Gli ascolti tv del mercoledì, col ritorno di Chi l’ha visto? su Rai 3 e un nuovo match di Coppa Italia su Canale 5. La partita ha avuto la meglio sul film in onda su Rai 1 vincendo facilmente e portando a casa uno share del 17.18% a discapito del 10.81% di Single ma non troppo. Su Rai 3 ritorna Chi l’ha visto dopo una settimana di assenza, anche il programma di Federica Sciarelli supera il film della rete ammiraglia Rai. A seguire troviamo il film in onda su Italia 1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Kalipè su Rai 2 e Zona Bianca su Rete 4 in un testa a testa con Non è l’Arena condotto da Giletti su la7.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Single ma non troppo ha registrato 2.383.000 telespettatori, share 10.81%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.374.000 telespettatori, share 20.95%.

ha registrato 931.000 telespettatori, share 3.63%. Su Rai 3 Blob 1.217.000, 5.15%. Che succ3de? 1.465.000, 5.87%. Un posto al sole 1.757.000, 6.80%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.378.000 telespettatori, share 19.20% e nel game un netto di 4.941.000, 23.57%.

ha registrato un netto di 956.000 telespettatori, share 4.11%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.730.000 telespettatori, share 15.89% e nel game un netto di 4.096.000, 20%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.139.000 telespettatori, share 18.64%. Storie italiane nella prima parte 1.079.000, 19.12% e nella seconda 1.101.000, 16.68%. È sempre Mezzogiorno 1.792.000, 15.79%.

ha registrato nella prima parte 576.000 telespettatori, share 7.85% e nella seconda 1.026.000, 9.28%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 513.000, 8.46% e nel segmento Extra 407.000, 7.22%. Elisir nella presentazione 285.000, 4.93% e nel programma 388.000, 5.86%. Dopo il TG Quante Storie 783.000, 5.87%. Passato e presente 558.000, 3.79%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno nella presentazione 1.777.000, 11.85% e nel programma 1.890.000, 14.41%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.157.000, 18.06%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.106.000, 17.09% e nel programma 2.530.000, 17.51%.

ha registrato 608.000 telespettatori, share 4.34%. 481.000, 4.02%. Su Rai 3 Aspettando Geo 919.000, 7.75%. Geo ha registrato 1.748.000 telespettatori, share 12.12%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato nella presentazione 943.000 telespettatori, share 6.57% e nel programma 613.000, 8.54%

ha registrato un netto di 1.306.000 telespettatori, share 11.07%. Su Italia 1 Il film Stardust ha registrato 383.000 telespettatori, share 6%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.451.000, 23.29%; ore 20:00 5.792.000, 24.26%.

Dati AUDITEL™