000, 7.41%. NCIS su Italia 1 registra 1.201.000 telespettatori, share 7.32% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 656.000 telespettatori, share 4.03% e 773.000, 4.69%. Su La7 In onda ha fatto registrare 922.000 telespettatori, share 5.56%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 501.000 telespettatori, share 3.08% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 641.000 telespettatori, share 3.93%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.197.000, 21.95%, e nel game un netto di 3.258.000, 25.26%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.502.000 telespettatori, share 16.09% e nel game un netto di 2.267.000, 18.75%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 339.000, 3.06%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 619.000 telespettatori, share 4.30%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 468.000 telespettatori, share 3.16%, mentre su La7 Padre Brown 161.000, 1.38%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 551.000 telespettatori, share 17.07%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto 776.000, 19.48%; a seguire Camper in viaggio 880.000, 15.59%, Camper 1.438.000, 15.64%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 351.000, 4.88%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 155.000, 3.73%, nel programma 169.000, 4.32%, e nel segmento Extra 137.000, 3.63%; Elisir Estate 103.000, 2.64%. Il commissario Rex 192.000. 3.62%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 519.000, 5.49%; Passato e Presente 349.000, 3.04%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 674.000 telespettatori, share 17.60% e 607.000, 16.07%, con Forum a 1.129.000, 16.45%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato nel secondo episodio di 248.000 telespettatori, share 3.95% e su Rete 4 Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 120.000 telespettatori, share 2.76% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 502.000, 4.74%. La7 ha ottenuto con Omnibus 136.000 telespettatori, share 4.29%, nel segmento News 106.000, 3.82% e nel Dibattito 156.000, 3.96%; quindi Coffee Break 136.000, 3.57% e L’aria che tira 197.000, 3.80% e L’aria che tira Oggi 352.000, 3.72%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 1.149.000, 11.38%, e 1.156.000, 14.19%; Estate in diretta nel segmento Start 1.010.000, 13.55%, nella presentazione 1.509.000, 20.30%, e nel programma 1.562.000, 19.36%. Su Rai 2 Aspettando BellaMa’ 224.000, 2.11%; Il commissario Voss 258.000, 2.95%; Il commissario Lanz 270.000, 3.55%; Corpo a corpo 158.000, 2.09%. Su Rai 3 Il Provinciale 368.000, 4.43%, Di là dal fiume e tra gli alberi 376.000, 5%; Overland 626.000, 8.41%, Geo Magazine 830.000, 9.75%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.028.000 telespettatori, share 17.88%, Endless Love 2.013.000, 19.25%, The Family 1.883.000, 21.31%; La promessa 1.488.000, 19.55%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.228.000, 16.51%, nella seconda 1.186.000, 15.04% e nei saluti 1.263.000, 14.37%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 510.000 telespettatori, 4.51%, mentre The Mentalist 345.000, 4.47%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 667.000 telespettatori, 6.71% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 429.000, 5.42%, e il film Io so che tu sai che io so un netto di 224.000, 2.83%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 227.000 telespettatori, share 2.62%; C’era una volta… il Novecento un netto di 131.000, 1.54%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 I 10+2 comandamenti ha registrato 595.000 telespettatori, share 6.96%. Su Rai 2 Professor T ha registrato 234.000 telespettatori, share 3.70%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate 184.000, 1.83%. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha registrato un netto di 384.000, 6.66%. Su Rete 4 Whiskey Cavalier 168.000, 4.26%. Su La7 il doc Il terzo Reich a colori 184.000, 2.88%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.671.000, 23.31%; ore 20:00 3.635.000, 23.71%.

2.671.000, 23.31%; 3.635.000, 23.71%. Tg2 ore 13:00 1.214.000, 10.90%; ore 19:40 336.000, 2.47%.

1.214.000, 10.90%; 336.000, 2.47%. Tg3 ore 14:30 1.358.000, 13.23%; ore 19:00 1.467.000, 13.10%.

1.358.000, 13.23%; 1.467.000, 13.10%. Tg5 ore 13:00 2.297.000, 20.49%; ore 20:00 3.091.000, 19.84%.

2.297.000, 20.49%; 3.091.000, 19.84%. Studio Aperto ore 12:25 1.105.000, 11.96%; ore 18:30 519.000, 5.78%.

1.105.000, 11.96%; 519.000, 5.78%. Tg4 ore 12.00 323.000, 4.57%; ore 18:55 429.000, 3.85%.

323.000, 4.57%; 429.000, 3.85%. Tg La7 ore 13:30 581.000, 5.08%; ore 20:00 972.000, 6.26%.

Dati AUDITEL™