Gli ascolti tv del mercoledì, con la Juve in Coppa Italia, Rocco Schiavone, l’immancabile Chi l’ha visto?, tanti film e approfondimenti…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Juventus -Empoli, per la Coppa Italia, ha registrato 4.746.000 telespettatori, share 22.85%. Su Rai 1 Ulisse – Pompei, una grande scoperta ha registrato un netto di 2.817.000 telespettatori, share 13.24%; a seguire il film Ricatto d’amore un netto di 1.677.000, 9.90%. Su Rai 2 la serie Rocco Schiavone ha ottenuto 1.984.000 telespettatori, share 10.34%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.163.000 telespettatori, share 5.27%, e nel programma 1.710.000, 9.96%. Su Italia 1 il film Mrs. Doubtfire -Mammo per sempre ha registrato un netto di 1.143.000 telespettatori, share 6.50%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 917.000 telespettatori, share 6.22%. Su La7 Una giornata particolare – Caporetto: la disfatta e la rinascita ha ottenuto 906.000 telespettatori, share 4.81%. Su Tv8 il film The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha registrato un netto di 377.000 telespettatori, share 1.99%. Su Nove il film EX è stato visto da 285.000 telespettatori, share 1.59%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.027.000, 24.06%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.774.000, 26.06%; Striscina la notizina su Canale 5 3.240.000 telespettatori, share 15.36%. Su Rai 2 Tg2 Post 689.000, 3.08%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.131.000, 5.71% e a seguire Via dei Matti n.0 1.037.000, 5.04%; Il cavallo e la torre 1.303.000, 6.14%; Un posto al sole 1.647.000, 7.39%. NCIS su Italia 1 registra 1.423.000 telespettatori, share 6.51% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 996.000 telespettatori, share 4.70% e 919.000, 4.09%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.852.000 telespettatori, share 8.44%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 436.000 telespettatori, share 2% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 692.000 telespettatori, share 3.17%. Su Real Time Casa a prima vista 763.000, 3.51%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.280.000, 22.39%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.579.000, 26.09%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.262.000 telespettatori, share 16.58% e nel game un netto di 3.356.000, 20.24%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 755.000, 3.87%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 577.000 telespettatori, share 3.04%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 913.000 telespettatori, share 4.70%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 289.000, 1.82%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 458.000 telespettatori, share 12.07%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 949.000, 18.86%; Storie Italiane nella prima parte 903.000, 18.19%, e nella seconda 1.063.000, 17.49%; È sempre Mezzogiorno 1.879.000, 18.06%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 286.000, 5.70%; I Fatti Vostri ha registrato 616.000, 9.31%, e 941.000, 9.28%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 262.000, 5.08% e nel segmento Extra 253.000, 5.03%; ReStart 261.000, 5.32%; Elisir nella presentazione 195.000, 3.92%, e nel programma 230.000, 4.59%; Tg3 Speciale 270.000, 4.44%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 560.000, 4.70%; Passato e Presente 526.000, 4.08%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 997.000 telespettatori, share 19.78% e 925.000, 18.78%, con Forum a 1.493.000, 18.75%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 252.000 telespettatori, share 4.79% e 356.000, 4.91%. Su Rete 4 Terra Amara 245.000, 4.83%; Tempesta d’amore 231.000, 4.66%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 273.000 telespettatori, share 4.56% e dopo il Tg La signora in giallo 678.000, 5.68%. La7 ha ottenuto con Omnibus 241.000 telespettatori, share 5.17%, nel segmento News 168.000, 4.22% e nel Dibattito 240.000, 4.69%; quindi Coffee Break 240.000, 4.84% e L’aria che tira 357.000, 5.71% e L’aria che tira Oggi 540.000, 5.08%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.662.000, 13.89%, e nel seconda 1.669.000, 16.48%; Il Paradiso delle Signore 1.752.000, 18.20%; La vita in diretta nella presentazione 1.860.000, 19.25%, e nel programma 2.234.000, 20.01%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.020.000, 8.60%; Bella Ma’ nella prima parte 700.000, 7.05%, e nella seconda parte 765.000, 8.06, La porta magica 402.000, 4.06%, e nel segmento E poi… 292.000, 2.70%. Su Rai 3 Rai Parlamento – Question Time 326.000, 3.12%, Aspettando Geo 597.000, 6.28%, e Geo 1.350.000, 11.70%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.340.000 telespettatori, share 18.12%, Tradimento 2.287.000, 18.55%; Uomini e donne (live) 2.612.000, 23.96% e nel finale 1.897.000, 19.58%; Amici di Maria De Filippi 1.673.000, 17.31%; Grande Fratello 1.421.000, 14.97%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.359.000, 13.95%, nella seconda 1.473.000, 13.52% e nei saluti 1.637.000, 13.11%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 471.000 telespettatori, 3.74%, Lethal Weapon 484.000, 4.64%; Grande Fratello 313.000, 2.72%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 734.000 telespettatori, 6.18% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 554.000, 5.63%, e il film Salvo d’Acquisto un netto di 381.000, 3.54%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 522.000, 4.33%, nel programma 464.000, 4.55% e nel segmento Focus 336.000, 3.52%; La Torre di Babele doc 199.000, 1.80%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 448.000 telespettatori, share 7.50%. Su Rai 2 Linea di confine ha registrato 424.000 telespettatori, share 4.91%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 523.000, 8.25%. Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.773.000, 13.60% il film Tu mi nascondi qualcosa un netto di 266.000, 6.98%. Su Italia 1 il film Insieme per forza ha registrato un netto di 367.000, 7.35%. Su La7 Barbero risponde 396.000, 4.31%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.103.000, 23.86%; ore 20:00 4.985.000, 24.88%.

3.103.000, 23.86%; 4.985.000, 24.88%. Tg2 ore 13:00 1.690.000, 13.73%; ore 20:30 903.000, 4.24%.

1.690.000, 13.73%; 903.000, 4.24%. Tg3 ore 14:30 1.462.000, 12.01%; ore 19:00 2.001.000, 12.53%.

1.462.000, 12.01%; 2.001.000, 12.53%. Tg5 ore 13:00 2.663.000, 21.53%; ore 20:00 3.919.000, 19.43%.

2.663.000, 21.53%; 3.919.000, 19.43%. Studio Aperto ore 12:25 1.190.000, 11.22%; ore 18:30 656.000, 4.96%.

1.190.000, 11.22%; 656.000, 4.96%. Tg4 ore 12.00 452.000, 5.51%; ore 18:55 600.000, 3.76%.

452.000, 5.51%; 600.000, 3.76%. Tg La7 ore 13:30 721.000, 5.58%; ore 20:00 1.666.000, 8.25%.

