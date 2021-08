Ascolti tv mercoledì 18 agosto 2021 tra Superquark e All Together Now

I dati Auditel saranno rilasciati in ritardo.

Gli ascolti tv del mercoledì, con una nuova sfida tra una puntata inedita di SuperQuark e una replica di All Together Now. Sempre bene la storica trasmissione di Piero Angela, che sfiora l’1,8 milioni di telespettatori, affermandosi sulla replica del musical game di Canale 5, che registra 1.240.000 telespettatori. Poco sotto il film di Rai 2, Non avrai mai mia figlia, seguite dalle puntate di Chicago Fire su Italia 1 (che svolgono egregiamente il proprio ruolo nel prime time estivo). Meno ‘performante’ l’ennesima puntata della docuserie Caccia a Hitler, mentre Zona Bianca, in piena estate, registra 737mila telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 1.794.000 telespettatori, share 12,78%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.417.000 telespettatori, share 21,09%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.210.000 telespettatori, share 22,30% e nel game un netto di 3.264.000, 26,82%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 710.000 telespettatori, share 17,26%. Il meglio di Dedicato 750.000, 16,03%. Don Matteo 889.000, 13,13% e 1.550.000, 14,10%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.259.000, 10,75%. Il paradiso delle signore ha registrato 945000, 9,63%. Linea verde Estate 841.000, 9,68%. Estate in diretta ha registrato 1.504.000, 18,23%.

Seconda serata

Su Rai 1 Superquark Natura ha registrato 492.000 telespettatori, share 8,43%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.907.000, 22,31%; ore 20:00 3.791.000, 26,43%.

