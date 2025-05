Ascolti tv mercoledì 19 febbraio 2025

Gli ascolti tv del mercoledì, col debutto della nuova stagione di Rocco Schiavone.

NB. In parentesi i dati in vecchio Standard (Big Screen).

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Le onde del passato ha registrato 2.777.000 telespettatori, share 16,10% (2.756.000, 16,13%). Su Rai 1 il docufilm Sono solo canzonette ha registrato 1.993.000 telespettatori, share 11,16% (1.980.000, 11,19%). Su Rai 2 la serie Rocco Schiavone 6 ha ottenuto un netto di 1.940.000 telespettatori, share 10,98% (1.919.000, 10,97%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.366.000 telespettatori, share 6,66%, e nel programma 1.712.000, 10,69% (nella presentazione 1.352.000, 6,66% e nel programma 1.693.000, 10,67%). Su Tv8 il match Real Madrid – Manchester City, per la Champions League, ha registrato un netto di 1.144.000 telespettatori, share 5,88% (1.126.000, 5,85%). Su Italia 1 il film Skyscraper ha registrato un netto di 1.009.000 telespettatori, share 5,55% (1.004.000, 5,58%). Su La7 Una giornata particolare – I Medici, la Congiura dei Pazzi ha ottenuto 834.000 telespettatori, share 4,66% (832.000, 4,69%). Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 789.000 telespettatori, share 5,77% (784.000, 5,79%). Su Nove il film Torno indietro e cambio vita è stato visto da 354.000 telespettatori, share 1,94% (354.000, 1,96%). Su Real Time la prima puntata di The Golden Bachelor 244.000, 1,26%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.885.000, 23,87% (4.868.000, 23,91%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.809.000, 27,72% (5.783.000, 27,82%); Striscia la notizia su Canale 5 2.800.000 telespettatori, share 13,34% (2.790.000, 13,40%). Su Rai 2 Tg2 Post 661.000, 3,15%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.007.000, 5,12% e a seguire Via dei Matti n.0 933.000, 4,58%; Il cavallo e la torre – Le mosse 1.228.000, 5,93%; Un posto al sole 1.698.000, 8,06%. NCIS su Italia 1 registra 1.346.000 telespettatori, share 6,42% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.042.000 telespettatori, share 5,02% e 826.000, 3,91%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.832.000 telespettatori, share 8,68%, su Nove Cash or Trash? ha registrato 657.000 telespettatori, share 3,14%. Su Real Time Casa a prima vista 688.000, 3,29%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.575.000, 24,74%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.751.000, 26,99%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.050.000 telespettatori, share 15,67% e nel game un netto di 3.261.000, 19,60%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 812.000, 4,19%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 551.000 telespettatori, share 2,90%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 826.000 telespettatori, share 4,26%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 316.000, 2,01%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 427.000 telespettatori, share 11,90%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 951.000, 19,34%; Storie Italiane nella prima parte 952.000, 19,81%, e nella seconda 918.000, 16,05%; È sempre Mezzogiorno 1.695.000, 16,93%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 253.000, 5,19%; I Fatti Vostri ha registrato 497.000, 7,84%, e 967.000, 9,97%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 265.000, 5,26% e nel segmento Extra 312.000, 6,36%; ReStart 233.000, 4,86%; Elisir nella presentazione 225.000, 4,71%, e nel programma 278.000, 5,50%; Mixer Storia 302.000, 4,92%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 594.000, 5,17%; Passato e Presente 470.000, 3,71%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 950.000 telespettatori, share 19,37% e 930.000, 19,42%, con Forum a 1.393.000, 18,44%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 465.000 telespettatori, share 6,70% e su Rete 4 Terra Amara 274.000, 5,54%; Tempesta d’amore 294.000, 6,10%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 335.000 telespettatori, share 5,88% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 642.000, 5,53%. La7 ha ottenuto con Omnibus 211.000 telespettatori, share 4,54%, nel segmento News 124.000, 3,38% e nel Dibattito 229.000, 4,57%; quindi Coffee Break 224.000, 4,66% e L’aria che tira 292.000, 4,95% e L’aria che tira Oggi 499.000, 4,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.969.000, 15,78%, nella prima parte 1.835.000, 15,71%, e nel secondo 1.745.000, 17,67%; Il Paradiso delle Signore 1.849.000, 19,91%; La vita in diretta nella presentazione 1.976.000, 20,80%, nella prima parte 2.270.000, 22,43% e nella seconda 2.646.000, 22,65%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 976.000, 8,42%; Bella Ma’ nella prima parte 723.000, 7,51%, e nella seconda parte 617.000, 6,78%, La porta magica 361.000, 3,69%, e nel segmento E poi… 300.000, 2,86%. Su Rai 3 Rai Parlamento Question Time 292.000, 2,87%, Aspettando Geo 647.000, 7,04%, e Geo 1.332.000, 11,84%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.247.000 telespettatori, share 17,88%, Tradimento 2.262.000, 18,78%; Uomini e donne (live) 2.434.000, 22,97% e nel finale 1.777.000, 18,57% (2.312.000, 22,18% e nel finale 1.756.000, 18,66%); Amici di Maria De Filippi 1.706.000, 18,44% (1.641.000, 18,07%); My Home My Destiny 1.381.000, 15,32%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.276.000, 13,25%, nella seconda 1.268.000, 11,92% e nei saluti 1.210.000, 9,96%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 531.000 telespettatori, 4,33%, Lethal Weapon 479.000, 4,65%; Grande Fratello 343.000, 3%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 762.000 telespettatori, 6,58% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 580.000, 6,07%, e il film La battaglia di El Alamein un netto di 389.000, 3,71%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 521.000, 4,38%, nel programma 486.000, 4,89% e nel segmento Focus 320.000, 3,46%; La Torre di Babele doc 220.000, 2,03%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato nella presentazione 992.000 telespettatori, share 8,79% e nel programma 513.000, 9,05%. Su Rai 2 Linea di confine ha registrato 447.000 telespettatori, share 5,28%, e nel segmento Oltre 304.000, 6,05%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 498.000, 7,84%. Su Canale 5 il film Lasciarsi un giorno a Roma un netto di 512.000, 8,83%. Su Italia 1 il film The Island ha registrato un netto di 374.000, 6,02%. Su La7 La7 Doc 296.000, 3,32%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.105.000, 24,47%; ore 20:00 5.106.000, 25,66%.

3.105.000, 24,47%; 5.106.000, 25,66%. Tg2 ore 13:00 1.608.000, 13,40%; ore 20:30 972.000, 4,66%.

1.608.000, 13,40%; 972.000, 4,66%. Tg3 ore 14:30 1.311.000, 11,02%; ore 19:00 1.964.000, 12,33%.

1.311.000, 11,02%; 1.964.000, 12,33%. Tg5 ore 13:00 2.582.000, 21,23%; ore 20:00 3.639.000, 18,12%.

2.582.000, 21,23%; 3.639.000, 18,12%. Studio Aperto ore 12:25 1.270.000, 12,45%; ore 18:30 572.000, 4,51%.

1.270.000, 12,45%; 572.000, 4,51%. Tg4 ore 12.00 422.000, 5,45%; ore 18:55 598.000, 3,76%.

422.000, 5,45%; 598.000, 3,76%. Tg La7 ore 13:30 760.000, 6,03%; ore 20:00 1.639.000, 8,17%.

