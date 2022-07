Gli ascolti tv di mercoledì 27 luglio 2022 – disponibili come sempre intorno alle 10.00 – ritrovano SuperQuark dopo la pausa della scorsa settimana dovuta alla crisi di Governo, che ha richiesto ai palinsesti speciali in diretta per capire le cause e le conseguenze della mancata fiducia al Governo Draghi da parte dei suoi stessi alleati. Il programma di Piero Angela è stato tra quelli che ha dovuto sacrificarsi, ma torna in gloria una settimana dopo. Per il resto, ormai in piena estate, le reti tv offrono film e serie tv per lo più straniere in prima visione – in attesa che torni la fiction domestica con l’Autunno – e qualche approfondimento, come Controcorrente che resiste nel suo slot di prime time anche a luglio. Intanto su Rai 2 si è consumata la seconda semifinale degli Europei di Calcio Femminile 2022, con la Germania che vince contro la Francia e stacca il biglietto per la finale di domenica 31 luglio contro l’Inghilterra, a Wembley.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri, non appena disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 continua il ciclo di nuove puntate di SuperQuark che ha registrato un netto di 1.761.000 telespettatori, share 13,09%, mentre su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato un netto di 1.165.000 telespettatori, share 8,84%; Canale 5 conquista la terza piazza con la serie La strada del silenzio che ha registrato un netto di 1.111.000 telespettatori, share 9,36%, seguita a stretto giro da Rai 2 con la serie Delitti in Paradiso che ha ottenuto 1.064.000 telespettatori, share 7,12%. Su Rai 3 la seconda semifinale degli Europei di Calcio Femminile con Francia – Germania ha ottenuto 908.000 telespettatori, share 6,04%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 765.000 telespettatori, share 6,39%. Su La7, invece, Atlantide ha registrato 460.000 telespettatori, share 3,19%. In chiusura il film Mai stati uniti su Nove è stato visto da 435.000 telespettatori, share 3% e Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8 ha registrato 409.000 telespettatori, share 2,8%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.910.000 telespettatori, share 18,59%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.474.000 telespettatori, share 15,81%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 852.000 telespettatori, share 5,42% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 640.000, 4,64% e a seguire Viaggio in Italia 714.000, 4,85%. NCIS su Italia 1 registra 1.055.000 telespettatori, share 6,81% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 752.000 telespettatori, share 5,02% e nella seconda 882.000, 5,58%. Su La7 In onda registra 1012.000 telespettatori, share 6,48%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 448.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Deal with it ha raccolto 249.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.154.000 telespettatori, share 23,09% e nel game un netto di 3.241.000, 28,30%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.242.000 telespettatori, share 14,19% e nel game un netto di 1.709.000, 15,50%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 615.000, 4,60%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 494.000 telespettatori, share 3,78%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 le due puntate di Padre Brown hanno ottenuto rispettivamente 134.000, 1,64% e 139.000, 1,31%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 549.000 telespettatori, share 14,39%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 604.000, 15,17%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.111.000, 13,43%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 389.000 telespettatori, share 5,62%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 217.000, 5,39% e nel segmento Extra 190.000, 4,43% e dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 543.000, 6%, 533.000, 4,98% e Passato e Presente 511.000, 4,45%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 694.000 telespettatori, share 17,21% e 571.000, 15,10%, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.122.000, 16,96%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 158.000 telespettatori, share 2,67% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 158.000 telespettatori, share 3,48% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 168.000, 1,81% e Hamburg Distretto 21 252.000, 2,23%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 170.000 telespettatori, share 4,42%, nel segmento News 91.000, 3% e nel Dibattito 172.000, 4,21%; quindi Coffee Break 147.000, 3,86% e L’aria che tira – Estate 211.000, 4,34%, con 377.000, 3,99% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.208.000, 11,88% e 1326.000, 15,66%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 871.000, 11,95%; a seguire Estate in diretta 1.374.000, 17,97%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 218.000 telespettatori, share 2,43%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 269.000, 3,28%, Overland 564.000, 7,79% e Geo Magazine 714.000, 8,77%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.142.000 telespettatori, share 18,89%, mentre Una Vita 1.969.000, 18,94%, Terra Amara 1.795.000, 19,78% e Un altro domani 1.223.000, 16,32%. Dopo le soap il film tv A perfect fit un netto di 937.000, 12,53%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 506.000 telespettatori, 5,49%, mentre NCIS: Los Angeles 275.000, 3,72%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 641.000 telespettatori, 6,51% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 332.000, 4,31% e il film Il temerario un netto di 221.000, 2,93%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 267.000 telespettatori, share 3,20% e Diana – In her own words 144.000, 2%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 SuperQuark Natura ha registrato 668.000 telespettatori, share 11,08%. Su Rai 2 il film Professor T ha registrato 692.000 telespettatori, share 5,58%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha registrato 311.000 telespettatori, share 2,78%. Su Italia 1 la serie Chicago Fire ha registrato 1.081.000 telespettatori, share 10,60%, mentre su Rete 4 il film La terra un netto di 196.000, 5,62% e su La7 Atlantide 252.000, 3,57%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.581.000, 22,47%; ore 20:00 3.557.000, 25,39%.

2.581.000, 22,47%; 3.557.000, 25,39%. Tg2 ore 13:00 1.551.000, 13,96%; ore 20:30 1.111.000, 7,36%.

1.551.000, 13,96%; 1.111.000, 7,36%. Tg3 ore 14:30 1.365.000, 13,83%; ore 19:00 1.383.000, 13,38%.

1.365.000, 13,83%; 1.383.000, 13,38%. Tg5 ore 13:00 2.339.000, 20,91%; ore 20:00 2.796.000, 19,71%.

2.339.000, 20,91%; 2.796.000, 19,71%. Studio Aperto ore 12:25 1.163.000, 12,38%; ore 18:30 397.000, 4,75%.

1.163.000, 12,38%; 397.000, 4,75%. Tg4 ore 12.00 280.000, 4,12%; ore 18:55 387.000, 3,63%.

280.000, 4,12%; 387.000, 3,63%. Tg La7 ore 13:30 507.000, 4,48%; ore 20:00 850.000, 6,01%.

Dati AUDITEL™