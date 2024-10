Gli ascolti tv del mercoledì, con l’immarcescibile “Chi l’ha visto?”.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Rumba Therapy ha registrato 1.970.000 telespettatori, share 12%. Su Canale 5 la serie I fratelli Corsaro ha registrato 1.938.000 telespettatori, share 12,33%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.146.000 telespettatori, share 5,80%, e nel programma 1.693.000, 11,10%. Su Tv8 il match Lille – Real Madrid, UEFA Champions League, ha registrato un netto di 858.000 telespettatori, share 4,72%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 856.000 telespettatori, share 6,58%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 841.000 telespettatori, share 5,17%. Su Rai 2 The Floor – Ne rimarrà solo uno ha ottenuto 596.000 telespettatori, share 4,90%. Su La7 Inchieste da fermo ha ottenuto 540.000 telespettatori, share 3,13%. Su Nove la prima puntata di Best Weekend (recensione) è stata vista da 414.000 telespettatori, share 2,47%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.097.000, 21,09%; Affari Tuoi 5.215.000, 26,01%; Striscia la notizia su Canale 5 2.493.000 telespettatori, share 12,41%. Su Rai 2 Tg2 Post 580.000, 2,89%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 967.000, 5,18% e a seguire Riserva indiana 911.000, 4,69%; Il cavallo e la torre 1.115.000, 5,65%; Un posto al sole 1.534.000, 7,58%. NCIS su Italia 1 registra 1.322.000 telespettatori, share 6,59% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.076.000 telespettatori, share 5,43% e 1.067.000, 5,28%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.723.000 telespettatori, share 8,52%, mentre su Nove Chissà chi è ha registrato 535.000 telespettatori, share 2,68%. Su Real Time Casa a prima vista 790.000, 4%. Su Real Time Matrimonio a prima vista 583.000, 3,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.606.000, 20,68%, e nel game un netto di 3.792.000, 23,51%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 1.998.000 telespettatori, share 17,51% e nel game un netto di 3.040.000, 20,04%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 395.000, 2,17%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 3,18%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 835.000 telespettatori, share 4,54%, mentre su La7 Padre Brown 174.000, 1,20%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics 389.000, 2,08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 471.000 telespettatori, share 12,29%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 864.000, 19,57%; Storie Italiane nella prima parte 822.000, 19,42%, e nella seconda 856.000, 16,20%; È sempre Mezzogiorno 1.579.000, 16,55%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato 431.000, 7,43%, e 727.000, 7,93%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 265.000, 5,49%, e nel programma 275.000, 6,10%; ReStart 190.000, 4,55%; Elisir nella presentazione 168.000, 3,81%, e nel programma 258.000, 4,83%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 499.000, 4,54%; Passato e Presente 478.000, 3,87%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 714.000 telespettatori, share 16,23% e 751.000, 18,16%, con Forum a 1.292.000, 18,21%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 238.000 telespettatori, share 3,82%, GF 281.000, 3,44%, e su Rete 4 Terra amara 279.000, 6,28%; Tempesta d’amore 224.000, 5,29%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 211.000 telespettatori, share 4,03% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 480.000, 4,32%. La7 ha ottenuto con Omnibus 224.000 telespettatori, share 5%, nel segmento News 172.000, 4,34% e nel Dibattito 222.000, 4,84%; quindi Coffee Break 196.000, 4,61% e L’aria che tira 240.000, 4,40% e L’aria che tira Oggi 428.000, 4,37%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Rai Parlamento Speciale Senato 1.103.000, 9,39%; La volta buona Special 1.241.000, 12,81%; Il Paradiso delle Signore 1.501.000, 18,92%; La vita in diretta nella presentazione 1.497.000, 19,98%, e nel programma 2.018.000, 22,49%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 892.000, 7,88%; BellaMa’ 509.000, 6,18%, Le indagini di Sister Boniface 221.000, 2,82%. Su Rai 3 Question Time 265.000, 2,77%, PrixItalia Speciale 219.000, 2,84%; Aspettando Geo 608.000, 7,54%, e Geo 1.201.000, 11,36%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.269.000 telespettatori, share 18,09%, Endless Love 2.265.000, 18,95%; Uomini e donne (live) 2.157.000, 21,55% e nel finale 1.722.000, 20,55%; Amici di Maria De Filippi 1.531.000, 19,44%; My Home My Destiny 1.331.000, 18,11%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.257.000, 16,68%, nella seconda 1.230.000, 14,07% e nei saluti 1.186.000, 11,76%. Su Italia 1 Louis Vuitton Cup: Finale ha registrato 940.000 telespettatori, 8,65%, Magnum P.I. 378.000, 4,78%; Person of Interest 349.000, 4,54%; Grande Fratello 267.000, 2,83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 672.000 telespettatori, 5,93% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 394.000, 4,59%, e il film Gambit – Grande furto al Semiramis un netto di 312.000, 3,62%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 392.000, 3,39%, nel programma 335.000, 3,69% e nel segmento Focus 306.000, 4,09%; C’era una volta… il Novecento un netto di 168.000, 1,68%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 541.000 telespettatori, share 7,62%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio ha registrato 275.000 telespettatori, share 4,63%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 558.000, 9,16%. Su Italia 1 The Jackal ha registrato un netto di 286.000, 5,51%. Su Rete 4 Whiskey Cavalier 186.000, 5,37%. Su La7 il doc Americana – Anatomia di una nazione un netto di 197.000, 2,31%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.925.000, 23,48%; ore 20:00 4.413.000, 23,38%.

2.925.000, 23,48%; 4.413.000, 23,38%. Tg2 ore 13:00 1.583.000, 13,65%; ore 20:30 979.000, 4,91%.

1.583.000, 13,65%; 979.000, 4,91%. Tg3 ore 14:30 1.260.000, 10,71%; ore 19:00 1.922.000, 13,54%.

1.260.000, 10,71%; 1.922.000, 13,54%. Tg5 ore 13:00 2.360.000, 20,19%; ore 20:00 3.590.000, 18,75%.

2.360.000, 20,19%; 3.590.000, 18,75%. Studio Aperto ore 12:25 974.000, 10,14%; ore 18:30 486.000, 4,46%.

974.000, 10,14%; 486.000, 4,46%. Tg4 ore 12.00 326.000, 4,44%; ore 18:55 767.000, 5,41%.

326.000, 4,44%; 767.000, 5,41%. Tg La7 ore 13:30 629.000, 5,03%; ore 20:00 1.409.000, 7,38%.

