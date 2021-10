Gli ascolti tv del mercoledì, col primo switch-off del DVB-T2 e con la Juve in campo per la Champions ma non in chiaro che ha certamente condizionato parte del pubblico che si è riversato tra i canali generalisti e le pay tv in streaming. A vincere la serata è la fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi che segna una leggera crescita rispetto a 7 giorni fa. Seconda posizione per il film Appena un minuto su Rai 1, la terza piazza invece è per Federica Sciarelli e le storie di Chi l’ha visto. Da segnalare che Giletti su La7 fa meglio di Brindisi su Rete 4, mentre su Rai 2 è tornato Il Cacciatore, giunto alla sua terza stagione. La fiction parte da quasi un milione netto di teste. La replica di X Factor 2021 su Tv8 raggiunge poco più di mezzo milione di interessati.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Appena un minuto ha registrato 2.387.000 telespettatori, share 11.33%.

ha registrato 2.387.000 telespettatori, share 11.33%. Su Rai 2 La serie Il cacciatore 3 , prima puntata, ha registrato in media 963.000 telespettatori, share 4.7%.

, prima puntata, ha registrato in media 963.000 telespettatori, share 4.7%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nel programma 2.055.000 telespettatori, share 10.52%.

ha registrato nel programma 2.055.000 telespettatori, share 10.52%. Su Canale 5 La serie Luce dei tuoi occhi ha registrato un netto di 3.178.000 telespettatori, share 16.75%.

ha registrato un netto di 3.178.000 telespettatori, share 16.75%. Su Italia 1 Honolulu ha registrato un netto di 825.000 telespettatori, share 4.46%.

ha registrato un netto di 825.000 telespettatori, share 4.46%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, share 4.02%.

ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, share 4.02%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 757.000 telespettatori, share 4.61%.

ha registrato 757.000 telespettatori, share 4.61%. Su Tv8 X Factor 2021 è stato visto da 610.000 telespettatori, share 3.1%.

è stato visto da 610.000 telespettatori, share 3.1%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 294.000 telespettatori, share 1.3%.

Access Prime Time

