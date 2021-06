Ascolti tv mercoledì 23 giugno 2021

Gli ascolti tv del mercoledì, con La Vita in Diretta nel daytime e Chi l’ha visto? in prima serata che fanno la parte del leone col ritrovamento del piccolo Nicola. Prime Time Su Rai 1 Il match Portogallo – Francia ha registrato 6.414.000 telespettatori, share 30,01%. Su Rai 2 Il film Ricetta per un