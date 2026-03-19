Ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026: Stasera tutto è possibile domina la prima serata, flop Morgane su Rai 1

Una vittoria e una sconfitta per Stefano De Martino che da una parte continua a perdere il confronto contro La Ruota della Fortuna, forte per altro di una clamorosa vittoria da oltre 230mila euro appena martedì sera, ma conquista il primo posto nella prima serata con Stasera Tutto è Possibile in una contesto caratterizzato da riscontri compattati, e da distacchi minimi.

Ascolti TV mercoledì 1 marzo: De Martino vince

Stefano De Martino ha radunato 2.002.000 spettatori pari al 15,8% di share. Il terzo appuntamento dell’undicesima edizione del varietà ha tenuto a distanza la concorrenza senza particolari affanni e con ascolti non eccezionali ma in linea con le prime due edizioni del programma.

Su Canale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 ha ottenuto 1.864.000 spettatori (13,8%), confermandosi come il principale avversario della serata. La fiction con Giusy Buscemi regge, ma continua a restare leggermente al di sotto dell’intrattenimento leggero proposto dallo show di De Martino.

Il dato più significativo della serata arriva però da Rai 1, dove il debutto della quinta stagione di Morgane – Detective geniale ha decisamente deluso le attese. La serie franco-belga con Audrey Fleurot si è fermata a 1.539.000 spettatori con il 10,1% di share: un risultato modesto per la rete ammiraglia, che cede ulteriore terreno rispetto alle settimane precedenti.

Bene Chi l’ha Visto e Saviano

Nella fascia serale, buona tenuta per Chi l’ha visto? su Rai 3, che con Federica Sciarelli ha raggiunto 1.300.000 spettatori e l’8,4% di share, un risultato assolutamente in linea con la media del programma e al di sopra della media della rete.

Benino le Iene su Italia 1, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, si è attestato a 1.006.000 spettatori (8,3%). Non male su La7, La giusta distanza di Roberto Saviano che ha totalizzato 642.000 spettatori (3,7%), un risultato interessante per un programma di spessore ma anche molto impegnativo in una serata fittissima che includeva anche il calcio che tuttavia con Liverpool-Galatasaray di Champions League ha attirato 818.000 spettatori (4,3%). Rete 4 con Realpolitik ha raccolto 402.000 spettatori (3,2%). Sul Nove, lo speciale Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto si è fermato a 183.000 spettatori (1,1%).

Access prime time: Gerry Scotti batte De Martino

Se in prima serata non c’è partita, nell’access prime time il risultato si capovolge. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 ha superato Affari Tuoi con 5.029.000 spettatori e il 24,2% di share, contro i 4.981.000 spettatori e il 23,9% del programma condotto da De Martino su Rai 1. Un margine risicato, ma sufficiente a consegnare ancora una volta la vittoria a Mediaset nella fascia commerciale più contesa della serata.

Preserale: L’Eredità stacca Caduta libera

Anche nel preserale non ci sono sorprese: L’Eredità su Rai 1 ha dominato con 4.582.000 spettatori (26,9%) nella fase principale, mentre Caduta libera su Canale 5 ha raggiunto 2.673.000 spettatori (17,1%) con la sensazione che negli ultimi giorni i risultati siano a poco a poco ma costantemente in flessione: segno che forse il format, nonostante qualche tentativo di novità, sia cominciando un po’ a mostrare la corda.

La sfida tra i TG

Interessante anche il testa a testa delle 20 tra le tre edizioni dei notiziari più seguiti. Se Il TG1 mantiene la vetta con quasi 4,5 milioni di spettatori, il TG5 resta vicino con 3,9 milioni (19,06%) ma in calo rispetto all’edizione di lunedì con Cesara Buonamici che garantisce sempre qualche migliaio di spettatori in più. I fedelissimi portano La7 oltre il milione e mezzo con un 8,20 che aumenta addirittura quando consegna la fascia a 8 e mezzo. Di gran lunga picco di giornata.