Gli ascolti tv di un mercoledì tra il ricordo di Morricone e l’ultima di Michelle Impossibile, con Chi l’ha visto? sempre in ‘agguato’…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il docufilm Ennio ha registrato 2.133 .000 telespettatori, share 14,40%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.493.000 telespettatori, share 7,13% e nel programma 2.036.000, 12,85%. Su Canale 5 Michelle Impossibile & Friends ha registrato 2.001.000 telespettatori, share 13,78%. Su Rai 2 la serie Mare Fuori 4 ha ottenuto nella prima puntata 1.307.000 telespettatori, share 6,61%, e nella seconda 1.258.000, 7,73%. Su Italia 1 il film The Suicide Squad – Missione suicida ha registrato un netto di 833.000 telespettatori, share 5,18%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 823.000 telespettatori, share 6,04%. Su La7 Inchieste da fermo ha ottenuto 679.000 telespettatori, share 3,75%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ha registrato 599.000 telespettatori, share 3,5%. Su Nove il film La frode è stato visto da 347.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.785.000, 23%; Affari Tuoi 5.717.000, 26,70%; Striscia la notizia su Canale 5 3.078.000 telespettatori, share 14,35%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 540.000 telespettatori, share 2,50% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.048.000, 5,47% e a seguire Generazione bellezza 1.063.000, 5,23%, Il cavallo e la torre 1.282.000, 6,10%; Un posto al sole 1.768.000, 8,17%. NCIS su Italia 1 registra 1.383.000 telespettatori, share 6,46% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene 683.000 telespettatori, share 3,20%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.727.000 telespettatori, share 8,01%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 552.000 telespettatori, share 2,59% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 594.000 telespettatori, share 2,79%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.030.000, 23,14%, e nel game un netto di 4.397.000, 26,53%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.971.000 telespettatori, share 16,39% e nel game un netto di 3.202.000, 20,39%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 573.000, 3,05%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 597.000 telespettatori, share 3,24%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 534.000 telespettatori, share 2,80%, mentre su La7 Bull .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 348.000 telespettatori, share 9,74%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 792.000, 18,78%; a seguire Storie italiane 811.000, 19,48%, e 814.000, 15,82%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.686.000, 17,39%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 402.000, 10,58%, nel segmento Glass Cam 542.000, 12,62% e nel programma 1.048.000, 20,01%; E viva il Videobox 357.000, 7,13%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 525.000 telespettatori, share 9,09%, e nella seconda 888.000, 9,50%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 268.000, 5,36%, nel programma 232.000, 5,43%; Re-Start 160.000, 3,87%; Elisir nella presentazione 148.000, 3,47%, e nel programma 290.000, 5,34%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 572.000, 5,03%; Passato e Presente 476.000, 3,87%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 821.000 telespettatori, share 19,44% e 808.000, 19,44%, con Forum a 1.379.000, 18,96%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 317.000 telespettatori, share 4,97% e su Rete 4 Tempesta d’amore 202.000, 4,88%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 192.000 telespettatori, share 3,70% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 622.000, 5,48%. La7 ha ottenuto con Omnibus 178.000 telespettatori, share 3,87%, nel segmento News 140.000, 3,09% e nel Dibattito 187.000, 4,11%; quindi Coffee Break 149.000, 3,59% e L’aria che tira 230.000, 4.26% e L’aria che tira Oggi 399.000, 4%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.307.000, 11,31%, e nel programma 1.475.000, 15,39%; Il paradiso delle signore 1.659.000, 19,85%; La vita in diretta nella presentazione 1.614.000, 19,85%, e nel programma 2.005.000, 21,12%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 903.000, 8,22%; Bella ma’ ha registrato 544.000 telespettatori, share 6,38% e .000, %. Su Rai 3 Aspettando Geo 687.000, 8,35%, mentre Geo ha ottenuto 1.197.000, 11,71%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.369.000 telespettatori, share 19,39%, Endless Love 2.347.000, 20,46%, Uomini e donne (live) 2.686.000, 27,34% e nel finale 1.909.000, 22,36%; Amici 1.527.000, 18,37%; La promessa 1.609.000, 19,60%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.277.000, 15,71%, nella seconda 1.228.000, 13,33% e nei saluti 1.337.000, 12,40%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 581.000 telespettatori, 4,92%, mentre The Mentalist 316.000, 3,63%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 761.000 telespettatori, 6,95% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 428.000, 5,01%, e il film Non mandarmi fiori! un netto di 239.000, 2,57%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 371.000 telespettatori, share 3,32%, nel programma 363.000, 4,01% e nel segmento Focus 259.000, 3,13%. C’era una volta… il Novecento un netto di 192.000, 1,77%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 533.000 telespettatori, share 11,18%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 426.000 telespettatori, share 3,90%; Storie di donne al bivio 189.000, 3,73%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 536.000, 8,47%. Su Italia 1 il film Sucker Punch ha registrato un netto di 254.000, 5,68%. Su La7 La7 Doc 246.000, 2,41%, 105.000, 2%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.871.000, 23,26%; ore 20:00 4.578.000, 23,44%.

Tg2 ore 13:00 1.571.000, 13,31%; ore 20:30 830.000, 3,93%.

Tg3 ore 14:30 1.216.000, 10,88%; ore 19:00 1.757.000, 11,82%.

Tg5 ore 13:00 2.532.000, 21,34%; ore 20:00 4.011.000, 20,28%.

Studio Aperto ore 12:25 1.058.000, 10,61%; ore 18:30 473.000, 4,09%.

Tg4 ore 12.00 309.000, 4,20%; ore 18:55 470.000, 3,16%.

Tg La7 ore 13:30 562.000, 4,58%; ore 20:00 1.291.000, 6,53%.

