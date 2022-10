Gli ascolti tv del mercoledì, con la fiction, il calcio di Coppa, l’immancabile Chi l’ha visto? e con il primo degli speciali su Renato Zero. Diamo dunque un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano – Il senso del tatto ha registrato un netto di 3.328.000 telespettatori, share 18,75%, mentre su Canale 5 070 – Renato Zero al Circo Massimo ha registrato 2.269.000 telespettatori, share 15,43%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.671.000 telespettatori, share 8,03% e nel programma 1.808.000, 10,88%. Su Italia 1 il film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ha registrato un netto di 753.000 telespettatori, share 4,15%. Su La7 Atlantide – Il caso Mattei ha ottenuto 725.000 telespettatori, share 3,90% nella prima parte e, nella seconda, in seconda serata, 344.000, 4,34%.Su Rai 2 il film Man On Fire – Il fuoco della vendetta ha ottenuto 709.000 telespettatori, share 4,19%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 651.000 telespettatori, share 4,54%. Su Tv8 X Factor 2022 ha registrato 594.000 telespettatori, share 3,50%. Su Nove il film Ma tu di che segno 6? è stato visto da 289.000 telespettatori, share 1,59%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.286.000 telespettatori, share 20,63%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.179.000 telespettatori, share 15,31%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 880.000 telespettatori, share 4,21% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 887.000, 4,84% e a seguire Via dei Matti n.0 840.000, 4,36%, Il cavallo e la torre 1.435.000, 7,10%, quindi Un posto al sole che registra 1.757.000, 8,41%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.130.000 telespettatori, share 5,48% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.194.000 telespettatori, share 5,95% e nella seconda 1.035.000, 4,94%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.687.000 telespettatori, share 8,14%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 427.000 telespettatori, share 2,06% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 571.000 telespettatori, share 2,77%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena – La sfida dei campioni su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.971.000 telespettatori, share 22,71% e nel game un netto di 4.206.000, 25,38%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.717.000 telespettatori, share 14,29% e nel game un netto di 2.663.000, 16,70%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 805.000 telespettatori, share 4,48%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 796.000 telespettatori, share 4,21%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 657.000 telespettatori, share 14,38%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 785.000, 18,41%; a seguire Storie Italiane 720.000, 18,35% e 753.000, 16,19%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.519.000, 16,21%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato nella prima parte 439.000 telespettatori, share 8,41%, e nella seconda 848.000, 9,50%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 273.000, 5,59%, nel programma 310.000, 6,92%, e nel segmento Extra 226.000, 5,71%, mentre Elisir 293.000, 6,13%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 615.000, 5,58% e Passato e Presente 497.000, 4,04%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 997.000 telespettatori, share 22,37% e 821.000, 20,89%, con Forum a 1.390.000, 20,69%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 195.000 telespettatori, share 3,25% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 94.000 telespettatori, share 2% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 147.000, 1,57% e La signora in giallo 511.000, 4,30%. La7 ha ottenuto con Omnibus 222.000 telespettatori, share 5%, nel segmento News 95.000, 2,73% e nel Dibattito 243.000, 5,21%; quindi Coffee Break 252.000, 6,39% e L’aria che tira 364.000, 7,51% e L’aria che tira Oggi 550.000, 5,71%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.614.000, 14,09%, e nel programma 1.475.000, 14,97%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.670.000, 20,72%; La vita in diretta nella presentazione 1.356.000, 17,34% e nel programma 1.732.000, 18,69%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 560.000 telespettatori, share 5,04%; Bella ma’ nella presentazione 274.000, 2,74% e nel programma 253.000, 3,04%; Il Provinciale 343.000, 1,78%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 511.000, 6,47%, Geo 861.000, 8,89%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.273.000 telespettatori, share 18,89%, Una vita 2.098.000, 18,48%, Uomini e donne 2.527.000, 25,72%; e nel Finale 1.941.000, 23,88%; Amici di Maria De Filippi 1.623.000, 20,07%; GF Vip 1.398.000, 17,57%; Un altro domani 1.133.000, 14,55%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.131.000, 14,40%, nel programma 1.320.000, 14,07% e nel segmento I Saluti 1.334.000, 12,15%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 524.000 telespettatori, 4,54%, mentre The Mentalist 231.000, 2,67%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 805.000 telespettatori, 7,38% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 397.000, 4,52%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 510.000 telespettatori, share 4,54%, e nel programma 525.000, 5,70% e Tagadà Focus 603.000, 7,55%. TgLa7 Diario Politico 734.000, 6,46%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 832.000 telespettatori, share 11,52%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue ha registrato 240.000 telespettatori, share 3,53%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 561.000, 8,57%. Su Italia 1 il film Wanted – Scegli il tuo destino un netto di 390.000, 6,07%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.976.000, 24,16%; ore 20:00 4.682.000, 24,97%.

2.976.000, 24,16%; 4.682.000, 24,97%. Tg2 ore 13:00 1.727.000, 14,81%; ore 20:30 1.164.000, 5,75%.

1.727.000, 14,81%; 1.164.000, 5,75%. Tg3 ore 14:30 1.332.000, 11,89%; ore 19:00 1.630.000, 10,93%.

1.332.000, 11,89%; 1.630.000, 10,93%. Tg5 ore 13:00 2.749.000, 23,32%; ore 20:00 3.621.000, 19,05%.

2.749.000, 23,32%; 3.621.000, 19,05%. Studio Aperto ore 12:25 1.040.000, 10,91%; ore 18:30 487.000, 4,28%.

1.040.000, 10,91%; 487.000, 4,28%. Tg4 ore 12.00 238.000, 3,43%; ore 18:55 733.000, 4,74%.

238.000, 3,43%; 733.000, 4,74%. Tg La7 ore 13:30 627.000, 5,19%; ore 20:00 1.320.000, 6,96%.

Dati AUDITEL™