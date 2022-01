Gli ascolti tv del mercoledì. Una prima serata di peso per Rai 1 che ha proposto il film Lezioni di persiano alla vigilia della Giornata della Memoria vincendo la serata con più di 3.2 milioni di telespettatori. Nella terza giornata di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica Canale 5 ha proposto Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale (uno speciale riposizionato proprio nei giorni delle maratone quirinale dopo essere stato rinviato con tanto di commento critico da parte di Cesare Bocci), il programma non è andato oltre l’11.38%, tallonato da Chi l’ha visto sopra i 2 milioni d’ascolto e il 10.47%. Back to school chiude al 7.46%. I talk politici e attualità Zona Bianca e Non è l’Arena si mantengono sulla scia del 4.1/4.3%.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Lezioni di persiano ha registrato 3.262.000 telespettatori, share 15.81%.

ha registrato 3.262.000 telespettatori, share 15.81%. Su Rai 2 Il film Man On Fire – Il fuoco della vendetta ha registrato 1.211.000 telespettatori, share 5.93%.

ha registrato 1.211.000 telespettatori, share 5.93%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nel programma 2.108.000 telespettatori, share 10.47%.

ha registrato nel programma 2.108.000 telespettatori, share 10.47%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale ha registrato un netto di 2.228.000 telespettatori, share 11.38%.

ha registrato un netto di 2.228.000 telespettatori, share 11.38%. Su Italia 1 Back to school ha registrato nella presentazione 1.184.000, 4.76% e nel programma un netto di 1.383.000 telespettatori, share 7.46%.

ha registrato nella presentazione 1.184.000, 4.76% e nel programma un netto di 1.383.000 telespettatori, share 7.46%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato un netto di 716.000 telespettatori, share 4.18%.

ha registrato un netto di 716.000 telespettatori, share 4.18%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 734.000 telespettatori, share 4.36%.

ha registrato 734.000 telespettatori, share 4.36%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 356.000 telespettatori, share 1.8%.

è stato visto da 356.000 telespettatori, share 1.8%. Su Nove Wild Teens – Contadini in erba ha registrato 240.000 telespettatori, share 1.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.038.000 telespettatori, share 20.03%.

ha registrato 5.038.000 telespettatori, share 20.03%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 839.000 telespettatori, share 3.31%.

ha registrato 839.000 telespettatori, share 3.31%. Su Rai 3 Blob 1.127.000, 4.98%. Che succ3de? 1.312.000, 5.50%. Un posto al sole 1.781.000, 7.06%.

1.127.000, 4.98%. 1.312.000, 5.50%. 1.781.000, 7.06%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.822.000 telespettatori, share 15.23%.

ha registrato 3.822.000 telespettatori, share 15.23%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.492.000 telespettatori, share 5.94%.

ha registrato 1.492.000 telespettatori, share 5.94%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 959.000 telespettatori, share 3.95% e 826.000, 3.25%.

ha registrato 959.000 telespettatori, share 3.95% e 826.000, 3.25%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.086.000 telespettatori, share 8.29%.

ha registrato 2.086.000 telespettatori, share 8.29%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 332.000 telespettatori, share 1.3%.

ha registrato 332.000 telespettatori, share 1.3%. Su Nove Deal With It ha registrato 339.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.298.000 telespettatori, share 18.93% e nel game un netto di 4.711.000, 23.05%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.298.000 telespettatori, share 18.93% e nel game un netto di 4.711.000, 23.05%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 846.000 telespettatori, share 3.78%.

ha registrato un netto di 846.000 telespettatori, share 3.78%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.837.000 telespettatori, share 16.58% e nel game un netto di 4.018.000, 19.97%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.837.000 telespettatori, share 16.58% e nel game un netto di 4.018.000, 19.97%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 713.000 telespettatori, share 3.15%.

ha registrato 713.000 telespettatori, share 3.15%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale ha registrato 524.000 telespettatori, share 2.31%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.189.000 telespettatori, share 19.16%. Storie italiane nella prima parte 989.000, 16.67% e nella seconda 1.063.000, 15.28%. È sempre Mezzogiorno 1.865.000, 15.65%.

ha totalizzato un netto di 1.189.000 telespettatori, share 19.16%. nella prima parte 989.000, 16.67% e nella seconda 1.063.000, 15.28%. 1.865.000, 15.65%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 636.000 telespettatori, share 8.25% e nella seconda 1.071.000, 9.30%.

ha registrato nella prima parte 636.000 telespettatori, share 8.25% e nella seconda 1.071.000, 9.30%. Su Rai 3 Agorà 475.000, 7.75% Agorà Extra 430.000, 7.25%. Speciale TG3 – Verso il Quirinale ha registrato 551.000 telespettatori, share 5.35%.

ha registrato 551.000 telespettatori, share 5.35%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.079.000, 17.48% e nella seconda 1.032.000, 17.42%. Forum ha registrato 1.561.000 telespettatori, share 17.01%.

nella prima parte 1.079.000, 17.48% e nella seconda 1.032.000, 17.42%. ha registrato 1.561.000 telespettatori, share 17.01%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 268.000 telespettatori, share 4.27% e 298.000, 3.60%.

ha registrato 268.000 telespettatori, share 4.27% e 298.000, 3.60%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 176.000 telespettatori, share 2.60%. Dopo il Tg Il Segreto 170.000, 1.44%. La signora in giallo 667.000, 4.50%.

ha ottenuto 176.000 telespettatori, share 2.60%. Dopo il Tg 170.000, 1.44%. 667.000, 4.50%. Su La7 Omnibus ha registrato 203.000 telespettatori, share 3.62%, nel segmento News 120.000, 3.01% e nel Dibattito 214.000, 3.49%. Speciale TgLa7 – Elezioni Quirinale #MaratonaMentana 561.000, 5.68%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.951.000, 14.35%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.079.000, 17.31%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.981.000, 16% e nel programma 2.385.000, 16.50%.

1.951.000, 14.35%. ha registrato 2.079.000, 17.31%. ha registrato nella presentazione 1.981.000, 16% e nel programma 2.385.000, 16.50%. Su Rai 2 Speciale Tg2 – Elezioni Quirinale ha registrato 434.000 telespettatori, share 2.92%. Ore 14 light 366.000, 2.71%. Detto fatto 491.000, 4.09%.

ha registrato 434.000 telespettatori, share 2.92%. 366.000, 2.71%. 491.000, 4.09%. Su Rai 3 Speciale Tg3 812.000, 6.40%. Aspettando Geo 1.140.000, 9.49%. Geo ha registrato 1.822.000 telespettatori, share 12.50%.

812.000, 6.40%. 1.140.000, 9.49%. ha registrato 1.822.000 telespettatori, share 12.50%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.536.000 telespettatori, share 16.52%. Una Vita 2.421.000, 16.38%. Uomini e donne 2.785.000, 21.17%. Amici di Maria De Filippi 2.095.000, 17.47%. GF Vip 1.979.000, 16.90%. Love is in the air 1.813.000, 15.04%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.689.000, 12.89% e nel programma 2.074.000, 13.81%.

ha registrato 2.536.000 telespettatori, share 16.52%. 2.421.000, 16.38%. 2.785.000, 21.17%. 2.095.000, 17.47%. 1.979.000, 16.90%. 1.813.000, 15.04%. nella presentazione 1.689.000, 12.89% e nel programma 2.074.000, 13.81%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 624.000 telespettatori, 4.11%; 729.000, 5.01% e 575.000, 4.13%. Due uomini e mezzo un netto di 357.000, 2.54%.

ha registrato 624.000 telespettatori, 4.11%; 729.000, 5.01% e 575.000, 4.13%. un netto di 357.000, 2.54%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 898.000 telespettatori, 6.28% di share. Quarta Repubblica – Speciale Quirinale un netto di 411.000, 2.99%.

ha registrato un netto di 898.000 telespettatori, 6.28% di share. un netto di 411.000, 2.99%. Su La7 Speciale TgLa7 – Elezioni Quirinale #MaratonaMentana ha registrato 655.000 telespettatori, share 4.45%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 849.000 telespettatori, share 10.35%.

ha registrato 849.000 telespettatori, share 10.35%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 232.000 telespettatori, share 3.19%.

ha registrato 232.000 telespettatori, share 3.19%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 737.000 telespettatori, share 9.29%.

ha registrato un netto di 737.000 telespettatori, share 9.29%. Su Italia 1 Il film I babysitter ha registrato 348.000 telespettatori, share 7.09%.

ha registrato 348.000 telespettatori, share 7.09%. Su Rete 4 Il film Sobibor – La grande fuga ha registrato un netto di 156.000 telespettatori, share 3.92%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.552.000, 23.12%; ore 20:00 5.540.000, 24.09%.

3.552.000, 23.12%; 5.540.000, 24.09%. Tg2 ore 13:00 2.002.000, 13.97%; ore 20:30 1.304.000, 5.35%.

2.002.000, 13.97%; 1.304.000, 5.35%. Tg3 ore 14:30 1.557.000, 10.67%; ore 19:00 2.341.000, 12.18%.

1.557.000, 10.67%; 2.341.000, 12.18%. Tg5 ore 13:00 2.813.000, 19.36%; ore 20:00 4.636.000, 19.99%.

2.813.000, 19.36%; 4.636.000, 19.99%. Studio Aperto ore 12:25 1.255.000, 10.53%; ore 18:30 684.000, 4.17%.

1.255.000, 10.53%; 684.000, 4.17%. Tg4 ore 12.00 274.000, 2.91%; ore 18:55 720.000, 3.70%.

274.000, 2.91%; 720.000, 3.70%. Tg La7 ore 13:30 790.000, 5.15%; ore 20:00 1.451.000, 6.20%.

