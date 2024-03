Gli ascolti tv del mercoledì, col debutto di Vanina su Canale 5, l’ultima puntata di Mare Fuori 4 su Rai 2, un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? e film un po’ ovunque. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata della serie Vanina – Un vicequestore a Catania (recensione) ha registrato 3.308.000 telespettatori, share 19,32%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.275.000 telespettatori, share 5,97% e nel programma 1.987.000, 12,04%. Su Rai 1 il film Cosa sarà ha registrato 1.968.000 telespettatori, share 11,01%.Su Rai 2 l’ultimo appuntamento con Mare Fuori 4 ha ottenuto nella prima puntata 1.074.000 telespettatori, share 5,44%, e nella seconda, in seconda serata, 1.055.000, 6,64%. Su Italia 1 il film Joker ha registrato un netto di 1.017.000 telespettatori, share 5,83%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 944.000 telespettatori, share 6,76%. Su La7 Inchieste da fermo – La speranza africana ha ottenuto 650.000 telespettatori, share 3,48%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of ha registrato 577.000 telespettatori, share 3,21%. Su Nove il film Le verità nascoste è stato visto da 222.000 telespettatori, share 1,36%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.327.000, 21,16%; Affari Tuoi 5.750.000, 26,74%; Striscia la notizia su Canale 5 3.497.000 telespettatori, share 16,27%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 617.000 telespettatori, share 2,85% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.148.000, 5,88% e a seguire Generazione Bellezza 1.178.000, 5,78%, Il cavallo e la torre 1.458.000, 6,99%; Un posto al sole 1.742.000, 8,03%. NCIS su Italia 1 registra 1.310.000 telespettatori, share 6,16% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 733.000 telespettatori, share 3,45%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.558.000 telespettatori, share 7,25%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 464.000 telespettatori, share 2,18% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 517.000 telespettatori, share 2,43%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.161.000, 22,97%, e nel game un netto di 4.533.000, 26,78%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.125.000 telespettatori, share 16,80% e nel game un netto di 3.394.000, 21,18%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 585.000, 3,06%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 631.000 telespettatori, share 3,41%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 503.000 telespettatori, share 2,60%, mentre su La7 Padre Brown 142.000, 0,91%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 381.000 telespettatori, share 10,23%, mentre UnoMattina ha registrato 990.000, 20,63%; a seguire Storie italiane 948.000, 19,89%, e 995.000, 17,41%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.855.000, 18,12%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 389.000, 10%, nel segmento Glass Cam 525.000, 11,79% e nel programma 1.129.000, 20,29%; E viva il Videobox 339.000, 6,21%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 587.000 telespettatori, share 9,22%, e nella seconda 994.000, 10,02%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 251.000, 4,63%, nel programma 257.000, 5,33%; Re-Start 178.000, 3,76%; Elisir nella presentazione 224.000, 4,44%, e nel programma 377.000, 6,28%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 681.000, 5,77%; Passato e Presente 546.000, 4,22%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 822.000 telespettatori, share 17,16% e 769.000, 16,28%, con Forum a 1.353.000, 17,32%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 419.000 telespettatori, share 5,85% e su Rete 4 Tempesta d’amore 247.000, 5,20%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 227.000 telespettatori, share 3,93% e dopo il Tg La signora in giallo 527.000, 4,45%. La7 ha ottenuto con Omnibus 182.000 telespettatori, share 3,56%, nel segmento News 135.000, 2,85% e nel Dibattito 191.000, 3,77%; quindi Coffee Break 211.000, 4,43% e L’aria che tira 301.000, 5,03% e L’aria che tira Oggi 452.000, 4,29%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.775.000, 14,15%, e nel programma 1.649.000, 15,73%; Il paradiso delle signore 1.761.000, 19,63%; La vita in diretta nella presentazione 1.713.000, 18,80%, e nel programma 2.091.000, 19,85%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 997.000, 8,36%; Bella ma’ ha registrato 634.000 telespettatori, share 6,85%. Su Rai 3 Aspettando Geo 719.000, 8,10%, mentre Geo ha ottenuto 1.151.000, 10,68%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.435.000 telespettatori, share 18,86%, Endless Love 2.375.000, 18,98%, Uomini e donne (live) 2.547.000, 23,75% e nel finale 1.846.000, 19,79%; Amici 1.581.000, 17,64%; La promessa 1.546.000, 17,68%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.633.000, 17,87%, nella seconda 1.562.000, 15,21% e nei saluti 1.511.000, 13,21%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 529.000 telespettatori, 4,11%, mentre The Mentalist 444.000, 4,38%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, 6,30% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 507.000, 5,40%, e il film Madame X un netto di 384.000, 3,81%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 475.000 telespettatori, share 3,88%, nel programma 397.000, 4,03% e nel segmento Focus 315.000, 3,58%. C’era una volta… il Novecento un netto di 151.000, 1,29%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, share 8,18%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 429.000 telespettatori, share 4,55%; Storie di donne al bivio 192.000, 4,36%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 663.000, 10,39%. Su Canale 5 il film Non c’è 2 senza te un netto di 446.000, 10,52%. Su Italia 1 il film Arancia meccanica ha registrato un netto di 321.000, 5,84%. Su La7 La7 Doc 216.000, 1,92%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.239.000, 24,87%; ore 20:00 4.647.000, 23,56%.

3.239.000, 24,87%; 4.647.000, 23,56%. Tg2 ore 13:00 1.764.000, 14,40%; ore 20:30 954.000, 4,54%.

1.764.000, 14,40%; 954.000, 4,54%. Tg3 ore 14:30 1.514.000, 12,30%; ore 19:00 1.739.000, 11,43%.

1.514.000, 12,30%; 1.739.000, 11,43%. Tg5 ore 13:00 2.684.000, 21,68%; ore 20:00 4.109.000, 20,59%.

2.684.000, 21,68%; 4.109.000, 20,59%. Studio Aperto ore 12:25 1.184.000, 11,40%; ore 18:30 547.000, 4,51%.

1.184.000, 11,40%; 547.000, 4,51%. Tg4 ore 12.00 313.000, 3,86%; ore 18:55 609.000, 4,01%.

313.000, 3,86%; 609.000, 4,01%. Tg La7 ore 13:30 658.000, 5,05%; ore 20:00 1.344.000, 6,72%.

Dati AUDITEL™