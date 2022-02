Ascolti tv mercoledì 23 febbraio 2022: Gli anni più belli, Michelle Impossible

Gli ascolti tv di un mercoledì come tanti, almeno per un po’. Vittoria di misura, per telespettatori, per il film di Gabriele Muccino su Rai 1, Gli anni più belli, con l’ultima di Michelle Impossibile che segue a una incollatura. Sfiora i 2 mln Chi l’ha visto?, mentre The Good Doctor e Le Iene sono